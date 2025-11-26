Un complejo de apartamentos se incendió en Hong Kong. Esto es lo que sabemos

Los bomberos lucharon por contener las llamas en los edificios de gran altura. Al menos 36 personas murieron, y se teme que muchas más quedaran atrapadas en el interior de las torres.

El miércoles se propagó un incendio entre varios rascacielos de Hong Kong.

Una nube de humo negro cubrió el horizonte del territorio, mientras los bomberos luchaban por contener el fuego vertical. Mientras proseguían las labores de rescate al anochecer, las torres ardían.

Murieron al menos 36 personas y se teme que haya un número desconocido de personas atrapadas en el interior.

Esto es lo que sabemos sobre el incendio de Hong Kong.

¿Qué sabemos sobre el inicio del incendio?

El incendio se declaró en un denso complejo del distrito de Tai Po, al norte de Hong Kong, hacia las 2:50 p. m. El complejo, Wang Fuk Court, albergaba unos 2000 apartamentos en torres de 32 pisos.

No se supo de inmediato la causa del incendio.

Las torres estaban cubiertas de andamios de bambú, muy utilizados en Hong Kong para la construcción y las reparaciones. En octubre, los bomberos atribuyeron la rápida propagación de otro incendio en un edificio de oficinas del centro de la ciudad al andamiaje de bambú que lo envolvía.

La primavera pasada, el gobierno de Hong Kong anunció planes para eliminar gradualmente el bambú con el fin de implementar acero resistente al fuego.

¿Qué sabemos de los esfuerzos de rescate?

Las torres seguían ardiendo en las primeras horas del jueves. Los bomberos luchaban por alcanzar las llamas más altas utilizando mangueras, y las escaleras de los camiones de bomberos solo parecían llegar hasta la mitad de los edificios.

No estaba claro cuántas personas estaban atrapadas en el interior de los edificios y los dirigentes locales dijeron que estaban en contacto con las familias que seguían dentro del complejo.

La caída de escombros y andamios dificultó el acceso de los bomberos a los edificios, según dijo el cuerpo de bomberos de Hong Kong en una conferencia de prensa. El calor de las llamas aumentó el peligro. El departamento de bomberos dijo que había enviado 760 rescatadores al lugar.

"Las temperaturas en el interior de los edificios afectados son muy elevadas, por lo que nos resulta bastante difícil entrar en el edificio y subir al piso superior y llevar a cabo la operación de extinción de incendios y rescate", dijo Derek Armstrong Chan, subdirector del Departamento de Servicios de Bomberos de Hong Kong.

¿Cómo están respondiendo las autoridades?

Xi Jinping, el máximo dirigente chino, instó a realizar "todos los esfuerzos posibles de rescate para minimizar las pérdidas", según reseñó Xinhua, la agencia estatal de noticias. También dio instrucciones a los organismos del gobierno nacional para que ayudaran a las autoridades locales de Hong Kong.

Xi, quien normalmente emite este tipo de declaraciones solo después de catástrofes con considerables pérdidas de vidas humanas, también se comprometió a ayudar a los supervivientes a reconstruir.

El gobierno de Hong Kong dijo que había abierto refugios provisionales en centros comunitarios cercanos y en una escuela para albergar a los residentes desplazados.

Lynsey Chutel es una reportera del Times radicada en Londres que cubre noticias de última hora en África, Medio Oriente y Europa.