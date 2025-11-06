El organizador de Miss Universo se disculpa tras reprender a Miss México

Varias concursantes abandonaron un evento de Miss Universo esta semana cuando el director de la competencia le reclamó públicamente a la representante mexicana no participar en actividades promocionales.

Uno de los principales organizadores del concurso Miss Universo se disculpó el miércoles después de que su reprimenda contra Miss México provocó que varias concursantes abandonaran brevemente el certamen en señal de protesta, semanas antes de la competición principal.

Nawat Itsaragrisil, empresario tailandés y uno de los propietarios de la Miss Universe Organization, fue visto en una transmisión en vivo el martes, increpando a Fátima Bosch, Miss México, por no participar en algunas actividades promocionales.

"Estoy aquí representando a mi país y no es culpa mía que tengan problemas con mi organización", respondió Bosch, después de que Nawat acusara a los representantes de México de sabotear el contenido promocional.

Mientras tanto se veía a otras concursantes, ataviadas con sus bandas y vestidos de gala, escuchando en silencio durante varios minutos antes de que Nawat llamara a seguridad para que escoltaran a Bosch fuera del lugar. En ese momento, algunas de las mujeres se levantaron y caminaron hacia la salida.

En videos publicados en las redes sociales por los medios de comunicación tailandeses, se veía a las concursantes fuera del recinto, marchándose con Bosch. Desde el incidente del martes, los eventos del concurso se han desarrollado según lo previsto. El miércoles por la noche, Bosch estuvo en el escenario con más de 100 concursantes mientras Nawat se disculpaba.

El concurso Miss Universo es una de las competencias de belleza internacionales más prestigiosas desde que lo fundó una empresa californiana de trajes de baño en 1952. La Miss Universe Organization es propietaria de la marca y gana dinero concediendo licencias a organizaciones nacionales y vendiendo derechos para retransmitir el concurso en distintos países. La demanda de las emisoras y los patrocinadores ha disminuido en las últimas décadas a medida que el público ha perdido interés en los concursos de belleza.

Raúl Rocha Cantú, presidente y copropietario de la Miss Universe Organization, reprochó a Nawat en un video publicado el miércoles, diciendo que no permitiría que las concursantes fueran "atacadas y humilladas".

Ni Bosch ni Nawat respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Miss Universo tiene su sede en Tailandia desde 2022, cuando fue comprado por JKN, un conglomerado de medios de comunicación tailandés, a Endeavor, la agencia de talentos estadounidense. El concurso fue propiedad del presidente Donald Trump desde 1996 hasta que lo vendió a Endeavor en 2015.

La adquisición de JKN por 20 millones de dólares se celebró en Tailandia como un triunfo para su directora ejecutiva, Anne Jakkaphong Jakrajutatip, y para la industria turística del país, uno de los pilares de la economía.

Al año siguiente, sin embargo, JKN se declaró en quiebra y vendió la mitad de la Miss Universe Organization a Rocha, un empresario mexicano. Anne se vio obligada a renunciar a JKN en junio por el regulador de valores de Tailandia, que la acusó de falsificar registros empresariales en relación con la venta de acciones de Miss Universo a Rocha. Anne no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Nawat adquirió una participación en JKN en abril de este año mediante una compra de acciones por parte de su empresa, MGI International.

Kittiphum Sringammuang colaboró con reportería.

Francesca Regalado es reportera del Times y cubre noticias de última hora.

Kittiphum Sringammuang colaboró con reportería.