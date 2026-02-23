Dinamarca rechaza el plan de Trump de enviar un barco hospital a Groenlandia

El ministro de Defensa de Dinamarca señaló que Groenlandia no necesitaba asistencia médica, un día después de que el presidente de EE. UU. dijera que planeaba enviar un "gran barco hospital" a la isla.

Trump de enviar un "gran barco hospital" a Groenlandia, la isla ártica y territorio semiautónomo de Dinamarca que el mandatario estadounidense lleva tiempo intentando adquirir.

El presidente dijo en un publicación en Truth Social el sábado que el barco "atendería a las muchas personas que están enfermas y no están siendo atendidas allí", y añadió: "¡¡¡Va en camino!!!".

Sin embargo, Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa danés, declaró a la emisora pública de Dinamarca, DR, que su gobierno no había sido informado del plan. Dijo que en Groenlandia "no hay necesidad de esfuerzos especiales en materia de asistencia médica".

No estaba claro por qué Trump planeaba apoyar el sistema de salud de Groenlandia. Según el Consejo Nórdico y el Consejo Nórdico de Ministros, los groenlandeses tienen derecho a una asistencia médica gratuita, incluidos los medicamentos con receta.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, también pareció responder al anuncio de Trump, aunque no lo mencionó a él ni a Estados Unidos. "Estoy contenta de vivir en un país donde el acceso a los servicios de salud es libre e igual para todos", escribió en una publicación de Instagram el domingo. "El mismo enfoque existe en Groenlandia", dijo.

El anuncio de Trump parecía ser otra andanada en su continua campaña de presión sobre Groenlandia, que ha codiciado abiertamente durante años. El mes pasado, Trump pareció dar marcha atrás en la escalada de amenazas de confiscar Groenlandia para Estados Unidos, aunque las negociaciones sobre las exigencias de su gobierno continuaron este mes, y las tensiones con los dirigentes europeos sobre la cuestión se mantienen.

En su publicación en las redes sociales, Trump dijo que estaba trabajando con el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, para enviar el barco hospital. Trump nombró el año pasado a Landry, un férreo aliado suyo con escasa experiencia en política exterior, para que actuara como enviado a la isla. Landry dijo el sábado en una publicación en X dirigida al presidente que estaba "¡Orgulloso de trabajar con usted en este importante asunto!".

Trump también acompañó su publicación con una ilustración del USNS Mercy, un buque hospital de la Marina. Según gCaptain, un blog muy leído en el sector marítimo, el buque había estado en dique seco para su mantenimiento en el astillero Alabama, en Mobile, Alabama, desde el año pasado. El otro buque hospital de la Armada, el USNS Comfort, también estaba anclado en Mobile, según el blog.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. La oficina del primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, remitió una solicitud de comentarios a la ministra de Salud del país, Anna Wangenheim, quien no respondió inmediatamente.

Maya Tekeli colaboró con reportería desde Copenhague.

Ali Watkins cubre noticias internacionales y está radicada en Londres.

Amelia Nierenberg es reportera de noticias internacionales para el Times en Londres.

Maya Tekeli colaboró con reportería desde Copenhague.