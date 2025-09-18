The New York Times

ABC retira del aire a Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre Charlie Kirk

Reportajes Especiales - Lifestyle

Por John Koblin

Guardar

El conductor enfrentó críticas por los comentarios que hizo el lunes sobre las motivaciones del hombre acusado de matar a Kirk, el activista conservador.

La cadena ABC anunció el miércoles por la noche que retiraba del aire "indefinidamente" el programa nocturno de Jimmy Kimmel, después de las críticas recibidas por los comentarios que hizo el lunes sobre las motivaciones de quien está acusado de disparar y matar al activista conservador Charlie Kirk la semana pasada.

Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, criticó con severidad los comentarios de Kimmel, en un pódcast emitido el miércoles.

Nexstar, propietaria de muchas emisoras locales en todo Estados Unidos, dijo poco antes del anuncio de ABC que iba a evitar los episodios de "Jimmy Kimmel Live!" en el "futuro previsible".

"Nexstar se opone firmemente a los recientes comentarios de Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y sustituirá el programa por otra programación en sus mercados afiliados a ABC", dijo la empresa.

Esta es una noticia de última hora. Vuelve para ver las actualizaciones y estar al día.

John Koblin cubre la industria de la televisión para el Times.

Temas Relacionados

New York TimesKIMMELKIRK

Últimas Noticias

Jerry de Ben & Jerry's renuncia y alega que la empresa ha sido 'silenciada'

Reportajes Especiales - Business

Jerry de Ben & Jerry's

Mensajes de texto revelan pistas sobre el motivo del asesinato de Charlie Kirk

Reportajes Especiales - News

Mensajes de texto revelan pistas

Trump recurre al asesinato de Kirk para justificar medidas contra sus opositores

Reportajes Especiales - News

Trump recurre al asesinato de

Bad Bunny y Ca7riel & Paco Amoroso lideran nominaciones a los Grammy Latinos 2025

Reportajes Especiales - Lifestyle

Bad Bunny y Ca7riel &

¿Exactamente qué buscan crear las empresas de IA? Aquí tienes una guía

Reportajes Especiales - Business

¿Exactamente qué buscan crear las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paola Holguín se defendió tras

Paola Holguín se defendió tras rumores que vinculan a su padre con el cartel de Medellín: “La misma cantaleta de siempre”

Aseguran precursores para la creación de metanfetamina valuados en más de 100 millones de pesos en Sinaloa

Marbelle se fue contra la JEP por su fallo contra excomandantes de las Farc: “Salieron premiados a sembrar arbolitos”

Petro confrontó a Donald Trump tras la descertificación: “Yo he incautado cuatro veces más droga que su amigo Uribe”

Perú inicia la construcción del buque científico “Haydee Santander” para modernizar la investigación pesquera

INFOBAE AMÉRICA
Ejecutado un hombre en Florida,

Ejecutado un hombre en Florida, que con 12 supera su récord de ejecuciones anuales desde 1976

Un tribunal de EEUU rechaza la solicitud de Trump para despedir a una gobernadora de la Reserva Federal

Noboa defendió eliminación del subsidio al diésel y aseguró que “los recursos se están redistribuyendo de forma justa”

Detenido un hombre por amenazas a la Universidad de Utah tras el asesinato a Charlie Kirk

Un tribunal colombiano suspende al nuevo ministro de Igualdad por incumplir la cuota de mujeres en el Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Amanda Teague, la mujer que

Amanda Teague, la mujer que se casó con un fantasma de 300 años sin imaginar las consecuencias que le traería

Suspendieron el programa de Jimmy Kimmel por sus dichos sobre el asesinato de Charlie Kirk: la reacción de Donald Trump

Fotos de Bella Hadid en un hospital desataron preocupación por su salud

De héroe en pantalla a ejemplo de superación: la reinvención de Tom Holland tras Spider-Man

La advertencia que Ryan Reynolds le hizo a Eva Longoria por la compra del equipo Necaxa