Las mejores canciones de 2025

Escucha 48 melodías que catapultaron a artistas nuevos, rompieron géneros y revivieron sonidos entrañables.

Destrozando y renovando

Por un lado, vivir en un entorno en el que los sonidos se suceden a una velocidad casi incomprensible hace que pocas cosas permanezcan tanto tiempo, o con tanta fuerza, como antes. Por otra parte, eso ha creado la necesidad de nuevas formas de escuchar, y también de hacer música. Algunos de los talentos jóvenes más emocionantes que trabajan hoy en día no se acoplan a las viejas estéticas (aunque algunos todavía lo hacen); en lugar de eso, desbaratan los estilos y construyen mosaicos nuevos a partir de sus fragmentos. (Para repartir mejor el reflector, no he incluido ninguna canción de álbumes o artistas que aparezcan en mi lista de los mejores álbumes del año).

1. Sleep Token, 'Caramel'

Una amalgama enorme, gloriosamente disparatada y brutalmente eficaz de estilos abandonados listos para cobrar fuerza de nuevo: rap-metal, dream-prog, pop-reguetón, hip-hop alternativo, cosplay rock, metalcore y más.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

2. Katseye, 'Gnarly'

¿El sonido del colapso del K-pop? Esta sinfonía de estridencias y zumbidos habla de experimentación, globalización, diezmación y celebración.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

3. EsDeeKid, Fakemink y Rico Ace, 'LV Sandals'

Así suena el hip-hop underground británico cambiando de piel en tiempo real: una actitud descarada, un coro inefable, un trío de estrellas en ascenso, un himno para el mundo.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

4. B Jacks con Zeddy Will, 'Get Jiggy'

Esta canción de un par de artistas emergentes se abrió un espacio en el hip-house moderno. Exuberante y brillante, ágil y divertida.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

5. Brandon Lake y Jelly Roll, 'Hard Fought Hallelujah'

Imagina que la salvación fuera un encuentro de lucha libre.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

6. Ian, '2025 XXL Freshman Freestyle'

El ritmo que desató un millón de memes. El joven rapero Ian sigue encontrando vías poco exploradas, como esta joya de TikTok llena de cadencias interrumpidas, rimas hiperreferenciales y la disposición a ser el blanco de la broma.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

7. Dexter in the Newsagent, 'Special'

Qué encantadora, paciente, alentadora y reconfortante canción de amor susurrada por una nueva figura londinense con grandes ideas sobre el R&B envueltas en una apariencia muy modesta.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

8. Templuv y 347aidan, 'Last Shot'

¿Por qué no iba a salir una de las canciones pop más conmovedoras del año --situada en algún lugar entre el new wave y el rap estilo SoundCloud-- de un concurso de videojuegos?

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

9. Romy Mars, 'A-Lister'

Esta irresistible cancioncilla es la entrada a la música pop más astuta posible de parte de una hija del privilegio: satiriza los lujos de la fama mientras los desea abiertamente, para luego poner los ojos en blanco ante su propio comportamiento, por no tener más criterio. Más malcriada, no se puede.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

10. Tate McRae, 'Sports Car'

Esta canadiense aspirante a diva se lució en este regreso al pop teatral de hace dos décadas, en el que todo es pulsos marcados, suspiros, movimientos sinuosos, inclinaciones de cabeza y exhalaciones.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

11. Drake, 'Nokia'

Esto es un Drake apacible, en el sentido de que sus letras están diseñadas para calmar y mimar, en el sentido de que su música evoca un clima cálido, y en el sentido de que, después de todos los alborotos de 2024 (que han seguido resonando este año), sigue siendo capaz de acceder a una versión de sí mismo que es ligera y alegre (y quizá un poco rencorosa).

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

12. Graham Barham, 'Oil Money'

La cúspide lógica de años de fusión entre country y rap es esta reinterpretación de los excesos más queridos del hip-hop desde la perspectiva de un terrateniente que ha hecho fortuna. Es una explosión salvaje de fanfarronería sureña estadounidense.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

13. Geese, 'Trinidad'

Talking Heads + Grateful Dead + James Chance + Neil Young = un tema abrasador y errático, pero curiosamente sólido, que amenaza constantemente con colapsar, pero es demasiado cool para llegar a hacerlo.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

14. Kehlani, 'Folded'

El R&B de mediados y finales de la década de 1990 tenía elegancia y actitud a partes iguales, un subproducto de cómo el éxito del hip-hop lo lanzó a un tira y afloja cultural. Esta canción vuelve a ese momento con una precisión milimétrica.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

15. 2hollis con Nate Sib, 'Afraid'

Esta implacable bomba de hyperelectropop se reduce a dos amigos de la infancia que se acurrucan juntos para decidir colectivamente cómo van a enfrentarse a la incipiente fama.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

16. Moliy & Silent Addy con Shenseea y Skillibeng, 'Shake It to the Max (Fly) (Remix)'

Un himno dancehall global que tendió un puente entre África, el Caribe y Estados Unidos con un cántico muy apremiante y muy sudoroso.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

17. 41 con A Boogie Wit da Hoodie, 'Naked'

Una colaboración de drill y R&B implacablemente triste que no puede decidir si intenta sanar la herida de una ruptura o hurgar más profundo para que sangre aún más.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

18. Kocky Ka, 'Down for Too Long'

Un hermoso lamento de una nueva voz del hip-hop neoyorquino que de algún modo también evoca la gélida tragedia del synth-rock depresivo de la década de 1980.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

19. Timothée Chalamet, 'Outlaw Blues/Three Angels' (En directo en 'S.N.L.')

Cuando has pasado años practicando tu imitación de uno de los excéntricos más importantes de la música pop, te ganas el derecho de salir en televisión y demostrar que también puedes lucirte con tu instrumento. Un puente entre la petulancia antigua y la nueva.

