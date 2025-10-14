Así es como los narcotraficantes tratan de evadir a los buques de EE. UU. en el Caribe

A pesar de que el gobierno de Trump describe al Caribe y a Venezuela como una gran vía de entrada para las drogas que matan a estadounidenses, la gran mayoría del tráfico se produce en el Pacífico, según datos de EE. UU. y la ONU.

Cuando el ejército de Estados Unidos lanzó un ataque aéreo contra una lancha rápida que se acercaba a la costa sur de República Dominicana el mes pasado, matando a tres personas a bordo, las autoridades dominicanas dijeron que más de 375 paquetes de cocaína salieron volando al mar Caribe.

Decenas de ellos tenían un embalaje rojo con una marca claramente etiquetada en letras mayúsculas blancas y negras, MEN, según las fotos distribuidas por la agencia antidroga dominicana.

Los 1000 kilos de cocaína recuperados de los restos se sumaron a los casi 19.000 kilos de drogas que la agencia antidroga de República Dominicana ya había incautado desde enero, en lo que había sido un año récord de incautaciones de narcóticos en el mar antes de que los buques de guerra estadounidenses se trasladaran a la región.

El gobierno de Donald Trump, que afirma luchar contra los cárteles de narcotraficantes a los que califica de terroristas, ha estado destruyendo lanchas rápidas en el Caribe, lo que ha puesto de relieve una industria con décadas de antigüedad responsable de introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos cada año.

Conocido desde hace tiempo como un corredor popular para el tráfico de personas, drogas y armas, el Caribe ya no es la ruta dominante que era en la década de 1980, cuando series de televisión como Miami Vice mostraban cómo los cárteles colombianos enviaban y transportaban productos ilícitos al sur de Florida.

Sin embargo, a medida que las estrategias de aplicación de la ley han cambiado a lo largo de los años, la región ha resurgido periódicamente como una opción popular para el transporte de mercancías ilícitas, cada vez más hacia Europa, donde la demanda y el precio de la cocaína es más elevado.

A pesar de que el gobierno de Trump describe al Caribe y a Venezuela como una vía de entrada desenfrenada de drogas que matan a estadounidenses, la gran mayoría del tráfico marítimo de drogas con destino a Estados Unidos en realidad se produce en el Pacífico, según datos de Estados Unidos y la ONU.

Sin embargo, según los expertos, el Caribe sigue siendo un importante centro de tráfico de cocaína colombiana, parte de la cual pasa por Venezuela, aunque no desempeña ningún papel en el tráfico de fentanilo, que había sido la principal preocupación del presidente Trump antes de que comenzaran los ataques contra las embarcaciones.

Con el gobierno de Trump tomando medidas enérgicas en la frontera sur de Estados Unidos e inundando el Caribe con recursos militares, los narcotraficantes están encontrando diferentes formas de trasladar las drogas desde Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, a diversos mercados, según afirman expertos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Los traficantes suelen transportar las drogas desde Colombia a países del Caribe, como Trinidad, República Dominicana y Jamaica, donde se reempaquetan y se preparan para su envío a otros lugares. Dependiendo de la organización criminal, las drogas pueden pasar por más islas antes de ser embarcadas en lanchas rápidas u ocultas en buques portacontenedores rumbo a su destino final.

Algunos contrabandistas utilizan cada vez más buques de carga en el Caribe para ocultar el contrabando, según los expertos, lo que dificulta especialmente su detección porque las drogas se mezclan con mercancías legales, como los productos agrícolas.

En Trinidad y Tobago, la campaña de represión del gobierno de Trump en la región ha provocado un repentino aumento del número de vuelos ilegales procedentes de Sudamérica que lanzan fardos de drogas al mar, para ser recogidos por buques más grandes, según un alto funcionario antinarcóticos que no estaba autorizado a hablar públicamente.

En otras partes del Caribe, la presencia de buques de guerra estadounidenses patrullando ha tenido efectos diversos.

En República Dominicana, el número de embarcaciones con drogas avistadas en el mar ha disminuido drásticamente, dijo un alto funcionario gubernamental que habló con la condición de mantener su anonimato.

En Jamaica, los funcionarios antinarcóticos afirman que los traficantes transportan drogas en cantidades más pequeñas para reducir sus pérdidas en caso de que sus cargamentos sean confiscados.

"Estamos observando cambios en el modus operandi", dijo Patrae Rowe, jefe de la División de Investigación de Armas de Fuego y Narcóticos de la Policía de Jamaica. "Se están utilizando medios más encubiertos para transportar la droga", dijo, como ocultarla en envíos de alimentos.

Una cosa está clara: el mundo nunca ha estado tan inundado de cocaína. La Guardia Costera de los Estados Unidos incautó casi 175.000 kilos, o unas 193 toneladas, de cocaína en alta mar en el año fiscal que finalizó en septiembre, más del doble de la cantidad incautada el año anterior. Un tercio de esa cantidad, unas 64 toneladas, se incautó en el Caribe.

