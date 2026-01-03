Delcy Rodríguez desafía a Trump y llama a Maduro el 'único presidente' de Venezuela

El presidente Trump dijo que la nueva dirigente de Venezuela ayudaría a Estados Unidos a manejar el país. Pero ella ha denunciado la incursión.

El presidente Donald Trump dijo que Delcy Rodríguez había jurado como presidenta interina de Venezuela y que actuaría como socia para dejar que Estados Unidos maneje el país.

"En esencia, está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser grandiosa", dijo.

Menos de dos horas después, Rodríguez --quien fuera vicepresidenta de Nicolás Maduro-- pronunció un discurso televisado a Venezuela en el que dejó claro que consideraba a Estados Unidos un invasor ilegal que debía ser rechazado.

"Estamos decididos a la libertad", dijo. "Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie".

Su rápido desafío a Trump dejó claro que sus planes de irrumpir en la nación sudamericana y gobernarla como si fuera suya se enfrentaban a muchos más obstáculos de los que sugirió en su conferencia de prensa del sábado, en la que declaró la victoria en Venezuela.

"Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión bajo falsas excusas, bajo falsos pretextos, y que las caretas se habían caído y solamente tenía un objetivo que era el cambio de régimen en Venezuela", dijo Rodríguez. "Y que ese cambio de régimen permitiese además la captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales. He allí el objetivo verdadero, y el mundo y la comunidad internacional deben saber que es así".

Significativamente, Rodríguez pronunció su discurso junto a lo que denominó el Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela, que incluía al ministro de Defensa de la nación, al fiscal general y a los jefes del poder legislativo y judicial del país. Ese frente unificado contradijo directamente la afirmación de Trump de que Estados Unidos manejaría Venezuela, sobre todo si se tiene en cuenta que funcionarios de la Casa Blanca y del Pentágono habían dicho que las fuerzas estadounidenses ya se habían retirado de la nación.

El ministro de Defensa y el fiscal general de Venezuela también criticaron públicamente a Trump y la acción militar estadounidense el sábado.

En su conferencia de prensa, Trump dijo que los dirigentes venezolanos debían obedecer a Estados Unidos o enfrentarían consecuencias. "Todas las figuras políticas y militares deben darse cuenta de que lo que le ocurrió a Maduro puede ocurrirles a ellos", dijo.

El discurso de Rodríguez también dejó claro que los partidarios de Maduro --incluida ella-- siguen considerándolo el líder legítimo de la nación.

Dijo repetidamente que Maduro era el "único presidente" de Venezuela e incluso el texto de la televisión estatal venezolana la calificó de vicepresidenta. Al finalizar, la emisora estatal indicó que Rodríguez era la vicepresidenta que acababa de afirmar que Maduro era el presidente de Venezuela.

Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía del Times en Ciudad de México y lidera la cobertura sobre México, Centroamérica y el Caribe.