▶ Escúchala en Spotify o YouTube

20. Gelo, 'Tweaker'

Una curiosidad divertidísima del internet de hoy: un fracasado de la NBA con un apellido conocido convierte una aburrida aparición en una transmisión en vivo en oro efímero del hip-hop. No ha surgido nada relevante después; ni hace falta.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

¡Y 10 más!

Asake y Tiakola, "Badman Gangsta"

BigXthaPlug con Bailey Zimmerman, "All the Way"

Fuerza Regida & Grupo Frontera, "Me Jalo"

Huntr/x, "What It Sounds Like"

Pluto con YK Niece, "Whim Whamiee"

Sombr, "Back to Friends"

Summer Walker, "Heart of a Woman"

Wednesday, "Townies"

The Weeknd, "Cry for Me"

YoungBoy Never Broke Again, "Shot Callin"

Ráfagas de actitud (y algunas lágrimas)

Algunos de los sencillos más memorables del año mostraron a veteranos revitalizando sus sonidos con verdades crudas y estéticas frescas, mientras que otros se sintieron como fiestas de presentación para caras nuevas, tanto reales como animadas. Desde la corriente dominante hasta algún punto justo por debajo de ella, he aquí una muestra de cómo 2025 sonó para mí.

1. Huntr/x, 'Golden'

A veces, una canción pop es tan indiscutible que está destinada a ser un exitazo, independientemente de si la canta un supergrupo conocido o un grupo desconocido, y ficticio, de cazadoras de demonios animadas por computadora. "Golden" toma su estructura de las canciones de anhelo más espectaculares de Broadway y le da un brillo fresco al estilo K-pop, escalando hasta la parte más alta del rango de la cantante Ejae, alcanzando una nota que los concursantes de programas de talento intentarán por el resto de nuestras vidas. Esa melodía ascendente previa al coro ya es lo bastante ubicua como para parecer un estándar del pop moderno. Mis condolencias a los Archies.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

2. Olivia Dean, 'Man I Need'

La suave voz estilo Sade de Olivia Dean se desliza por este éxito lleno de corazón, alma y elegancia. En una época en que las ondas de radio y las listas de reproducción están saturadas de relatos amargos sobre ghosting y hombres inmaduros, resulta refrescante una canción que anhela la conexión de manera tan sincera ("háblame, háblame") cantada con la esperanza de que todavía es posible encontrar a un buen hombre.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

3. Justin Bieber, 'Daisies'

En esta auténtica joya de su álbum Swag, alguien --quizá los compositores y productores Dijon y Mk.gee, que han experimentado con sonidos lo-fi en sus álbumes en solitario-- se dio cuenta, brillantemente, de que Justin Bieber sonaría genial al frente del intento de componer una canción estilo doo-wop de una banda de secundaria. Una gran canción pop no siempre necesita pulirse; de hecho, "Daisies" demuestra que a veces ocurre lo contrario.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

4. Ella Langley, 'Choosin' Texas'

Una canción country sobre un triángulo amoroso tan atemporal que te la puedes imaginar cantada por Dolly, Tammy o Martina. Aquí, la artista emergente Ella Langley, quien la escribió en colaboración con Miranda Lambert, encuentra su éxito distintivo, y lo interpreta con una calidez ahumada que cae tan suave y triste como una botella de Jack bebida en soledad.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

5. Oklou, 'Blade Bird'

La música francesa Marylou Mayniel, quien graba bajo el nombre de Oklou, explora la tensión entre posesión y libertad en esta seductora balada de su ensoñador álbum debut, Choke Enough. "Blade Bird" es una canción folk para el siglo XXI, con un arreglo acústico adornado con destellos de sintetizador y modificaciones ingeniosas que solo hacen que la lastimera voz de Mayniel sea aún más devastadora.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

6. Sabrina Carpenter, 'Manchild'

El más reciente monólogo de tres minutos y medio disfrazado de éxito azucarado de Sabrina Carpenter, parece al principio una crítica despiadada a un cavernicolesco ex: "¿Por qué tan sexi si tan tonto, y cómo sobrevive tanto en la Tierra?" Pero hacia el puente, Carpenter admite cierta culpabilidad, con la confesión "Me gusta que mis hombres sean incompetentes", seguida por un guiño coqueto a algunos posibles hombres-niños: "¡Hola, hombres!".

