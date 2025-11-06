Tragedia de Kentucky: uno de los motores del avión de desprendió poco antes de despegar

Un motor del avión de carga de UPS que se estrelló esta semana en Louisville, Kentucky, se desprendió momentos antes del despegue, según informó el miércoles la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

El avión, con una tripulación de tres personas, se precipitó a tierra segundos después y estalló en llamas mientras se precipitaba contra edificios industriales en las inmediaciones del aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville el martes por la noche.

Al menos doce personas fallecieron, según informaron las autoridades el miércoles. Un médico forense se encontraba en el lugar del accidente ese mismo día, y el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, indicó que el estado de algunos cuerpos podría dificultar la identificación de las víctimas. Las identidades de las víctimas no se han dado a conocer.

Una «X» amarilla señala las zonas del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville que permanecen cerradas tras el accidente de un avión de carga de UPS en Louisville, Kentucky, EE. UU., el 5 de noviembre de 2025. Michael Clevenger/USA Today Network vía Imagn Images vía REUTERS

En una rueda de prensa celebrada el miércoles por la tarde, Todd Inman, miembro de la junta de seguridad del transporte, dijo que, según las imágenes de seguridad, el motor izquierdo del avión se había desprendido del ala mientras la aeronave rodaba para despegar.

Añadió que el avión —que tenía otros dos motores— había sobrepasado una valla al final de la pista antes de estrellarse contra el suelo a las afueras del aeropuerto.

La torre de control se ve mientras sale humo del lugar donde se estrelló el vuelo 2976 de UPS cerca del Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali, el miércoles 5 de noviembre de 2025, en Louisville, Kentucky. (AP Foto/Jon Cherry)

El incendio inicial lanzó columnas de humo negro al crepúsculo y provocó nuevos focos en los edificios de la planta baja.

“Esto conmocionó a nuestra comunidad”, dijo en la conferencia de prensa el representante Morgan McGarvey, demócrata que representa a Louisville en el Congreso. “Anoche, Louisville parecía un escenario apocalíptico”.

El miércoles por la tarde, los investigadores recuperaron la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo de la aeronave, según informó el Sr. Inman. Los datos extraídos de las grabadoras, conocidas comúnmente como la caja negra, podrían ofrecer más información sobre lo ocurrido durante y antes del accidente. Aunque las grabadoras sufrieron algunos daños por el calor, el Sr. Inman indicó que esperaba que aún se pudiera recuperar información de los dispositivos, los cuales serían enviados a un laboratorio en Washington.

Las labores de búsqueda y rescate continuaron el miércoles en el lugar del accidente. El perímetro permanecía acordonado y una grúa rociaba agua periódicamente sobre los puntos calientes. Camiones transportaban agua al lugar y organizaciones como la Cruz Roja y el Ejército de Salvación proporcionaban alimentos y suministros a los trabajadores.

Para los residentes de la ciudad, situada a orillas del río Ohio y conocida principalmente por los turistas como sede del Derby de Kentucky, el accidente fue un espectáculo aterrador que dejó una mancha de hollín en el cielo justo al anochecer. Mientras circulaban por internet videos del accidente y las llamas posteriores, la magnitud del desastre y el número de víctimas mortales eran inciertos y generaban preocupación en toda la región.

Una columna de fuego y humo se levanta cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville luego de informes de un desplome de una aeronave, el martes 4 de noviembre de 2025, en Louisville, Kentucky. (AP Foto/Jon Cherry)

Los miembros de la junta de seguridad del transporte llegaron a Louisville el miércoles para comenzar una investigación que durará meses sobre las causas del accidente fatal.

“Prevemos que nuestros equipos de investigación estarán aquí al menos una semana, si no más”, dijo el Sr. Inman, y agregó que la misión de la junta era “entender no solo qué sucedió, sino por qué sucedió, y recomendar cambios para evitar que vuelva a suceder”.

