EE. UU. vacía el espacio de detención de migrantes de Guantánamo

Reportajes Especiales - News

Por Carol Rosenberg

Un grupo de 18 detenidos llevaba menos de una semana recluido en la base de Guantánamo. Todos fueron deportados días antes de una audiencia judicial en la que abogados impugnan la detención de migrantes en ese lugar.

Las autoridades estadounidenses deportaron a 18 migrantes que se encontraban recluidos en la base naval de la bahía de Guantánamo, Cuba, dejando el centro de detención temporal vacío de nuevo.

Aviones fletados transportaron a los hombres a Guatemala y El Salvador el jueves y el viernes, según funcionarios que no estaban autorizados a hablar de las operaciones y lo hicieron bajo condición de anonimato.

No se supieron de inmediato las identidades ni las nacionalidades de los detenidos.

La operación despejó la base de migrantes seis días antes de una audiencia en un tribunal federal en Washington. Abogados defensores de las libertades civiles están impugnando la legalidad de mantener en la base a migrantes detenidos anteriormente en territorio estadounidense.

También se produjo en un momento en que los funcionarios del gobierno están decidiendo qué hacer con dos sobrevivientes de un ataque militar estadounidense a una embarcación venezolana sospechosa de traficar drogas. Ellos se encontraban retenidos a bordo de un buque de la Marina estadounidense en algún lugar del Caribe.

Los migrantes que fueron trasladados fuera de Guantánamo habían llegado ahí el lunes procedentes de un centro del Departamento de Seguridad Nacional en Alexandria, Luisiana. A algunos de ellos se les calificó de "extranjeros ilegales de baja peligrosidad" y se les recluyó en una instalación tipo dormitorio cerca de la pista de aterrizaje de la base.

Otros, considerados más peligrosos, fueron recluidos en una prisión denominada Campo 6, construida para sospechosos de pertenecer a Al Qaeda. No se proporcionó un desglose.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en colaboración con el ejército estadounidense, han retenido a alrededor de 710 migrantes en la base desde que comenzó la operación en febrero, una operación mucho más limitada de lo que preveía el presidente Donald Trump en diciembre, cuando ordenó a su gobierno que se preparara para retener allí a miles de "extranjeros delincuentes".

La mayor cantidad de migrantes retenidos en Guantánamo en un solo día fue de 178 el 19 de febrero --todos ellos venezolanos-- antes de que fueran expulsados y, todos menos uno, repatriados. Desde entonces, la población deportada ha oscilado entre cero y algunas decenas.

Carol Rosenberg informa sobre la prisión y el tribunal de guerra de la bahía de Guantánamo. Ha estado cubriendo el tema desde que los primeros prisioneros fueron llevados a la base estadounidense en 2002.

