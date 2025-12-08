Paramount desafía a Netflix y hace una oferta hostil por Warner Bros. Discovery

En un comunicado de prensa, Paramount se dirigió directamente a los accionistas de Warner Bros. con lo que denominó una oferta superior.

Paramount lanzó el lunes una oferta pública de adquisición hostil por Warner Bros. Discovery, un descarado intento de hacerse con un trofeo de Hollywood que Netflix arrebató la semana pasada.

Netflix anunció el viernes un acuerdo de 83.000 millones de dólares para comprar una parte importante de Warner Bros. Discovery, en un acuerdo aprobado por los consejos de administración de ambas empresas. El lunes, en un comunicado de prensa, Paramount se saltó al consejo de Warner Bros. Discovery y se dirigió directamente a los accionistas con lo que denominó una oferta superior.

Paramount afirmó que pagaría 30 dólares por acción en efectivo, lo que valoraría la empresa en unos 108.000 millones de dólares, incluida la deuda. Dijo que se dirigía a los accionistas porque el consejo de Warner Bros. Discovery "persigue una propuesta inferior" que conllevaría "un desafiante proceso de aprobación regulatoria".

Paramount ha ofrecido comprar todo Warner Bros. Discovery, incluidos el estudio cinematográfico Warner Bros., el servicio de emisión en continuo HBO Max y una cartera de canales de cable entre los que se encuentra CNN. Los canales de cable no forman parte del acuerdo con Netflix.

"Creemos que nuestra oferta creará un Hollywood más fuerte", dijo David Ellison, director ejecutivo de Paramount, en un comunicado de prensa. "Es en beneficio de la comunidad creativa, los consumidores y la industria cinematográfica".

Warner Bros. Discovery no hizo comentarios inmediatos.

El intento de adquisición hostil de Paramount es la más reciente en una serie de propuestas cada vez más agresivas hechas a Warner Bros. Discovery en las últimas semanas. Justo antes de que Netflix anunciara que había llegado a un acuerdo, Paramount envió una carta a David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, en la que alegaba que la empresa llevaba a cabo un proceso de venta "miope" que "favorecía a un único postor".

Warner Bros. Discovery dijo en una respuesta que cumplió "plena y enérgicamente" sus obligaciones con los accionistas. La empresa llevó a cabo un proceso de licitación de semanas de duración que también atrajo el interés de Comcast, la empresa de cable propietaria de NBCUniversal.

Las acciones de Warner Bros. Discovery cerraron el viernes a 26 dólares por acción, tras anunciarse su acuerdo con Netflix. El lunes por la mañana, luego de que Paramount anunciara su oferta hostil, subieron casi un 5 por ciento, a 27,30 dólares por acción.

En una conferencia telefónica realizada el lunes, Ellison afirmó que Paramount decidió presentar su oferta directamente a los accionistas luego de que Warner Bros. Discovery no respondiera a ella la semana pasada. Ellison también dijo que le había dicho a Zaslav que la propuesta de Paramount no era su "mejor y definitiva" oferta.

Ellison también se mostró crítico con la posibilidad de que Netflix consiga que el acuerdo pase la revisión reglamentaria. Ellison dijo que la empresa tiene una gran cuota en el negocio del streaming, aunque pueda argumentar que el mercado de la audiencia televisiva en general es más amplio.

"Decir que el streaming no es un mercado es un poco como mirar al mercado de las bebidas y decir que Coca-Cola y Pepsi pueden fusionarse porque Budweiser es su sustituto", dijo Ellison.

Una parte clave de la evaluación será si los accionistas esperan que las autoridades reguladoras aprueben la transacción. El acuerdo entre Netflix y Warner Bros. Discovery incluiría al estudio cinematográfico Warner Bros. y HBO Max, lo que aumentaría aún más el poder de mercado de Netflix en el ámbito del streaming. En los Honores del Centro Kennedy del domingo, el presidente Donald Trump elogió a Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, pero señaló que la empresa tenía una "cuota de mercado muy grande", y añadió que él estaría "involucrado" en la revisión reguladora.

Paramount ha conseguido una gran coalición de respaldos para su oferta, entre ellos Affinity Partners, empresa de inversiones dirigida por Jared Kushner, yerno de Trump, así como fondos soberanos de Medio Oriente, como el Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudita y la Autoridad de Inversiones de Catar. La familia Ellison "respalda plenamente" la oferta, dijo Paramount, garantizando esencialmente que la oferta cuenta con el dinero necesario.

Se espera que Netflix argumente que los reguladores deberían considerar su negocio como parte de una industria del entretenimiento mucho mayor que también incluye plataformas como YouTube y TikTok, así como gigantes tecnológicos como Amazon y Apple. La empresa de redes sociales Meta presentó con éxito un argumento similar al defenderse de las acusaciones de monopolio en un caso reciente.

Si el acuerdo fracasa por no obtener las aprobaciones necesarias, Netflix pagaría 5800 millones de dólares a Warner Bros. Discovery, según los documentos presentados a los reguladores federales. Si acepta una oferta superior no solicitada de Paramount, o de cualquier otro rival, le debería 2800 millones de dólares a Netflix, según los documentos.

El acuerdo de Netflix por Warner Bros. Discovery cayó como una bomba en Hollywood y desató el temor de que el gigante del streaming eventualmente marginara los estrenos en salas de cine para uno de los pocos grandes estudios cinematográficos que quedan. Netflix se ha comprometido a seguir estrenando en salas las películas de Warner Bros. Discovery, un avance significativo, pero muchos en Hollywood se muestran escépticos sobre el compromiso a largo plazo de la empresa con la distribución en salas.

Las ofertas públicas de adquisición hostiles son relativamente poco comunes en la cúpula de la industria de los medios de comunicación, donde las relaciones cordiales entre los magnates y las clases especiales de acciones a menudo las hacen poco prácticas. Sin embargo, existen algunos precedentes. Brian Roberts, director ejecutivo de Comcast, intentó hacer una adquisición hostil de Disney en 2004, cuando la empresa estaba envuelta en una turbulencia entre accionistas. Al final, la oferta no tuvo éxito.

Benjamin Mullin reporta para el Times sobre las grandes empresas que están detrás de las noticias y el entretenimiento. Ponte en contacto con él de forma segura en Signal en el +1 530-961-3223 o en benjamin.mullin@nytimes.com.

Lauren Hirsch es una reportera del Times que informa sobre los tratos y los negociadores en Wall Street y Washington.