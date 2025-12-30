La CIA realizó un ataque con drones en un puerto de Venezuela

La administración Trump intensifica presión con operación de la CIA en Venezuela (AP/ARCHIVO)

La CIA realizó un ataque con drones en una instalación portuaria en Venezuela la semana pasada, según personas informadas sobre la operación. Este hecho sugiere que ha comenzado una nueva fase agresiva de la campaña de presión del gobierno de Trump contra el gobierno de Maduro. El ataque fue contra un muelle donde, según funcionarios estadounidenses, el Tren de Aragua, una banda venezolana, almacenaba narcóticos y, posiblemente, se preparaba para cargar las drogas en embarcaciones, señalaron las fuentes.

No había nadie en el muelle en ese momento y no hubo víctimas mortales, afirmaron. Sin embargo, este ataque es la primera operación estadounidense conocida dentro de Venezuela. Los detalles del ataque, que fueron reportados previamente por CNN, precisaron un atentado que el presidente Trump ya había discutido abiertamente, a pesar del secretismo que normalmente rodea a las operaciones de la CIA.

Al hablar con periodistas el lunes, Trump declinó decir cómo se había llevado a cabo el ataque o por quién, pero confirmó que Estados Unidos era responsable. “Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas”, dijo a periodistas en Mar-a-Lago, su club y residencia en Florida. “Cargan los barcos con drogas. Así que atacamos todos los barcos, y ahora atacamos la zona. Es el área de implementación, allí implementan, y eso ya no existe”.

Una operación con drones, sin víctimas pero con gran repercusión política, revela un giro en la estrategia de presión sobre el gobierno de Maduro y el crimen organizado (REUTERS/ARCHIVO)

El gobierno venezolano no comentó directamente el lunes sobre el ataque ni sobre las declaraciones del señor Trump, pero Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, denunció meses de “locura imperial” y “acoso, amenazas, ataques, persecución, robos, piratería y asesinatos”. La Casa Blanca y la CIA declinaron hacer comentarios.

El señor Trump llevaba semanas advirtiendo que estaba preparado para ampliar su campaña de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro hasta llegar a ataques en tierra. La CIA desarrolló información de inteligencia sobre varias supuestas instalaciones de drogas en Venezuela y Colombia como parte de la planificación para una campaña ampliada. Hasta ahora, Estados Unidos ha estado presionando a Venezuela mediante ataques militares a embarcaciones que sospecha trafican con drogas y el decomiso de petroleros bajo sanciones. Esas operaciones se han llevado a cabo en aguas internacionales.

Pero el ataque con drones de la CIA tuvo lugar dentro de Venezuela, probablemente el miércoles. En una entrevista radial el viernes, el señor Trump dijo que el ataque había sucedido dos días antes. La intensificación de la campaña une a dos objetivos concretos del gobierno de Trump: el Tren de Aragua y el gobierno de Maduro. Mientras que la administración Trump ha alegado que existen estrechos lazos entre ambos, las agencias de inteligencia han puesto en duda esas conclusiones.

Estados Unidos ya realizaba acciones contra embarcaciones y petroleros vinculados al narcotráfico, pero esta es la primera incursión directa de la CIA en Venezuela

Estados Unidos tiene una acusación formal contra Maduro que se remonta a la primera administración Trump. A principios de este año, Estados Unidos aumentó la recompensa por información que conduzca a la captura del señor Maduro a 50 millones de dólares. The New York Times informó a principios de este año que Trump había autorizado operaciones de la CIA en Venezuela y les ordenó planificar diversas misiones potenciales.

La CIA realizaba regularmente ataques con drones contra objetivos terroristas en Pakistán, Yemen, Somalia y otros lugares durante la administración Obama. Sin embargo, no se tiene conocimiento de que la agencia haya realizado ataques recientemente, dejando las operaciones en manos de las fuerzas armadas estadounidenses. No está claro si el dron utilizado en la misión era propiedad de la CIA o había sido prestado por las fuerzas armadas estadounidenses. Funcionarios militares declinaron hacer comentarios el lunes. El Pentágono ha desplegado varios drones MQ-9 Reaper, que llevan misiles Hellfire, en bases en Puerto Rico como parte de la campaña de presión.

