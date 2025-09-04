The New York Times

Lo que sabemos sobre el accidente del funicular de Lisboa

Reportajes Especiales - News

Por Francesca Regalado

Guardar

Al menos 17 personas murieron después de que el funicular de Glória, una de las atracciones turísticas más populares de la ciudad, descarrilara y se estrellara.

Portugal estaba de luto después de que el funicular de Glória, una de las atracciones más conocidas de Lisboa, descarrilara y se estrellara el miércoles ocasionando el fallecimiento de más de una decena de personas.

El Elevador da Glória es uno de los tres funiculares que suben y bajan por las empinadas colinas de la capital portuguesa. Son una gran atracción para los turistas y transportan a millones de pasajeros cada año.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha declarado el jueves como día de luto nacional por las víctimas.

Esto es lo que sabemos sobre el accidente:

¿Qué causó el accidente?

El funicular se descarriló poco después de las 6:00 p. m. y se precipitó cuesta abajo antes de estrellarse contra un edificio. Aunque algunos medios locales informaron inicialmente que se había soltado un cable, las autoridades no lo han confirmado.

Carris, la empresa que opera el funicular, dijo en un comunicado el miércoles que inició una investigación con las autoridades.

Las vías del funicular transportan dos vagones, uno que sube la colina y otro que baja. El segundo vagón no sufrió daños.

Carris dijo que el funicular se somete a mantenimiento general cada cuatro años y a reparaciones provisionales cada dos años, la última vez en 2024, junto con inspecciones diarias.

¿Quiénes estaban en el funicular?

No se supo de inmediato cuántas personas viajaban en el vagón que se estrelló el miércoles. Según Carris, cada funicular puede transportar 42 pasajeros.

Al menos 17 personas murieron y 21 resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, dijo el Ministerio de Salud portugués. El conductor del funicular estaba entre los muertos, confirmó el sindicato portugués de trabajadores del transporte en las redes sociales. Entre los seis heridos trasladados al Hospital de Santa María había un niño, según un portavoz del hospital.

La mayoría de los heridos eran extranjeros, dijo el jueves en rueda de prensa Margarida Castro Martins, directora de la agencia de protección civil de Lisboa. Entre ellos había ciudadanos canadienses, franceses, alemanes, marroquíes, españoles y suizos, dijo. Una mujer italiana sufrió la fractura de un brazo en el accidente, según detalló una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano.

El director del instituto forense portugués, Francisco Corte Real, declaró a la prensa el miércoles que los investigadores tenían previsto identificar a todas las víctimas el jueves por la mañana para poder informar a las familias.

No había niños entre las personas fallecidas.

¿Cómo funcionan los funiculares de Lisboa?

Un funicular combina la tecnología de un ascensor y un ferrocarril, subiendo y bajando un vagón por un cable mientras sus ruedas se mueven por una vía. La combinación está diseñada para estabilizar el vagón mientras sube y baja por laderas empinadas.

El Elevador da Glória se inauguró en 1885 y es el segundo más antiguo de los tres funiculares de Lisboa. Conecta la Plaza de los Restauradores, en el centro de la ciudad, con Bairro Alto, un barrio en lo alto de una colina conocido por su vida nocturna y sus vistas panorámicas.

Victor Mather colaboró con reportería.

Francesca Regalado es una reportera del Times que cubre las noticias de última hora.

Victor Mather colaboró con reportería.

Temas Relacionados

New York TimesPORTUGALRAILCRASHEXPLAINER

Últimas Noticias

Xi y Putin hablaron de vivir para siempre. Y el micrófono estaba abierto

Reportajes Especiales - News

Xi y Putin hablaron de

'Hackers' chinos podrían haber robado datos de casi todos en EE. UU.

Reportajes Especiales - News

Infobae

La guerra en Ucrania tiene una nueva arma impactante

Las fuerzas de inteligencia buscan reclutar menores como saboteadores a ambos lados de la frontera

La guerra en Ucrania tiene

El ciclo seco de la selva amazónica se agrava: la pérdida de árboles reduce precipitaciones y eleva el calor

Nuevas investigaciones revelan que casi tres cuartas partes de la disminución de lluvias en la cuenca amazónica responde directamente al avance de la deforestación, un proceso que afecta tanto a la regulación hídrica como a la producción agrícola y contribuye al aumento de temperaturas extremas en el área

El ciclo seco de la

Los tirantes de brasier visibles están de vuelta

Reportajes Especiales - Lifestyle

Los tirantes de brasier visibles
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayeron las compras con tarjeta

Cayeron las compras con tarjeta de crédito en medio de la suba de tasas y la presión cambiaria de agosto

Gustavo Bolívar afirmó que Carlos Camargo cuando fue defensor del pueblo le entregó a varios magistrados de la Corte puestos y contratos para sus familiares

Cuáles son los dos principales retos que enfrenta la nueva Suprema Corte, según Loret de Mola: “la sociedad les exige independencia”

Pataz: enfrentamiento con mineros ilegales deja tres militares heridos en operativo del Ejército

Dayro Moreno compartió anécdota de cuando conoció a Natalia París: “Estaban en hilo dental”

INFOBAE AMÉRICA
Morrisey vende sus intereses comerciales

Morrisey vende sus intereses comerciales en 'The Smiths': "Quisiera vivir desvinculado de quienes desean mi destrucción"

La inflación de Ecuador repuntó hasta el 0,81% anual en agosto

El Papa expresa su dolor por las víctimas de un desplazamiento de tierras en Sudán con 1.000 víctimas mortales

Huelva se "inundará" de cultura iberoamericana hasta final de año con más de 50 actividades del OCIb 2025

Chimamanda Ngozi sobre migrantes: "Me parece horrible que la gente que sueña con algo mejor esté siendo criminalizada"

ENTRETENIMIENTO

Final explicado de ‘Merlina’ temporada

Final explicado de ‘Merlina’ temporada 2 - parte 2: Isaac Night y el pasado de los Addams

El día que Giorgio Armani se sinceró sobre su temor a morir: “La muerte da miedo, pero hay que aceptarla”

Andrew Garfield reflexionó sobre el cambio de estilo en sus actuaciones: “Me sentí intimidado por el personaje, lo cual me emocionó”

Jesse Williams, y su confesión más personal sobre la fama: “No es lo que buscaba”

Channing Tatum generó preocupación con su drástica pérdida de peso para “Roofman”