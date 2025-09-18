ABC retira del aire a Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre Charlie Kirk

El conductor enfrentó críticas por los comentarios que hizo el lunes sobre las motivaciones del hombre acusado de matar a Kirk, el activista conservador.

La cadena ABC anunció el miércoles por la noche que retiraba del aire "indefinidamente" el programa nocturno de Jimmy Kimmel, después de las críticas recibidas por los comentarios que hizo el lunes sobre las motivaciones de quien está acusado de disparar y matar al activista conservador Charlie Kirk la semana pasada.

Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, criticó con severidad los comentarios de Kimmel, en un pódcast emitido el miércoles.

Nexstar, propietaria de muchas emisoras locales en todo Estados Unidos, dijo poco antes del anuncio de ABC que iba a evitar los episodios de "Jimmy Kimmel Live!" en el "futuro previsible".

"Nexstar se opone firmemente a los recientes comentarios de Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y sustituirá el programa por otra programación en sus mercados afiliados a ABC", dijo la empresa.

John Koblin cubre la industria de la televisión para el Times.