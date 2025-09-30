Nicole Kidman pide el divorcio a Keith Urban tras casi 20 años de matrimonio

La pareja se casó en Australia en 2006. Su separación ha sorprendido a muchos fanáticos del mundo del espectáculo.

El martes, Nicole Kidman, la actriz galardonada con el Oscar, solicitó el divorcio de su marido, el cantante Keith Urban, quien ha ganado el Grammy, tras casi 20 años de matrimonio, según los registros judiciales.

En un documento presentado ante el tribunal de circuito del condado de Davidson, Tennessee, en Nashville, donde la influyente pareja del mundo del espectáculo ha vivido, Kidman, de 58 años, alegó diferencias irreconciliables en su petición de finalizar el matrimonio.

Los informes sobre su separación empezaron a circular el lunes, después de que el sitio web de noticias de celebridades TMZ cubriera la noticia. La pareja tiene dos hijas.

Kidman y Urban, de 57 años, se conocieron en enero de 2005 cuando ambos fueron homenajeados en G'Day LA, una gala anual en Los Ángeles organizada por la Asociación Australiana Estadounidense.

"Suena un poco a frase de coqueteo de Cocodrilo Dundee", dijo Urban durante un discurso el año pasado, cuando Kidman recibió el premio honorífico por los logros de su carrera del American Film Institute.

"Intentaba hacerme el interesante, pero por dentro me sentía como si me hubiera colado en el baile real", dijo. Kidman tenía un "aura de otro mundo", añadió. "Me sentí un poco como si estuviera conociendo a una princesa de la vida real".

Tras su primer encuentro, Urban casi se sintió demasiado intimidado para llamarla. "¡Tenía miedo!", dijo cuando aparecieron juntos en un episodio de 2017 de The Graham Norton Show.

Pocos meses después de conocerse, empezaron a salir. En mayo de 2006, Kidman confirmó su compromiso a la revista People y dijo: "Es muy bueno conmigo". La pareja se casó en Australia un mes después.

Unos cuatro meses después de la boda, Urban dijo que había ingresado en rehabilitación y permanecido ahí tres meses. "Lamento profundamente el daño que esto ha causado a Nicole y a los que me quieren y me apoyan", dijo entonces.

En una entrevista reciente en el pódcast The Zane Lowe Show , Urban, ahora sobrio, reflexionó sobre esa época y dijo que Kidman había organizado una intervención para él, un momento determinante en su vida.

Su extenso matrimonio se consideraba una anomalía en Hollywood, y a menudo se les consideraba una pareja modelo entre los ricos y famosos.

Kidman estuvo casada anteriormente con el actor Tom Cruise, con quien tiene dos hijos. Se divorciaron en 2001 tras más de una década juntos.

El año pasado, en una entrevista en la alfombra roja para promocionar La pareja perfecta, serie de Netflix que protagoniza, Kidman declaró a The Associated Press: "No creo que nadie sea el perfecto nada. Si te consideras la pareja perfecta, te estás metiendo en problemas".

Kidman es conocida por varias interpretaciones aclamadas en el cine --como en Las horas, por la que ganó el Oscar a mejor actriz en 2003, así como en Babygirl y Moulin Rouge-- y en la televisión. En los últimos años, Kidman ha sido una figura estable en las plataformas de streaming, en las que ha protagonizado series limitadas como Big Little Lies, Nueve perfectos desconocidos, The Undoing y La pareja perfecta. Recientemente anunció en Instagram que había terminado el rodaje de Hechizo de amor 2 , la secuela de la popular película de 1998.

Urban, cantante country de fama internacional, aceptó en mayo el "Triple Crown Award", un premio para los ganadores de varios American Country Music Awards. En su discurso de aceptación, dio las gracias a Kidman. "Mi esposa, Nicole Mary, está aquí esta noche", dijo. "Te quiero, baby girl".

Esta es una noticia en desarrollo que se actualizará más adelante.

Claire Moses es periodista del Times en Londres y se dedica a cubrir noticias de último momento y tendencias.

Neil Vigdor cubre noticias de último momento para el Times, centrándose en la política.