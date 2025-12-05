Netflix llegó a un acuerdo para comprar Warner Bros. Un gigante del 'streaming' se aproxima

El acuerdo para adquirir los estudios de televisión y cine del gigante de Hollywood, así como HBO Max, aumentará el volumen del mayor servicio de emisión en continuo de pago del mundo.

Netflix anunció el viernes sus planes de adquirir los estudios y el negocio de emisión en continuo, o streaming, de Warner Bros. Discovery, en un acuerdo que conmocionará a Hollywood y al panorama de los medios de comunicación en general.

La operación en efectivo y acciones valora la compañía en 82.700 millones de dólares, incluida la deuda. Se espera que la adquisición se cierre después de que Warner Bros. Discovery segregue su unidad de cable, lo cual las compañías prevén completar para el tercer trimestre de 2026. Eso significa que habrá una empresa pública independiente que controlará canales como CNN, TNT y Discovery.

Netflix ya es el mayor servicio de emisión en continuo de pago del mundo, con más de 300 millones de suscriptores. Hacerse con los activos de Warner Bros. Discovery crearía un coloso con mayor influencia sobre los propietarios de salas de cine y los sindicatos de la industria del entretenimiento. Podría obligar a las empresas más pequeñas a fusionarse en su lucha por competir.

La adquisición también completaría la conquista de Hollywood por los insurgentes tecnológicos. En lugar de adquirir estudios, las empresas tecnológicas casi siempre han crecido por sus propios medios en Hollywood. En 2022, Amazon cerró la adquisición por 8500 millones de dólares de Metro-Goldwyn-Mayer, hogar de las franquicias de James Bond y Rocky.

"En un mundo en el que la gente tiene tantas opciones, más opciones que nunca sobre cómo pasar su tiempo, no podemos quedarnos de brazos cruzados", dijo Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, en una conferencia telefónica. "Tenemos que seguir innovando e invirtiendo en las historias que más le importan al público, y de eso trata este acuerdo. La combinación de Netflix y Warner Bros. crea un Netflix mejor a largo plazo".

El acuerdo se produjo después de una guerra de ofertas que enfrentó a Netflix, Comcast y Paramount. Las tres empresas presentaron ofertas mejoradas esta semana. Netflix ofreció principalmente dinero en efectivo.

Comcast también ha estado pujando por los estudios de Warner Bros. Discovery y el servicio de emisión en continuo HBO Max. David Ellison, el director ejecutivo de Paramount, armado con miles de millones de dólares de su padre, ha intentado comprar todo Warner Bros. Discovery, incluidos canales de televisión tradicionales como CNN y TNT.

La propuesta de Netflix fue notable en parte porque incluía el compromiso de continuar con los estrenos en salas de cine de las películas de Warner Bros. Discovery. Se trata de un avance significativo para Netflix, que fue pionera en el consumo de contenidos audiovisuales en casa y hasta ahora ha evitado entrar de lleno en la taquilla.

Netflix nunca ha intentado una adquisición ni remotamente cercana a este tamaño.

La aparición de Netflix como un pujador formidable por los activos de Warner Bros. Discovery sorprendió a muchos en el sector porque contradecía el carácter distintivo del gigante de la emisión en continuo como empresa. "Venimos de una profunda tradición de ser constructores más que compradores", dijo en octubre Greg Peters, codirector ejecutivo, en la conferencia Bloomberg Screentime celebrada en Los Ángeles.

Peters admitió en la conferencia telefónica no ser un experto en acuerdos "a gran escala", pero añadió que se trata de otra evolución para una empresa que ha cambiado enormemente desde que envió por correo su primer DVD en 1998.

"Tanto si se trata de pasar del DVD al streaming, o de Estados Unidos a todo el mundo, o de la concesión de licencias a los originales", dijo, "todos son ejemplos de cómo entramos, lo resolvemos y, en última instancia, somos capaces de cumplir la promesa de la oportunidad que vemos", dijo.

