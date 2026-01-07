The New York Times

Barry Pollack, el abogado de Maduro, tiene un historial de casos internacionales complejos

En su carrera figuran Julian Assange y un antiguo ejecutivo de Enron

Barry Pollack, el abogado de
Barry Pollack, el abogado de Maduro, tiene un historial de casos internacionales complejos

Barry J. Pollack, abogado que representa a Nicolás Maduro, el líder venezolano capturado el sábado en una audaz incursión militar estadounidense en la capital de su país, está acostumbrado a encontrar maneras innovadoras de defender a sus clientes.

Pollack, de 61 años, es un experimentado abogado litigante que ha tenido clientes de alto perfil en casos internacionales complejos, entre ellos Julian Assange, fundador de WikiLeaks, quien fue acusado por las autoridades estadounidenses de difundir ilegalmente información relacionada con la seguridad nacional.

En 2024, Assange, de nacionalidad australiana, fue puesto en libertad después de que Pollack negociara un acuerdo con el Departamento de Justicia para que su cliente se declarara culpable fuera del territorio continental de Estados Unidos de un único cargo grave por obtener y divulgar ilegalmente material de seguridad nacional.

La consiguiente declaración de culpabilidad de Assange en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte, en el Pacífico occidental, puso fin a casi 14 años de disputas legales sobre su destino, durante gran parte de los cuales se refugió en la embajada de Ecuador en Londres.

Pollack también consiguió la absolución de Michael Krautz, exdirector sénior de contabilidad de la unidad de banda ancha de Enron, el gigante energético con sede en Houston que en 2001 se convirtió en sinónimo de malas prácticas corporativas. Krautz había sido acusado de inflar de manera fraudulenta la venta de los servicios de la empresa.

El fundador de WikiLeaks, Julian
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, camina junto a Barry Pollack fuera del Tribunal Federal de Distrito tras una vista judicial, en Saipán, Islas Marianas del Norte, EEUU, el 26 de junio de 2024 (REUTERS/Kim Hong-Ji)

En 2007, Pollack consiguió la libertad de Martin Tankleff, un hombre de Long Island que había cumplido 17 años en prisión tras ser condenado injustamente por el asesinato de sus padres.

Jon May, abogado que representó al general Manuel Noriega -el dirigente panameño capturado por las fuerzas estadounidenses en 1989 y condenado en Miami, en un caso que ha sido comparado con el de Maduro- dijo que el líder venezolano capturado “no podría estar en mejores manos” que las de Pollack.

Eso, advirtió May, no significa que Pollack “tenga los recursos necesarios para defenderlo”. Pero Maduro “sin duda tiene un abogado que lo resolverá, si es que se puede resolver”, dijo May.

Pollack obtuvo su título de abogado en la Universidad de Georgetown en 1991, según la biografía de su firma, Harris St. Laurent and Wechsler, que tiene oficinas en Washington y Nueva York. Luego fue secretario del juez Thomas A. Flannery, del Tribunal Federal de Distrito de Washington.

Profesor adjunto de la facultad de derecho de la Universidad de Georgetown, Pollack imparte un curso titulado “Anatomía de un juicio penal federal”, enfocado en el caso Enron.

El semestre pasado, impartió el curso junto con Jonathan López, el exfiscal federal que llevó el caso contra Krautz, el ex directivo de Enron.

© The New York Times 2025.

