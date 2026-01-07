Marco Rubio informó al Congreso de EEUU que Trump quiere comprar Groenlandia

Un hombre camina mientras la bandera danesa ondea junto a la estatua de Hans Egede en Nuuk, Groenlandia, el 9 de marzo de 2025. Trump solicitó a sus asesores un plan actualizado para adquirir el territorio autónomo danés. (REUTERS/Marko Djurica)

El secretario de Estado Marco Rubio ha comunicado a los legisladores que el presidente Trump planea comprar Groenlandia en lugar de invadirla, mientras que Trump ha pedido a sus asesores que le presenten un plan actualizado para adquirir el territorio, según informaron el martes funcionarios estadounidenses.

Rubio hizo estas declaraciones en una reunión informativa celebrada el lunes con legisladores de las principales comisiones de defensa y política exterior de ambas cámaras del Congreso. Ese mismo día, Trump pidió a sus asesores que le presentaran un plan actualizado.

La reunión informativa del Congreso se centró en Venezuela, pero los legisladores expresaron su preocupación por las intenciones de Trump con respecto a Groenlandia, dadas las agresivas declaraciones realizadas esta semana por el presidente estadounidense y uno de sus principales asesores, Stephen Miller, según informaron dos funcionarios.

Rubio no entró en detalles sobre lo que quería decir con comprar Groenlandia. Trump pasó décadas en Nueva York como promotor inmobiliario, y uno de sus principales enviados diplomáticos, Steve Witkoff, tiene la misma trayectoria. Trump ha codiciado Groenlandia desde su primer mandato.

Groenlandia es un territorio autónomo y escasamente poblado que se encuentra bajo la soberanía de Dinamarca, miembro de la OTAN. Dinamarca estableció el control colonial sobre Groenlandia en el siglo XVIII y le concedió la autonomía en el siglo XX.

El martes, los líderes de seis países de la OTAN se unieron a Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, para emitir una notable declaración conjunta en la que rechazaban las afirmaciones de Trump de que Estados Unidos debería hacerse con el control de Groenlandia. Los países que se alinearon con Dinamarca fueron Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, España y Polonia, todos ellos aliados cercanos de Estados Unidos.

La primera ministra danesa Mette Frederiksen conversa con el jefe del Comando Ártico en aguas de Nuuk, Groenlandia, el 3 de abril de 2025. Frederiksen lideró una declaración conjunta con seis países de la OTAN rechazando los reclamos de Trump. (REUTERS/Tom Little)

“Por lo tanto, la seguridad en el Ártico debe lograrse de forma colectiva, en colaboración con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos, defendiendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”, afirmaron. “Se trata de principios universales y no dejaremos de defenderlos”.

“Groenlandia pertenece a su pueblo”, añadieron. “Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellas, decidir sobre los asuntos que les conciernen”.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó que Trump no había descartado una invasión estadounidense de Groenlandia.

“El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, afirmó en un comunicado. “El presidente y su equipo están debatiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso del ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”.

Tropas danesas practican durante ejercicios militares conjuntos en Kangerlussuaq, Groenlandia, el 17 de septiembre de 2025. La Casa Blanca no descartó el uso del ejército estadounidense como opción para adquirir el territorio. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Algunos legisladores expresaron su preocupación por los planes anunciados por Trump. El martes por la noche, la senadora Jeanne Shaheen, demócrata por Nuevo Hampshire, y el senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban que el Gobierno de Estados Unidos debe respetar a sus aliados.

“Cuando Dinamarca y Groenlandia dejan claro que Groenlandia no está en venta, Estados Unidos debe cumplir con sus obligaciones en virtud del tratado y respetar la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, afirmaron los senadores, que lideran el Grupo de Observadores de la OTAN en el Senado.

“Cualquier sugerencia de que nuestra nación sometería a un aliado de la OTAN a coacción o presión externa socava los principios mismos de autodeterminación que nuestra alianza existe para defender”, añadieron.

El domingo, Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que “Groenlandia está rodeada de barcos rusos y chinos por todas partes”.

Esas dos naciones son potencias activas en el Círculo Polar Ártico, pero Groenlandia no está rodeada por sus barcos. De hecho, es Estados Unidos quien tiene una base militar en Groenlandia. El vicepresidente JD Vance visitó la base con su esposa, Usha, el año pasado.

Trump también se ha centrado en Groenlandia debido a su potencial riqueza en minerales críticos.

La segunda Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump afirma que el dominio del hemisferio occidental es una prioridad máxima. Esto ha cobrado especial relevancia con la campaña de presión militar de meses de duración de Trump contra Venezuela y la captura el sábado por parte de las tropas estadounidenses de Nicolás Maduro, líder del país, y su esposa, Cilia Flores, durante un ataque mortal. Además, Trump afirmó a principios del año pasado que tenía previsto adquirir Canadá.

Copyright 2026 - The New York Times