Tras el accidente, quince personas heridas fueron trasladadas a los hospitales de la Universidad de Louisville, según informó Heather Fountaine, portavoz del sistema de salud de la universidad. Trece de los pacientes habían sido dados de alta el miércoles; dos permanecían hospitalizados en estado crítico, añadió.

Colin Embry, dueño de una tienda de repuestos para autos cerca del aeropuerto, vio la cola del avión caer en picado hacia el suelo el martes y observó el logotipo de UPS en llamas. Estaba lo suficientemente cerca como para sentir el calor de la explosión, según contó, y el miércoles por la mañana aún estaba aturdido mientras esperaba para regresar a su negocio y ver si quedaba algo.

“No puedo creer que estemos vivos”, dijo el señor Embry refiriéndose a sí mismo y a sus ocho empleados.

El avión, con el depósito lleno, se estrelló poco después del despegue. Se emitió una orden de confinamiento para toda la zona en un radio de 8 kilómetros del aeropuerto. Stephen Cohen/Getty Images/AFP

El avión, que se dirigía a Honolulu, transportaba unos 38.000 galones de combustible, y uno de los edificios contra los que se estrelló era una planta de reciclaje de petróleo, dijo el Sr. Beshear en una conferencia de prensa el miércoles.

El gobernador expresó su pesar por las vidas perdidas y añadió que el avión estuvo a punto de impactar contra un restaurante, un centro de convenciones y una gran planta de Ford. “Podría haber sido mucho peor”, afirmó.

El señor Beshear dijo que declaraba el estado de emergencia para ayudar a los funcionarios a responder al desastre.

Cientos de bomberos se congregaron en el lugar el martes para contener el incendio, y muchos seguían allí el miércoles.

“Planeamos estar allí al menos una semana o más”, dijo Mark Little, jefe del Distrito de Protección contra Incendios de Okolona. “No sé cuántas víctimas estamos buscando, ese es uno de los problemas”, añadió. “Y la zona de escombros es enorme”.

El fuego y el humo marcan el lugar donde se estrelló un avión de carga de UPS cerca del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville el 4 de noviembre de 2025 en Louisville, Kentucky. Stephen Cohen/Getty Images/AFP

El aeropuerto había reabierto una pista el miércoles por la tarde y el cielo sobre el lugar del accidente lucía despejado. Dan Mann, director ejecutivo del aeropuerto, declaró en una rueda de prensa al mediodía que el aeropuerto estaba operativo, aunque aún se registraban algunas cancelaciones y retrasos.

Añadió que un equipo de operaciones no había encontrado problemas en el aeródromo durante una inspección rutinaria que había llevado a cabo el martes, poco antes del accidente.

El avión, un McDonnell Douglas MD-11, no transportaba materiales peligrosos, declaró el Sr. Beshear. El vuelo, UPS 2976, ascendió a tan solo 175 pies antes de descender rápidamente, añadió.

El accidente interrumpió las operaciones de carga de UPS, cuyo mayor centro de carga aérea, llamado Worldport, se encuentra en Louisville.

Desde 2006 se han producido al menos tres accidentes aéreos de UPS, dos de ellos mortales. El más reciente ocurrió en 2013, cuando un avión que había despegado de Louisville se estrelló antes de llegar a la pista de aterrizaje en Birmingham, Alabama, causando la muerte de sus dos pilotos.

Los aviones MD-11 ya se han visto involucrados en accidentes mortales. En un caso, un vuelo de Swissair se estrelló frente a la costa de Nueva Escocia, Canadá, en 1998, falleciendo las 229 personas a bordo.

En los últimos años, UPS ha estado reduciendo su flota de aviones MD-11. En septiembre tenía 27 en operación, frente a los 42 que tenía en 2022, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Boeing, que compró McDonnell Douglas en la década de 1990, afirmó en un comunicado que había ofrecido asistencia técnica a la junta de seguridad del transporte.

(c) The New York Times