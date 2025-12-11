El primer ministro de Bulgaria renuncia tras protestas

Es el más reciente dirigente en abandonar el cargo en los últimos cuatro años, en medio de la indignación pública por la corrupción y la disfunción democrática en el país.

El primer ministro de Bulgaria dimitió el jueves tras menos de un año en el cargo, al reconocer "la voz del pueblo" tras las protestas masivas contra su gobierno de semanas recientes.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento de la capital, Sofía, el primer ministro Rosen Zhelyazkov anunció su dimisión, convirtiéndose en el más reciente de una serie de primeros ministros que han abandonado el cargo en los últimos cuatro años.

Su salida se vio impulsada por la continua inestabilidad económica en uno de los países más pobres de la Unión Europea. Está previsto que Bulgaria se una a la eurozona el 1 de enero.

El anuncio de Zhelyazkov se produjo solo unos minutos antes de que los legisladores votaran una moción de censura contra el gobierno.

"Nuestro deseo es estar a la altura de las expectativas de la sociedad", dijo Zhelyazkov. "Hemos escuchado la voz de quienes han estado protestando. Necesitamos satisfacer sus demandas, y lo que exigen en este momento es la dimisión del gobierno".

El movimiento contra el gobierno minoritario de Zhelyazkov ha estado gestándose durante semanas, a causa de un proyecto de presupuesto para el próximo año que habría aumentado los impuestos y las contribuciones a la seguridad social para financiar un mayor gasto público.

También iba a ser el primer presupuesto del país calculado en euros, al adoptar Bulgaria formalmente la moneda. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, predijo el mes pasado que la medida podría aumentar brevemente la inflación.

El director del Banco Nacional de Bulgaria dijo que el cambio de moneda seguía adelante, a pesar de la agitación gubernamental, informó el jueves la Agencia Búlgara de Noticias, financiada por el Estado.

Los búlgaros también se han sentido frustrados por la corrupción endémica del gobierno y por años de disfunción democrática.

Lara Jakes , reportera del Times radicada en Roma, cubre los conflictos y la diplomacia, con especial atención a las armas y las guerras en Ucrania y Medio Oriente. Es periodista desde hace más de 30 años.