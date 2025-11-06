The New York Times

El organizador de Miss Universo se disculpa tras reprender a Miss México

Reportajes Especiales - Lifestyle

Guardar

Varias concursantes abandonaron un evento de Miss Universo esta semana cuando el director de la competencia le reclamó públicamente a la representante mexicana no participar en actividades promocionales.

Uno de los principales organizadores del concurso Miss Universo se disculpó el miércoles después de que su reprimenda contra Miss México provocó que varias concursantes abandonaran brevemente el certamen en señal de protesta, semanas antes de la competición principal.

Nawat Itsaragrisil, empresario tailandés y uno de los propietarios de la Miss Universe Organization, fue visto en una transmisión en vivo el martes, increpando a Fátima Bosch, Miss México, por no participar en algunas actividades promocionales.

"Estoy aquí representando a mi país y no es culpa mía que tengan problemas con mi organización", respondió Bosch, después de que Nawat acusara a los representantes de México de sabotear el contenido promocional.

Mientras tanto se veía a otras concursantes, ataviadas con sus bandas y vestidos de gala, escuchando en silencio durante varios minutos antes de que Nawat llamara a seguridad para que escoltaran a Bosch fuera del lugar. En ese momento, algunas de las mujeres se levantaron y caminaron hacia la salida.

En videos publicados en las redes sociales por los medios de comunicación tailandeses, se veía a las concursantes fuera del recinto, marchándose con Bosch. Desde el incidente del martes, los eventos del concurso se han desarrollado según lo previsto. El miércoles por la noche, Bosch estuvo en el escenario con más de 100 concursantes mientras Nawat se disculpaba.

El concurso Miss Universo es una de las competencias de belleza internacionales más prestigiosas desde que lo fundó una empresa californiana de trajes de baño en 1952. La Miss Universe Organization es propietaria de la marca y gana dinero concediendo licencias a organizaciones nacionales y vendiendo derechos para retransmitir el concurso en distintos países. La demanda de las emisoras y los patrocinadores ha disminuido en las últimas décadas a medida que el público ha perdido interés en los concursos de belleza.

Raúl Rocha Cantú, presidente y copropietario de la Miss Universe Organization, reprochó a Nawat en un video publicado el miércoles, diciendo que no permitiría que las concursantes fueran "atacadas y humilladas".

Ni Bosch ni Nawat respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Miss Universo tiene su sede en Tailandia desde 2022, cuando fue comprado por JKN, un conglomerado de medios de comunicación tailandés, a Endeavor, la agencia de talentos estadounidense. El concurso fue propiedad del presidente Donald Trump desde 1996 hasta que lo vendió a Endeavor en 2015.

La adquisición de JKN por 20 millones de dólares se celebró en Tailandia como un triunfo para su directora ejecutiva, Anne Jakkaphong Jakrajutatip, y para la industria turística del país, uno de los pilares de la economía.

Al año siguiente, sin embargo, JKN se declaró en quiebra y vendió la mitad de la Miss Universe Organization a Rocha, un empresario mexicano. Anne se vio obligada a renunciar a JKN en junio por el regulador de valores de Tailandia, que la acusó de falsificar registros empresariales en relación con la venta de acciones de Miss Universo a Rocha. Anne no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Nawat adquirió una participación en JKN en abril de este año mediante una compra de acciones por parte de su empresa, MGI International.

Kittiphum Sringammuang colaboró con reportería.

Francesca Regalado es reportera del Times y cubre noticias de última hora.

Kittiphum Sringammuang colaboró con reportería.

Temas Relacionados

New York TimesMISSUNIVERSETIRADE

Últimas Noticias

Funcionarios de Trump reducirán el tráfico aéreo en 40 aeropuertos si sigue el cierre

Reportajes Especiales - News

Funcionarios de Trump reducirán el

Un juez reprende al Departamento de Justicia en una audiencia del caso Comey

Reportajes Especiales - News

Un juez reprende al Departamento

El informe del gobierno de Trump sobre los ataques marítimos no tranquiliza a los demócratas

Reportajes Especiales - News

El informe del gobierno de

Brasil plantea un nuevo fondo financiero para proteger los bosques tropicales

Reportajes Especiales - Business

Brasil plantea un nuevo fondo

Las elecciones en EE. UU. muestran que la ventaja de Trump sobre la economía se desvanece

Reportajes Especiales - Business

Las elecciones en EE. UU.
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de noviembre: persona se arroja a las vías del STC en L6

El Consejo de Estado, presidido por Carmen Calvo, paga 4.668 euros a un relojero para que los 18 relojes que hay en su sede funcionen correctamente

¿Un trago de alcohol al día es bueno para la salud? Estudio lanza advertencia que cambia la idea del ‘consumo moderado’

Popocatépetl registró 51 exhalaciones este 6 de noviembre

La negligencia que mató a Iñaki Bohn Rioboo, el nene que se electrocutó al tocar una farola en un country

INFOBAE AMÉRICA
El banco central de México

El banco central de México reduce en 25 puntos básicos los tipos de interés hasta el 7,25%

La plataforma de movilidad Uber duplica beneficios en el tercer trimestre tras ganar 5.770 millones de euros

La tasa de desempleo de Costa Rica se estanca en el 5,7% en el tercer trimestre del 2025

La petrolera ConocoPhillips gana 1.495 millones de euros en el tercer trimestre, un 16,2% menos

Guterres pide "más ambición" en la COP30 y que los países desarrollados "lideren" la financiación climática

ENTRETENIMIENTO

La hija de Mark Wahlberg

La hija de Mark Wahlberg se fractura la clavícula tras un accidente mientras montaba a caballo en California

Liam Gallagher arremete contra un fan “desquiciado” que lanzó una bengala al público durante un concierto de Oasis: “Ya te llegará tu merecido”

Entre controversias y opiniones divididas, ¿regresa la saga de Los indestructibles?

Smithers y el enigma de su cambio de color: la historia detrás del detalle animado más famoso de Los Simpson

Marc Anthony aconseja a Bad Bunny antes de su presentación en el Super Bowl 2026