La detención del ex príncipe Andrés frustra los esfuerzos de la familia real por superar el escándalo

Durante décadas, la finca de Sandringham ha sido un lugar donde los miembros de la casa Windsor pueden escapar de todo. A tres horas al noreste de Londres, la casa de campo palaciega, sus 8.000 hectáreas de extensión y sus residencias son el lugar donde el rey Carlos III y su familia celebran la Navidad, y desde donde saludan a los admiradores mientras desfilan hacia los servicios religiosos con sus mejores galas para la temporada.

A primera hora de la mañana del jueves, la idílica finca se vio invadida por coches de policía sin distintivos mientras los agentes detenían a Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey, en medio de acusaciones de que había compartido información confidencial del gobierno con Jeffrey Epstein, delincuente sexual convicto. Más tarde, por la noche, regresaría a Sandringham, encogido en el asiento trasero de un todoterreno negro, ante las cámaras de los medios que intentaban captar su liberación.

Las escenas de Mountbatten-Windsor, ya despojado de su título y expulsado del hogar que habitó toda su vida, podían verse como un mensaje inequívoco sobre el fin de una era. Desde que el rey Carlos I fue detenido y juzgado por traición hace casi cuatro siglos, en enero de 1649, ningún miembro de la realeza británica había sido detenido.

La familia del rey, desde hace tiempo sacudida por escandalosas luchas internas y graves pérdidas, se enfrenta ahora a lo que podría ser la amenaza más grave en más de una generación para su autoridad moral y el papel central que desempeña, cultural y simbólicamente, en el país. La detención representa la colisión definitiva entre la policía y la opulencia, que echa por tierra los intensos esfuerzos del palacio de Buckingham por distanciarse de las acusaciones contra el ex príncipe.

La investigación sobre Andrés, que podría prolongarse durante semanas o meses, tiene el potencial para rivalizar con las bodas reales y las coronaciones como uno de los mayores espectáculos públicos de la historia británica moderna. Si se presentan cargos, según la ley y la tradición, se presentarán formalmente en nombre del rey: el rey Carlos III contra su hermano.

La detención se produce después de años en los que el rey, y antes que él su madre, la reina Isabel II, guardaron silencio sobre distintas acusaciones de que Mountbatten-Windsor obligó a Virginia Giuffre a mantener relaciones sexuales con él después de que Epstein traficara con ella cuando tenía 17 años. El ex príncipe ha negado esas acusaciones y los delitos relacionados con Epstein.

“La familia real, lejos de servir obedientemente al público en relación con este escándalo que ha envuelto a Andrés, no ha sido transparente. No han sido comunicativos, los secretos han persistido”, dijo Ed Owens, historiador y experto en la familia real británica. “Es esta falta de transparencia la fuerza motriz del problema moral que está en el corazón del lío de la monarquía”.

El jueves, el rey trató de hacer frente a la ira latente sobre la gestión familiar del caso de su hermano, y emitió una declaración dirigida al pueblo británico y firmada simplemente “Carlos R.”, la “R” se refiere a rex, o rey. En ella prometía no interferir en el sistema de justicia penal del país y se comprometía a colaborar en la investigación cuando fuera necesario.

“Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado por el que este asunto sea investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes”, dijo. “En esto, como he dicho antes, cuentan con nuestro pleno y sincero apoyo y cooperación”.

En todo el mundo —y especialmente en Estados Unidos— la noticia de la detención del ex príncipe puso de relieve la sorprendente falta de acciones similares contra personas relacionadas con Epstein, a pesar de la revelación al público de millones de páginas de correspondencia que documentan sus acciones y comunicaciones con élites ricas y conectadas.

En Estados Unidos, solo Ghislaine Maxwell, asociada de Epstein durante mucho tiempo, fue condenada por tráfico sexual, por conspirar para explotar a niñas y mujeres menores de edad. Epstein fue detenido y acusado, pero murió en prisión mientras esperaba el juicio.

Después de la detención del ex príncipe el jueves, una declaración de la familia de Giuffre, quien se suicidó el año pasado, empezaba con solo dos palabras: “Por fin”.

