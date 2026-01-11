Por qué Putin no dijo nada tras la captura de Maduro en Venezuela

Hasta el momento Putin no se pronunció sobre el operativo de EEUU en el que fue capturado Maduro (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Sentado en una silla dorada en el salón verde del Gran Palacio del Kremlin, Nicolás Maduro, líder de Venezuela, se dirigió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y habló de su brillante futuro juntos.

Se verán “florecer las relaciones entre la gran Rusia, hoy potencia principal de la humanidad, y Venezuela”, proclamó Maduro en la reunión, el pasado mes de mayo.

Ocho meses después, Maduro se encuentra a unos 7500 kilómetros de distancia, en un violento y abarrotado centro de detención federal de Brooklyn, después de que se lo llevaran de Caracas el sábado pasado en una redada militar estadounidense ordenada por el presidente Donald Trump.

Ha pasado una semana y Putin no ha dicho nada.

El silencio, aunque en parte se debe a las tradicionales vacaciones de Año Nuevo en Rusia, refleja un patrón de meses en el que el Kremlin le ha restado importancia a acciones de Estados Unidos que antes habrían provocado la ira y las amenazas de Moscú.

Putin ha tenido cuidado de evitar enemistarse con Washington en su búsqueda de un resultado favorable en Ucrania, aunque ello signifique mantenerse al margen en otras partes del mundo donde antes podría haber actuado con dureza.

El ejemplo más reciente se produjo el miércoles, cuando el ejército estadounidense incautó un buque petrolero sancionado que adoptó la bandera de Rusia, después de que la embarcación huyera de la Guardia Costera estadounidense a través del océano Atlántico. Rusia respondió inicialmente con una declaración de tres párrafos de su Ministerio de Transporte, una moderación excepcional para una nación que ha amenazado periódicamente con una guerra nuclear. Putin, de nuevo, no dijo nada.

“Tiene un objetivo, que es salir victorioso en Ucrania, y todo lo demás está subordinado a ese objetivo”, dijo Hanna Notte, directora del programa sobre Eurasia del Centro James Martin de Estudios sobre la No Proliferación.

Aunque Rusia podría haber sido capaz de complicar la misión estadounidense de capturar a Maduro en Venezuela, dijo Notte, eso habría supuesto el riesgo de una ruptura total con Trump.

“Todos los indicadores de la política exterior rusa en este momento son que Ucrania está por encima de todo lo demás con diferencia, así que ¿por qué darles a los estadounidenses un puñetazo en la nariz en eso y hacerlos enojar?”, dijo Notte.

Si bien la reacción silente de Moscú puede ser estratégica, Putin también está limitado en lo que puede hacer, ya que Rusia se enfrenta a un desmoronamiento más amplio de su poder mundial e, incluso en los mejores tiempos, no puede controlar totalmente la dinámica dentro de sus autoritarios Estados clientes.

La pérdida de influencia comenzó con su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, que erosionó la influencia de Moscú en otras antiguas naciones soviéticas de Asia Central, el Cáucaso y Moldavia.

La tendencia se aceleró a finales de 2024 con el colapso del gobierno de Bashar al Asad en Siria, al cual Putin pasó una década intentando salvar con una costosa intervención militar rusa. Ha continuado con la afirmación por parte de Trump del poder de Estados Unidos sobre Venezuela, uno de los principales socios de Rusia en América Latina, y con las protestas callejeras masivas contra el gobierno que están poniendo en peligro al gobierno de Irán, afín al Kremlin.

El año pasado, los líderes de Armenia y Azerbaiyán, dos antiguas repúblicas soviéticas que durante mucho tiempo buscaron a Moscú como mediador en sus disputas, viajaron a la Casa Blanca para firmar un acuerdo de paz presidido por Trump.

“La guerra de Ucrania es un agujero oscuro que consume los recursos de Rusia”, dijo Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie Rusia Eurasia. “A medida que el país se vuelve más resistente internamente a la presión de Occidente, también se debilita como actor global, porque no tiene tantos recursos para lanzar a sus ambiciones”.

Aunque Rusia hubiera querido intervenir y defender Caracas, añadió Gabuev, Moscú no iba a entrar en guerra en Venezuela con Estados Unidos, otra potencia nuclear. Dijo que Rusia no se enemistaría con Trump por cuestiones periféricas si ello ponía en peligro sus objetivos en Ucrania.

Durante años, el Kremlin ha considerado al mundo como una aglomeración de regiones en las que grandes potencias como Rusia, China y Estados Unidos deberían tener intereses privilegiados. Durante el primer mandato de Trump, funcionarios rusos le ofrecieron en un momento dado a Washington rienda suelta sobre Venezuela a cambio de carta blanca en Ucrania. Trump también ha considerado que Washington tiene una esfera de influencia privilegiada, y ha afirmado que tanto Canadá como Groenlandia deberían formar parte de Estados Unidos y, en los últimos días, ha prometido “manejar” Venezuela, posiblemente durante años.

Trump también tiene un poder significativo para influir en el resultado para Rusia en Ucrania y en Europa en general. Aunque ha reducido su apoyo a Kiev, Estados Unidos sigue siendo la fuerza dominante en la seguridad europea y sigue proporcionando al ejército ucraniano inteligencia y armas esenciales.

Desde la captura de Maduro, el gobierno de Trump ha vuelto a hablar de arrebatar Groenlandia a Dinamarca, lo que ha puesto en peligro el futuro de la OTAN, creada en 1949 tras la Segunda Guerra Mundial como un baluarte liderado por Estados Unidos en Europa contra la influencia de Moscú.

“Si Trump llegara a invadir Groenlandia y se apoderara de ella militarmente, la OTAN estaría acabada, lo que sería increíble para los rusos”, dijo Notte.

Putin lleva años intentando dividir a Estados Unidos de sus antiguos aliados en la alianza. Tal división otorgaría a Rusia más poder en Europa, donde el Kremlin lleva mucho tiempo intentando reafirmar su influencia, después de que Moscú perdiera el dominio sobre gran parte del continente tras el colapso de la Unión Soviética.

En medio de las conversaciones dirigidas por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, el Reino Unido y Francia acordaron hace unos días enviar contingentes de soldados a Ucrania en caso de que se llegara a un acuerdo de paz, con el fin de disuadir a Rusia de repetir la invasión, medida que Moscú rechazó rápidamente. El viernes, como para subrayar la cuestión, Rusia lanzó un misil balístico con capacidad nuclear, conocido como Oreshnik, contra un objetivo en el oeste de Ucrania, justo al otro lado de la frontera con la Unión Europea.

“Rusia no se está preparando para el final de la guerra”, declaró a Interfax-Ucrania Valery Zaluzhny, excomandante del ejército ucraniano y actual embajador en el Reino Unido, refiriéndose al ataque con misiles. “Se está preparando para un enfrentamiento prolongado” en Ucrania.

Para algunos ucranianos, Putin parecía estar compensando su escasa influencia en el exterior con una actuación más cercana.

“No pudo hacer nada en América Latina, no pudo hacer nada contra Trump, así que atacó Ucrania”, dijo Mykola Davydiuk, analista político. “Es débil en geopolítica, pero quiere subrayar que sigue aquí, en Ucrania”.

© The New York Times 2025.