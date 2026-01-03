The New York Times

Una fuente de la CIA dentro del gobierno venezolano ayudó a vigilar a Maduro

La agencia de espionaje también utilizó drones furtivos para seguir el paradero del líder venezolano.

Una fuente de la CIA dentro del gobierno venezolano vigiló la ubicación de Nicolás Maduro tanto en los días como en los momentos previos a su captura por fuerzas de operaciones especiales estadounidenses, según personas informadas de la operación.

La agencia de espionaje estadounidense, dijeron, produjo la información de inteligencia que condujo a la captura de Maduro al vigilar su posición y movimientos con una flota de drones furtivos que proporcionaron una vigilancia casi constante sobre Venezuela, además de la información proporcionada por sus fuentes venezolanas.

La CIA tenía un grupo de agentes sobre el terreno en Venezuela trabajando clandestinamente desde agosto, según una persona familiarizada con el trabajo de la agencia. Los agentes recopilaron información sobre el "patrón de vida" y los movimientos de Maduro.

No está claro cómo la CIA reclutó a la fuente venezolana que informó a los estadounidenses de la ubicación de Maduro. Sin embargo, exfuncionarios dijeron que la agencia claramente contó con la ayuda de la recompensa de 50 millones de dólares que el gobierno estadounidense ofrecía por información que condujera a la captura de Maduro.

En su audiencia de confirmación el año pasado, John Ratcliffe, director de la CIA, prometió que dirigiría una agencia más agresiva, dispuesta a llevar a cabo operaciones encubiertas tanto para recabar información como para impulsar la política estadounidense. El presidente Trump autorizó a la CIA a emprender acciones más agresivas el pasado otoño, y en noviembre aprobó la planificación y preparación de una serie de operaciones en Venezuela.

A finales de diciembre, la CIA utilizó un dron armado para atacar un muelle que, según los funcionarios estadounidenses, era utilizado por una banda venezolana para cargar drogas en embarcaciones.

Una de las personas informadas sobre la captura de Maduro dijo que fue producto de una profunda colaboración entre la agencia y el ejército y que supuso "meses de meticulosa planificación". Un alto funcionario estadounidense dijo que la CIA y los analistas de operaciones especiales tenían a Maduro "intervenido" --es decir, localizado con precisión-- desde el principio de la planificación de la operación.

Aunque la CIA desempeñó un papel fundamental en la planificación y realización de la misma, la misión fue una operación de aplicación de la ley por parte de las fuerzas de operaciones especiales del ejército estadounidense, y no una operación llevada a cabo bajo la autoridad de la agencia.

Julian E. Barnes cubre las noticias relacionadas con las agencias de inteligencia estadounidenses y los asuntos de seguridad internacional para el Times. Lleva más de dos décadas reportando sobre temas de seguridad.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Lleva más de tres décadas informando sobre asuntos militares y antiterrorismo en Estados Unidos.

