Kim Kardashian revela que le diagnosticaron un aneurisma cerebral

Por Alexandra E. Petri and Dani Blum

Aproximadamente una de cada 50 personas tiene un aneurisma cerebral sin ruptura. No se sabía con certeza si Kardashian había experimentado síntomas.

Kim Kardashian, la estrella de la telerrealidad y empresaria, dijo que le han diagnosticado un aneurisma cerebral.

Kardashian, de 45 años, reveló el diagnóstico durante un avance de la séptima temporada de su reality show, Las Kardashian, que se estrenó el jueves en Hulu.

"Hay como un pequeño aneurisma", se oye decir a Kardashian en el clip, que aparece en un avance de la temporada al principio de su primer episodio.

La hermana de Kardashian, Kourtney Kardashian Barker, parece responder a la noticia diciendo: "Guao".

Se oye a Kardashian sugerir que el aneurisma se debe al estrés. Las imágenes del avance también parecen mostrar a Kardashian sometiéndose a un escáner cerebral.

Los aneurismas cerebrales son relativamente frecuentes: aproximadamente una de cada 50 personas tiene un aneurisma cerebral sin ruptura. Muchas personas que los tienen no son conscientes de ello, porque los aneurismas sin rupturas no suelen causar síntomas.

No estaba claro si Kardashian experimentaba síntomas o no. El publicista de Kardashian no respondió inmediatamente el jueves a las peticiones de comentarios.

En raras ocasiones, si el aneurisma sin ruptura crece hasta alcanzar un gran tamaño puede causar intensos dolores de cabeza, debilidad, dificultades para hablar o para mantener el equilibrio, entre otros síntomas. Si un aneurisma se rompe, puede provocar un dolor de cabeza intenso y repentino --que los pacientes suelen caracterizar como el peor de su vida--, así como náuseas, visión doble, confusión, pérdida de conciencia o convulsiones. Los aneurismas que se rompen son extremadamente peligrosos y pueden provocar derrames cerebrales, lesiones cerebrales o incluso la muerte.

Los aneurismas son zonas abultadas que se forman en los vasos sanguíneos del cerebro, similares a "un punto débil en un neumático", explicó Shazam Hussain, director del Centro Cerebrovascular de la Clínica Cleveland.

Los aneurismas cerebrales no siempre necesitan tratamiento

Pero en muchos casos, los aneurismas sin ruptura pueden simplemente vigilarse. "No todas las personas que tienen un aneurisma cerebral necesitan tratamiento", dijo Aditya Pandey, jefe del Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Salud de Míchigan. Antes de determinar si un paciente necesita tratamiento, Pandey toma en cuenta la localización del aneurisma, su tamaño --cuanto más grande sea, mayor será la probabilidad de que sangre--, su forma y sus antecedentes familiares. También sopesa los factores que aumentan la probabilidad de que el aneurisma se expanda y sangre, como el tabaquismo y la hipertensión arterial no controlada. Los médicos pueden tratar con éxito los aneurismas mediante cirugía.

"No siempre dan miedo, muchos de ellos pueden simplemente vigilarse, y en las ocasiones en que necesitamos tratarlos, hay muchas formas buenas y eficaces", dijo Hussain.

¿El estrés aumenta realmente el riesgo de aneurisma?

Kardashian parece sugerir en el clip que el estrés podría haber provocado su aneurisma. "No tenemos nada que sugiera que exista una relación directa entre el estrés y los aneurismas", dijo Hussain. Aunque el estrés prolongado puede provocar hipertensión, que aumenta el riesgo de aneurisma, "en general, no relacionamos ambas cosas", dijo. Los factores que sí aumentan el riesgo de desarrollar un aneurisma son la hipertensión no controlada, el tabaquismo y los antecedentes familiares.

Kardashian ha promovido anteriormente las resonancias magnéticas de cuerpo entero, a pesar de que los médicos advierten de que estas exploraciones pueden no ser útiles para todos los pacientes.

Dani Blum es reportera de salud para el Times.

