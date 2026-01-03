Trump no pidió autorización al Congreso para capturar a Maduro

Los demócratas plantearon preocupaciones constitucionales y dijeron que el gobierno de Trump había tergiversado sus objetivos en Venezuela. La mayoría de los republicanos aplaudieron la acción.

Mientras el presidente Donald Trump se jactaba el sábado de la dramática captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de las autoridades estadounidenses, los demócratas del Congreso hicieron sonar las alarmas sobre la legalidad de la acción y plantearon preguntas sobre las recientes sesiones informativas en las que funcionarios del gobierno les aseguraron que no buscaban un cambio de régimen en la nación.

El senador Andy Kim, demócrata por Nueva Jersey, acusó al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario de Defensa Pete Hegseth de haber mentido "descaradamente" al Congreso cuando dijeron que el objetivo del gobierno en Venezuela no era derrocar a Maduro. Calificó de "desastrosa" la medida de derrocar al dirigente venezolano y argumentó que aislaría aún más a Estados Unidos en la escena mundial.

"Trump rechazó nuestro proceso de aprobación de conflictos armados, exigido por la Constitución, porque el gobierno sabe que el pueblo estadounidense rechaza abrumadoramente el riesgo de arrastrar a nuestra nación a otra guerra", escribió en las redes sociales Kim, exfuncionario de seguridad nacional en el gobierno de Barack Obama.

La representante Debbie Wasserman Schultz, demócrata por Florida que representa a un distrito en el que los migrantes venezolanos aplaudieron la noticia, dijo que la captura de Maduro era "bienvenida", pero que la forma en que se hizo planteaba serias preguntas.

"Exigiré respuestas sobre por qué se pasó por alto al Congreso y al pueblo estadounidense en este esfuerzo", dijo. "La falta de participación del Congreso antes de esta acción supone el riesgo de que continúe el régimen ilegítimo venezolano".

Algunos candidatos demócratas que se presentarán a las elecciones intermedias de este año se apresuraron a condenar a los republicanos del Congreso por no enfrentarse a Trump cuando podrían haberlo hecho, lo que ayudó a preparar el terreno para lo que calificaron de un ataque a gran escala no autorizado contra Venezuela.

Graham Platner, veterano de guerra y demócrata progresista, candidato al Senado por Maine, señaló que la senadora Susan Collins, la republicana a la que se enfrenta, votó con la mayoría de los miembros de su partido en contra de una resolución del Senado para impedir que el presidente invadiera Venezuela sin autorización del Congreso. "De Irak a Venezuela, puedes contar con Susan Collins para permitir guerras extranjeras ilegales", escribió en internet.

Sin embargo, la mayoría de los congresistas republicanos apoyaron la acción del presidente, en consonancia con la extraordinaria deferencia que han mostrado hacia Trump incluso cuando ha pisoteado las prerrogativas del Congreso.

El senador John Thune, republicano por Dakota del Sur y líder de la mayoría, dijo que la captura de Maduro era "un primer paso significativo para llevarlo ante la justicia por los delitos de narcotráfico por los que ha sido imputado en Estados Unidos". Calificó la operación de "acción decisiva" de Trump.

E incluso el senador Mike Lee, republicano por Utah, quien había planteado preocupaciones constitucionales a primera hora del sábado por la falta de autorización del Congreso, dijo más tarde que estaba satisfecho con la explicación que Rubio le había dado en una llamada telefónica.

En un primer mensaje publicado el sábado por la mañana, Lee dijo que quería saber "qué podría justificar constitucionalmente esta acción, si es que hay algo que la justifique" en ausencia de autorización del Congreso para la fuerza militar. Pero en una segunda publicación, horas después, escribió que Rubio le había dicho que Maduro había sido "detenido por personal estadounidense para ser juzgado por cargos penales en Estados Unidos".

Añadió: "Esta acción probablemente entra dentro de la autoridad inherente del presidente en virtud del Artículo II de la Constitución para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente".

También dijo que Rubio "no prevé ninguna otra acción en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia estadounidense".

