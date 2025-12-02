Los jóvenes están eligiendo estudiar nuevos programas universitarios en inteligencia artificial

Este semestre, más de 3000 estudiantes se han inscrito en la nueva facultad de inteligencia artificial y ciberseguridad de la Universidad del Sur de Florida, en Tampa.

En la Universidad de California en San Diego, 150 estudiantes de primer año se inscribieron a una nueva licenciatura en IA. Y la Universidad Estatal de Nueva York en Búfalo creó un "departamento de Inteligencia Artificial y Sociedad" independiente, que ofrece nuevos títulos interdisciplinarios en campos como "Inteligencia Artificial y análisis político".

La rápida popularización de productos como ChatGPT, junto con el aumento vertiginoso de las valuaciones de gigantes tecnológicos como el fabricante de chips Nvidia, está contribuyendo a impulsar el auge de la IA en los campus universitarios.

Amazon, Google, Meta y Microsoft han invertido miles de millones de dólares en esta tecnología. Y este año, Google y Microsoft anunciaron iniciativas empresariales para capacitar a millones de estudiantes y trabajadores adultos en IA.

Ahora el interés por comprender, utilizar y aprender a crear tecnologías de IA está aumentando, y las escuelas se apresuran a satisfacer la creciente demanda de los estudiantes y la industria.

En los dos últimos años, decenas de universidades e institutos estadounidenses han anunciado la creación de nuevos departamentos, licenciaturas, especializaciones, cursos, concentraciones interdisciplinarias y otros programas relacionados con la IA.

En 2022, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts creó una licenciatura llamada "Inteligencia Artificial y toma de decisiones". Los alumnos del programa aprenden a desarrollar sistemas de IA y estudian la manera en que tecnologías como los robots interactúan con los seres humanos y el medio ambiente. Este año, hay casi 330 estudiantes matriculados en el programa, lo que convierte a la IA en la segunda licenciatura más grande del MIT después de informática.

"Los estudiantes que prefieren trabajar con datos para resolver problemas se sienten más atraídos por las licenciaturas en IA", afirmó Asu Ozdaglar, vicedecana de asuntos académicos de la Facultad de Informática Schwarzman del MIT. Los estudiantes interesados en aplicar la IA a campos como la biología y la medicina también están eligiendo esta nueva carrera universitaria, añadió.

Algunos estudiantes universitarios dijeron que la nueva especialización les parecía oportuna y que esperaban que la mención de la IA en sus títulos les ofreciera más oportunidades laborales.

Leena Banga, estudiante de primer año de Fremont, California, dijo que se había interesado por la IA después de probar chatbots y quería saber más sobre el funcionamiento de la tecnología subyacente. Tras participar en un programa de verano de IA para estudiantes de preparatoria en la Universidad de Pensilvania, decidió estudiar la nueva especialidad en la Universidad de California en San Diego.

"Para mí es genial tener la oportunidad de estar a la vanguardia en esta materia", comentó Banga, de 18 años.

Si las universidades aún no hubieran ofrecido nuevas carreras de IA, aseguró Banga, habría elegido Informática, una carrera popular en la que se enseña programación y conceptos fundamentales de computación, como los componentes algorítmicos de la IA.

En los últimos 15 años, el auge de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, junto con las promesas de la industria de empleos tecnológicos de alta remuneración, han contribuido a aumentar las inscripciones universitarias en informática. Casi 173.000 estudiantes universitarios se titularon en informática en la primavera de 2024, frente a los 65.000 de una década antes, según la Computing Research Association (Asociación de Investigación en Computación), una organización sin ánimo de lucro que recopila datos anuales de casi 200 universidades.

Pero este otoño, el 62 por ciento de los programas de informática registraron descensos en las inscripciones de estudiantes universitarios, según un informe de octubre de la Computing Research Association.

Una de las razones: a los estudiantes les preocupa encontrar empleo.

Algunas grandes empresas tecnológicas están despidiendo a miles de trabajadores y los recién licenciados en informática afirman que este año han tenido más dificultades para encontrar trabajo en el sector. Empresas como Amazon también han empezado a pedir a sus ingenieros de software que utilicen herramientas de IA capaces de escribir código, lo que podría reducir la necesidad de programadores de nivel júnior.

Entre los 133 programas de informática que participaron en el informe de la Computing Research Association, el 66 por ciento estaba algo o muy de acuerdo en que las estudiantes de las licenciaturas en informática que se graduaron este año tenían dificultades para conseguir trabajo.

"Es una diferencia notable", afirmó Andy Meneely, director del programa de licenciatura en ingeniería de software del Instituto de Tecnología de Rochester, "sobre todo cuando veo a estudiantes realmente buenos que tienen dificultades para conseguir trabajo".

Aunque las inscripciones a la carrera en Informática disminuyeron en general este año, muchas escuelas informaron un aumento en subcampos como la IA. Tracy Camp, director ejecutivo de la Computing Research Association, calificó este cambio como "una nueva era en la que las carreras de informática se están volviendo más especializadas".

Eso es lo que ocurre con la licenciatura en IA de la Universidad de California en San Diego, que se imparte en el departamento de ciencias e ingeniería informáticas. Como parte del programa, la universidad desarrolló dos nuevos cursos sobre los fundamentos de la IA y el aprendizaje automático. Los estudiantes también deben cursar matemáticas avanzadas y abordar el impacto social de las tecnologías emergentes, explicó Mia Minnes, vicerrectora de formación de nivel licenciatura en ciencias de la computación.

Banga, la estudiante de primer año, dice que sus hermanos se mostraron escépticos al principio sobre la carrera que había elegido.

"Decían: '¿Qué? ¿Hay una carrera en IA? ¡No es posible!'", relató. "Pero mi padre trabaja en el sector tecnológico y se alegró mucho".

En MIT, un nuevo programa denominado "Inteligencia artificial y toma de decisiones" es ahora la segunda carrera universitaria más popular. (Rune Fisker/The New York Times)