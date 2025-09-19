Melania Trump muestra algo de piel

Después de enseñar algo de piel, ¿más pieles? Esa fue la imagen protocolaria de la aparición de Melania Trump en el segundo y último día de la visita de Estado al Reino Unido.

Concretamente: para su visita matutina a la Biblioteca Real del Castillo de Windsor con la reina Camilla, la primera dama se puso un impecable traje de falda de Louis Vuitton color caramelo, totalmente de cuero. Luego, para su paseo al aire libre con Catalina, Princesa de Gales, cambió el Vuitton por una chaqueta safari Ralph Lauren de ante color chocolate, combinada con pantalones Loro Piana beige. Tal vez para recorrer mejor los salvajes Jardines Frogmore. O tal vez por los parajes salvajes de las relaciones internacionales.

Al igual que el vestido sin hombros que la primera dama lució en el banquete de Estado, que desafiaba la tradición y corrección reales al dejar al descubierto su clavícula --lo cual ya no está explícitamente prohibido en los actos reales, pero no es habitual--, el cuero y el ante abotonados parecían superficialmente apropiados. Casi primorosos. Y aprovechaban asociaciones menos convencionales que tenían que ver con la cadena alimentaria y con quién, exactamente, domina.

Dicho de otro modo: este no era el "respetable abrigo de paño republicano" que Richard Nixon elogió que llevara su esposa en 1952. Ni siquiera la blusa con lazo verde oscuro y la americana a juego que la princesa Catalina llevó con una falda marrón para pasear por el jardín.

Sin embargo, los atuendos eran totalmente acordes con el gusto de la propia primera dama (que se inclina por lo militar y ha lucido chaquetas estilo safari en numerosas ocasiones) y con su enfoque de su actual cargo, en el que solo ha estado presente esporádicamente en la Casa Blanca.

En esto, también coincidieron con la decisión de Donald Trump de cambiar el traje oscuro y la corbata púrpura real que llevó para codearse con el rey Carlos por su característico uniforme America First --Estados Unidos primero-- de traje azul brillante, corbata roja y camisa blanca para su reunión y rueda de prensa con el primer ministro Keir Starmer. Por no hablar de su tendencia a salirse del guion. En ambos casos, la ropa marcaba una agenda de otro tipo.

Por último, la chaqueta Ralph Lauren de Melania Trump fue un bonito broche narrativo a la gabardina Burberry que lució cuando llegó al Reino Unido --una marca estadounidense usada para volver a Estados Unidos; una marca británica usada para empezar--, pero al final, la empresa que más podría haberse beneficiado del vestuario de la visita no fue ninguna de las anteriores.

Era LVMH, el conglomerado francés del lujo.

LVMH, después de todo, es propietaria de Dior, que confeccionó el traje que la primera dama llevó el primer día; Louis Vuitton; y Loro Piana. También es propietaria de Tiffany, la empresa que creó el broche que los Trump le regalaron a la reina Camila durante el intercambio oficial de regalos. Y LVMH es, a su vez, propiedad de Bernard Arnault, quien asistió como invitado a la última toma de posesión de Trump, junto con su hija, Delphine, directora ejecutiva de Dior.

En la actualidad, Arnault también es el séptimo hombre más rico del mundo. Eso es realeza de otro tipo.

Vanessa Friedman es la directora de moda y crítica jefa de moda del Times desde 2014.