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

7. Lady Gaga, 'Abracadabra'

Para su más reciente acto, Gaga reaparece envuelta en una nube de humo carmesí para demostrar que el material hecho para fans no tiene por qué ser un insulto cuando se hace correctamente.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

8. Tate McRae, 'Sports Car'

El fenómeno canadiense Tate McRae ofrece su visión de uno de los temas más probados de la música pop: empañar los cristales de un vehículo muy caro. Con su estribillo cantado en un susurro carnal, McRae se suelta los botones y extrae con eficacia el pop más sudoroso de principios de la década de 1980, obteniendo un éxito completamente táctil que suena como piel desnuda sobre un asiento de cuero.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

9. Lily Allen, 'Tennis'

No todas las canciones funcionan en el álbum de rupturas West End Girl de Lily Allen, que llamó la atención de los medios por su franqueza temeraria, pero todo encaja en este tema pegajoso, que está lleno de detalles paranoicos ("Luego me mostraste una foto en Instagram / Fue cómo me arrebataste tu teléfono de las manos") y de un patetismo que hace que uno sonría entre las lágrimas.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

10. Chappell Roan, 'The Giver'

A la luz del éxito de su año de consagración, Chappell Roan pospuso la presión de lanzar un álbum completo como continuación de The Rise and Fall of a Midwest Princess con un sencillo tan plenamente definido en su estilo que se sintió como una era propia de una sola canción. "The Giver" es un himno enérgico, adornado con violín, que celebra el placer femenino y rinde un cariñoso homenaje al pulido pop-country de la década de 1990, llevando al extremo la exclamación de "¡Me siento mujer!".

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

11. Perfume Genius, 'It's a Mirror'

Mike Hadreas explora la fibra de las guitarras en este exuberante sencillo de creciente intensidad de su último álbum como Perfume Genius, Glory, enfrentando un torbellino de miedos con una seguridad confiada y desenvuelta.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

12. Cardi B, 'Bodega Baddie'

En esta delirantemente divertida explosión de adrenalina de menos de dos minutos, Cardi B se sube a un sample del frenético sencillo de 2001 de Magic Juan y El Prodigio "Ta' Buena" y le inyecta su propia actitud de chica mala del Bronx. ¿Para cuándo un álbum de merengue de Cardi B?

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

13. Wet Leg, 'Mangetout'

En este adiós mordaz, al que le sobra el descaro, Rhian Teasdale, de Wet Leg, estira la burla un instante antes de soltar el golpe: "¡Piérdete para siempre!".

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

14. Haim, 'Relationships'

Aunque Danielle Haim suena un poco enredada en la lógica de las relaciones, este elegante sencillo principal del álbum I Quit del trío de hermanas se desliza con una fluidez ininterrumpida, casi exigiendo ser coreografiado como una rutina de patinaje sobre ruedas para tres.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

15. Momma, 'I Want You (Fever)'

Me quito el sombrero ante el grupo indie de Brooklyn Momma, por entender que el resurgimiento del shoegaze necesitaba su propio "Call Your Girlfriend".

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

16. Drake, 'Nokia'

Incluso en sus años flojos, Drake siempre consigue al menos un éxito indiscutible. En este, producido por el joven músico sierraleonés Elkan, un Drizzy ligeramente autocrítico hojea su agenda digital: ¿acaso a su vida le falta un poco de Stacy? ¿Becky? ¿Keisha? ¿Ashley? ¿Dani? Así, le regala al mundo su propio Mambo No. 2025.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

17. Amaarae y PinkPantheress, 'Kiss Me Thru the Phone Pt. 2'

Esta ensoñación pop amorosa y contagiosa juguetea con un éxito de Soulja Boy de 2008,, ofrece un momento sobresaliente en el excelente álbum de Amaarae, Black Star, y consolida aún más un año de sutil reinvención para PinkPantheress.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

18. Doja Cat, 'Gorgeous'

Haciendo gala de toda la fuerza de su tono estilo College Dropout, una Doja Cat carismática y cándida denuncia los cánones de belleza imposibles sin actuar como si estuviera completamente por encima de ellos: un himno oportuno y adecuadamente ambiguo para un año en el que se suponía que debíamos creer que las celebridades que mencionaban a sus cirujanos plásticos lo hacían por pura generosidad.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

19. Lola Young, 'Spiders'

Una explosiva interpretación vocal de la potencia del pop Lola Young eleva este rock fangoso sobre el anhelo de una pareja con demonios que se complementan.

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

20. Fust, 'Jody'

Esta desgarradora balada del grupo de country-rock de Carolina del Norte Fust es como una tranquila oda al amor, aunque sea imperfecto, a largo plazo. "Jody y yo llevamos en esto desde la secundaria", canta el líder Aaron Dowdy con una cálida voz que te abraza, "llevamos en esto más tiempo del que no / Y pienso, mientras la veo remover su trago con el dedo / Que nunca tendré suficiente de lo que tengo".

▶ Escúchala en Spotify, Apple Music o YouTube

Jon Caramanica es un crítico de música pop que presenta Popcast , el pódcast de música del Times.

Lindsay Zoladz es crítica de música pop para el Times y escribe el boletín sobre música The Amplifier, exclusivo para suscriptores.