La Guardia Costera, cuya práctica habitual es interceptar embarcaciones que transportan drogas, confiscar el contrabando y detener a los sospechosos, subrayó que gran parte de su labor se sigue desarrollando en el Pacífico y se negó a hacer más comentarios para este artículo.

La cantidad de cocaína incautada en Jamaica ha aumentado de manera constante en los últimos cinco años, dijo Rowe. En 2024 se confiscaron más de 2508 kilos, la mayor parte de ellos en un solo caso de contrabando, dijo.

En la década de 1980, el Caribe era la principal ruta para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Los cárteles colombianos dirigidos por poderosos capos de la droga como Pablo Escobar dirigían sofisticadas organizaciones de tráfico que controlaban todo, desde el cultivo de la planta de coca hasta las lanchas rápidas utilizadas para llevar la cocaína a Miami.

Esa dinámica cambió hace unos 20 años, cuando la industria pasó a transportar la cocaína principalmente por tierra a Estados Unidos a través de México. Las medidas antinarcóticos en México hicieron que parte de ese tráfico de cocaína regresara al Caribe en la última década, dijeron los expertos.

Con tanta cocaína producida y una demanda mundial, los traficantes buscaron mercados más caros en el extranjero, lo que dio al Caribe un papel más importante en el transporte de drogas a lugares como Róterdam, el puerto más activo de Europa, e incluso más lejos, a Australia y Sudáfrica.

Los cárteles también han cambiado de estrategia dividiendo tareas como el cultivo, el almacenamiento y el transporte entre organizaciones interconectadas, de modo que ningún cártel controla toda la operación, lo que dificulta el desmantelamiento de las redes de contrabando.

Por ejemplo, los capos locales de la droga en Trinidad se han encargado de la logística y la seguridad, dijo el funcionario antinarcóticos que no estaba autorizado a hablar públicamente.

Ese funcionario dijo que, con ocho buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos en el Caribe, las autoridades habían detectado muchos más vuelos no autorizados que partían de Colombia hacia las islas del Caribe. Mientras que en el pasado podía haber cinco vuelos ilegales en una sola mañana, ahora hay 15, dijo.

Según el funcionario, las drogas suelen lanzarse desde los aviones al mar para ser recogidas por un yate o un buque mercante porque las fuerzas estadounidenses no atacan a embarcaciones tan grandes.

Los fardos de cocaína que han llegado a la costa en las últimas semanas en Trinidad y otras islas estaban empaquetados con cuerdas y ganchos, lo que sugiere que estaban destinados a ser sacados del agua, dijo.

En las últimas semanas se han descubierto varios paquetes grandes de cocaína en San Vicente y las Granadinas, incluidos algunos envueltos en lonas blancas con una lista de ingredientes vitamínicos y la etiqueta "Industria Colombiana".

Desde principios de septiembre, el gobierno de Trump dijo que se han destruido al menos cuatro lanchas rápidas, lo que ha ocasionado el fallecimiento de 21 personas. Los funcionarios del gobierno de Trump, sin aportar pruebas, han afirmado que transportaban drogas para "narcoterroristas" que amenazaban la seguridad de Estados Unidos. Los expertos en Estado de derecho coinciden en que los ataques violan el derecho internacional.

El gobierno justificó los ataques militares citando el enorme número de sobredosis en Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de las muertes por drogas se deben al fentanilo que no se trafica a través del Caribe.

La primera embarcación, cuya destrucción se anunció el 2 de septiembre, fue atacada cerca de Trinidad. Otra embarcación fue destruida el 19 de septiembre, a más de 128 kilómetros al sur de Isla Beata, que forma parte de la República Dominicana, en lo que se describió como una operación conjunta de Estados Unidos y República Dominicana.

República Dominicana está considerado como un importante punto de transbordo de drogas, ya que la mayoría de los narcóticos salen a través de sus puertos comerciales.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, en los últimos cinco años se han incautado cerca de 225.000 kilos de drogas, es decir, 248 toneladas.

Las estimaciones sobre la cantidad de cocaína que llega a Estados Unidos a través del Caribe varían, pero algunos expertos afirman que es tan solo un 10 por ciento.

Lilian Bobea, socióloga de la Universidad Estatal de Fitchburg, en Massachusetts, que estudia la industria de las drogas ilegales, dijo que la mayor presión de Estados Unidos sobre México y el aumento del consumo "están haciendo que el Caribe vuelva a ser muy relevante".

El precio de un kilo de cocaína en la región del Caribe es de unos 3000 dólares. Los primeros indicios sugieren que el aumento de la presencia militar del gobierno de Trump en la región está haciendo subir el precio, pero los expertos dijeron que el efecto completo no se verá hasta dentro de varios meses.

Sin embargo, los expertos afirman que es probable que los buques de guerra estadounidenses tengan poco impacto en lo que es un mercado extraordinariamente lucrativo.

"Hay una sobreproducción de cocaína en los países productores", dijo Alberto Areán Varela, coordinador regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. "Hay más para contrabandear".

"No podemos dejar de consumir drogas", añadió.

Prior Beharry colaboró con reportería desde Puerto España, Trinidad.

