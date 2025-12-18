The New York Times

La Armada venezolana escolta buques tras la amenaza de bloqueo de Trump

El gobierno de Venezuela habría ordenado la medida, según dos personas familiarizadas con el asunto. No estaba claro si los buques estaban sujetos a sanciones estadounidenses.

Varios buques que transportaban subproductos del petróleo procedentes de Venezuela zarparon de la costa oriental del país escoltados por la Armada venezolana entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana, horas después de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer un "bloqueo" a los buques petroleros sancionados que hicieran negocios allí, según datos de seguimiento de buques y tres personas familiarizadas con el asunto.

Los buques que transportaban urea, coque de petróleo y otros productos derivados del petróleo desde Puerto José tenían como destino los mercados asiáticos, dijeron dos de las personas, que hablaron bajo condición de anonimato debido al carácter delicado del asunto. El gobierno venezolano impuso la escolta militar en respuesta a las amenazas de Trump, dijeron.

La tercera persona familiarizada con el asunto, un funcionario estadounidense, dijo que Washington estaba al corriente de las escoltas y estaba estudiando diversas medidas, pero se negó a dar detalles. No quedó claro de inmediato si los barcos estaban en la lista de buques sometidos a sanciones estadounidenses, lo que los convertiría en objeto del bloqueo amenazado por Trump.

La compañía petrolera estatal de Venezuela, conocida como PDVSA, dijo en un comunicado el miércoles que los barcos relacionados con sus operaciones seguían navegando "con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas en legítimo ejercicio de los derechos a la libre navegación".

Trump había anunciado el martes por la noche que imponía un "bloqueo total y completo" a los buques cisterna con origen o destino en Venezuela que hubieran violado las sanciones comerciales estadounidenses. Aproximadamente el 40 por ciento de los petroleros que han transportado crudo venezolano en los últimos años han sido objeto de sanciones estadounidenses, según Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com.

La semana pasada, las fuerzas de seguridad estadounidenses incautaron un buque petrolero sancionado con destino a Asia que transportaba casi dos millones de barriles de crudo venezolano, una dramática escalada del enfrentamiento de Trump con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo gobierno obtiene la mayor parte de sus ingresos de las exportaciones de petróleo.

Funcionarios estadounidenses han dicho en privado en los últimos días que podrían incautarse otros buques petroleros que transportan petróleo venezolano, sin proporcionar más detalles.

Maduro ha reaccionado a la incautación con ira y ha prometido mantener el flujo de exportaciones de petróleo a cualquier costo, dijo una de las tres personas.

Nicholas Nehamas y Rebecca F. Elliott colaboraron con reportería.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Lleva más de tres décadas informando sobre asuntos militares y antiterrorismo en Estados Unidos.

Anatoly Kurmanaev cubre Rusia y su transformación tras la invasión de Ucrania.

Riley Mellen es reportero del equipo de investigaciones visuales del Times, el cual combina reportería tradicional con análisis forense digital avanzado.

Nicholas Nehamas y Rebecca F. Elliott colaboraron con reportería.