Sin embargo, la investigación sobre Mountbatten-Windsor no se enfoca en las acusaciones de agresión sexual vertidas contra él durante la pasada década.

La policía está investigando si Mountbatten-Windsor cometió conductas indebidas en un cargo público mientras ejercía como enviado comercial británico, en medio de informes de que compartió información con Epstein.

En el Reino Unido, la detención se sintió como la culminación de un drama de una década que ha ido minando poco a poco la reputación de la familia real.

Durante años, los vínculos del ex príncipe con Epstein atormentaron a los miembros de la familia real, incluso mientras navegaban por la incertidumbre de algunos de los momentos más significativos de la historia británica. La muerte de la reina Isabel en 2022. La coronación de su hijo, el rey Carlos III. La deserción muy pública de Harry, el duque de Sussex, a Estados Unidos.

El periodo de intenso escrutinio comenzó en 2010, cuando Mountbatten-Windsor fue visto paseando con Epstein en Nueva York, dos años después de la condena del financiero por incitación a la prostitución de una menor. El ex príncipe dijo posteriormente que había organizado el encuentro para poner fin a la amistad con Epstein y que quería hacerlo en persona.

La correspondencia de los archivos Epstein recientemente publicados en Washington muestra que aún mantenía contacto con Epstein.

En 2011, un periódico británico publicó una foto, ahora infame, de Mountbatten-Windsor con el brazo alrededor de la cintura de Giuffre cuando ella tenía 17 años. El escrutinio se intensificó cuando Giuffre alegó en una demanda de 2015 que fue víctima de trata por parte de Epstein y obligada por Mountbatten-Windsor a mantener relaciones sexuales varias veces, en tres ciudades distintas.

Cuatro años después, después de la detención de Epstein y su posterior muerte, Mountbatten-Windsor intentó recuperar su reputación. Fue entrevistado para el programa Newsnight de la BBC, donde afirmó que no recordaba la foto con Giuffre.

Parecía nervioso y evasivo, y la entrevista le salió mal. Los televidentes dijeron que les sorprendió su falta de simpatía por Giuffre y no le creyeron cuando negó la conducta sexual inapropiada. Intentó refutar la acusación de Giuffre de que habían sudado en una pista de baile afirmando que él era médicamente incapaz de sudar.

Como consecuencia de la entrevista, el ex príncipe aceptó retirarse de algunas funciones reales y, en 2021, llegó a un acuerdo con Giuffre sobre su demanda, cuyos detalles se mantuvieron en secreto. Incluso entonces, la familia real guardó silencio, con lo que mantuvo el statu quo de la realeza de Mountbatten-Windsor.

Finalmente, el año pasado se le despojó de sus títulos reales y de su residencia real, después de que las memorias de Giuffre revelaran nuevos detalles sobre sus acusaciones. La publicación más reciente de los archivos Epstein pareció sumirlo de repente, a él y a la familia real, en un nuevo territorio, al surgir la perspectiva de una investigación penal por conducta indebida en un cargo público.

El jueves, el rey Carlos parecía ansioso por dejar atrás la detención de su hermano, y afirmó en su declaración que “mi familia y yo continuaremos en nuestro deber y servicio a todos ustedes”. Horas después, el rey apareció en primera fila en un desfile de moda londinense, mientras su esposa, la reina Camila, asistía a un concierto de orquesta a la hora del almuerzo.

Pero es probable que las repercusiones continúen durante algún tiempo y podrían alcanzar fácilmente a la próxima generación de la realeza, según los expertos. El rey está recibiendo tratamiento por un diagnóstico de cáncer, y su heredero, el príncipe Guillermo, dijo en sus primeros comentarios sobre el caso la semana pasada que estaba “profundamente preocupado” por las acusaciones que rodean a su tío.

“Si este episodio sigue prolongándose”, dijo Owens, mientras señalaba que el caso judicial podría prolongarse durante meses o incluso años, “podría empañar los comienzos de un nuevo reinado”.

