Tres científicos reciben el Nobel de Medicina por sus trabajos sobre el sistema inmunitario

Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi fueron galardonados el lunes con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica. Los tres investigadores se repartirán un premio de 11 millones de coronas suecas, unos 1,17 millones de dólares.

¿Por qué han recibido el premio?

El Comité Nobel de Fisiología o Medicina dijo que los científicos recibieron el premio por su trabajo de investigación sobre el sistema inmunitario humano. Su investigación demostró cómo el organismo regula sus respuestas inmunitarias y evita que el sistema inmunitario se ataque a sí mismo.

Un aspecto central de la investigación de los científicos fue conocer mejor las células T, las células del sistema inmunitario que combaten las infecciones. Los investigadores identificaron las llamadas células T reguladoras, que garantizan que las células T normales del organismo no empiecen a atacar a las células sanas.

Su trabajo ha contribuido a la investigación médica sobre el cáncer y los tratamientos autoinmunes, y puede ayudar en los trasplantes de órganos.

¿Qué dijo el Comité Nobel sobre su trabajo?

El comité calificó su trabajo de "fundamental" para comprender cómo funciona el sistema inmunitario del organismo.

Sus investigaciones abarcan tres décadas y comenzaron con los experimentos de Sakaguchi con ratones en 1995, cuando descubrió un conjunto de células inmunitarias desconocido hasta entonces que protegía al organismo contra las enfermedades autoinmunitarias.

En 2001, Brunkow y Ramsdell descubrieron mutaciones genéticas que provocan enfermedades autoinmunes, y una disfunción en las respuestas de las células T. Dos años más tarde, Sakaguchi relacionó sus descubrimientos con los suyos.

En una entrevista posterior al anuncio del Nobel, Rickard Sandberg, miembro del comité del premio, dijo que la investigación había proporcionado un "nuevo asidero" sobre cómo enfocar los trastornos autoinmunes, o los tratamientos y trasplantes de órganos. Hay más de 200 ensayos clínicos en curso que se basan en sus investigaciones, dijo.

¿Quiénes son los galardonados?

Shimon Sakaguchi es experto en inmunología de la Universidad de Osaka, donde es profesor distinguido.

Mary Brunkow investiga la genómica y las enfermedades autoinmunes en el Instituto de Biología de Sistemas de Seattle. Fred Ramsdell es asesor científico de Sonoma Bio, empresa de biotecnología con sede en San Francisco. Ambos realizaron el citado trabajo en la zona de Seattle para Celltech Chiroscience, una empresa de biotecnología de propiedad británica en aquella época.

¿Quién recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2024?

Victor Ambros y Gary Ruvkun fueron reconocidos por el descubrimiento del microARN, una diminuta clase de moléculas de ARN que desempeñan un papel crucial en la determinación de cómo maduran y funcionan los organismos, y cómo a veces funcionan mal.

¿Cuándo se anunciarán los demás Premios Nobel?

El Premio de Fisiología o Medicina es el primero de los seis Premios Nobel que se concederán este año. Cada premio reconoce las aportaciones revolucionarias de una persona u organización en un campo concreto.

El Premio Nobel de Física será concedido el martes por la Real Academia Sueca de las Ciencias en Estocolmo. El año pasado, John Hopfield y Geoffrey Hinton compartieron el premio por sus trabajos sobre descubrimientos que ayudaron a los ordenadores a aprender más del modo en que lo hace el cerebro humano, proporcionando los cimientos para los avances en inteligencia artificial. El Premio Nobel de Química será concedido el miércoles por la Real Academia Sueca de las Ciencias en Estocolmo. El año pasado, el premio recayó en Demis Hassabis, John Jumper y David Baker por unos trabajos que demostraron el potencial de la inteligencia artificial y otras tecnologías para predecir la forma de las proteínas e inventar otras nuevas. El Premio Nobel de Literatura será concedido el jueves por la Academia Sueca en Estocolmo. El año pasado, Han Kang, conocida sobre todo por su novela La vegetariana, se convirtió en la primera escritora de Corea del Sur en recibir el galardón. El Premio Nobel de la Paz será concedido el viernes por el Instituto Nobel Noruego en Oslo. El año pasado, la organización japonesa Nihon Hidankyo, un movimiento de base de supervivientes de la bomba atómica, recibió el premio "por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares". El lunes de la próxima semana, la Real Academia Sueca de las Ciencias, en Estocolmo, concederá el Premio Nobel de Ciencias Económicas. El año pasado, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson fueron galardonados por sus investigaciones sobre el modo en que las instituciones determinan qué países se vuelven ricos y prósperos, y cómo llegaron a existir esas estructuras. La organización del Premio Nobel retransmite en directo todos los anuncios de los premios. Ali Watkins cubre noticias internacionales y está afincada en Belfast.