Cualquier acuerdo necesitaría la aprobación de los reguladores federales. La forma en que el gobierno de Donald Trump evalúe los problemas antimonopolio en cualquiera de los acuerdos propuestos dependerá en parte de cómo defina a los participantes clave en un sector de los medios de comunicación que evoluciona rápidamente a medida que gigantes tecnológicos como Apple y Amazon se convierten en rivales de los actores tradicionales. Parte del argumento de Netflix para adquirir Warner Bros es que el mercado de consumo de contenidos es mucho mayor que la industria de la emisión en continuo. También se espera que argumente que combinar las plataformas de streaming de Netflix y Warner Bros. es una mejor opción para los muchos consumidores que ahora pagan por ambas.

El acuerdo también necesita la aprobación de Europa, donde los expertos antimonopolio esperan que se someta a escrutinio.

El jueves, un grupo de productores anónimos de largometrajes envió una carta al Congreso con "graves preocupaciones" sobre la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix. "Netflix considera que el tiempo que alguien pasa viendo una película en una sala de cine es tiempo que no pasa en su plataforma", decía la carta. "No tienen ningún incentivo para apoyar la proyección en salas de cine, y tienen todos los incentivos para acabar con ella".

La carta también expresaba su preocupación por el "control monopolístico" del mercado de la emisión en continuo. Los productores dijeron que no firmaron la carta por "miedo a represalias".

Si el acuerdo fracasara por no obtener las aprobaciones necesarias, Netflix pagaría una penalización por incumplimiento de 5800 millones de dólares a Warner Bros. Discovery, según los documentos presentados a los reguladores federales. Se trata de una de las mayores comisiones de este tipo en acuerdos recientes.

Las condiciones del acuerdo también incluyen una disposición que impediría a Warner Bros. Discovery intentar obtener ofertas más altas de Paramount y Comcast. Pero si esas empresas presentan ofertas no solicitadas que el consejo de Warner considere superiores y decide aceptar, debería a Netflix 2800 millones de dólares, según los documentos.

Más que ninguna otra empresa cinematográfica, Warner Bros. simboliza la historia idílica del viejo Hollywood. Bette Davis y James Cagney actuaron en sus estudios. Su filmoteca centenaria incluye Casablanca, El halcón maltés, Bonnie y Clyde, Harry el sucio, El resplandor y Carros de fuego. Como resultado de un acuerdo alcanzado en la década de 1990, Warner Bros. controla también clásicos de MGM como El mago de Oz y Lo que el viento se llevó.

Durante la primavera y el verano, Warner Bros. obtuvo una de sus temporadas de taquilla más exitosas de su historia, con ocho éxitos consecutivos, entre ellos Pecadores, de Ryan Coogler, y Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, que se espera que triunfen en los próximos Premios de la Academia.

HBO es desde hace tiempo la primera cadena de televisión de paga de Hollywood. Su lista de éxitos actuales incluye Euphoria, La edad dorada y White Lotus.

Al engullir todo esto y más --Warner Bros. también controla Bugs Bunny y colosos televisivos como Friends y Juego de Tronos--, Netflix reforzaría enormemente su mano de contenidos.

Netflix ha demostrado que puede crear éxitos como Stranger Things y Las guerreras k-pop a partir de propiedad intelectual no probada. Sin embargo, ha carecido del tipo de "franquicias duraderas y multigeneracionales quegeneran una interacción recurrente tanto de los espectadores primerizos como de los veteranos", escribió Robert Fishman, analista de MoffettNathanson, en un informe del mes pasado.

Brooks Barnes escribe sobre todos los aspectos de Hollywood. Forma parte del Times desde 2007 y anteriormente trabajaba en The Wall Street Journal.

Lauren Hirsch es una reportera del Times que informa sobre los tratos y los negociadores en Wall Street y Washington.

Nicole Sperling cubre Hollywood y la industria de las plataformas de emisión en continuo. Ha sido reportera durante más de dos décadas.