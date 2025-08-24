Por qué la magia, los dragones y el sexo explícito están en las librerías de todas partes

Una noche, por capricho, Simona Stallone hizo clic en una fanficción de Harry Potter y rápidamente cayó en la madriguera del conejo.

Stallone, una agente inmobiliaria y creadora de contenidos de 28 años que vive en Toronto, no paraba de ver publicaciones sobre "Dramione" por todas partes. La gente de TikTok deliraba con historias ambientadas en el mundo de Harry Potter, escritas por fans, que imaginaban un romance entre la bibliófila Hermione Granger y su antagonista, el arrogante abusón Draco Malfoy.

Como entusiasta de Harry Potter que siempre había pensado que J.K. Rowling debería haber juntado a Draco y Hermione, Stallone estaba preparada para convertirse en una adicta a Dramione.

Tumbada junto a su novio dormido, hizo clic en Manacled, una fantasía oscura ambientada en un universo alternativo en el que Harry Potter está muerto y el malvado mago Voldemort ha triunfado. La historia se centraba en un romance ilícito y moralmente ambiguo entre Hermione, una curandera que usa la magia, y Draco, un cruel verdugo que más tarde mantiene cautiva a Hermione como prisionera de guerra. Tenía elementos familiares de los libros de Harry Potter, pero con un giro delicioso: los personajes eran un poco mayores y mucho más atractivos. Y estaban situados en escenarios decididamente más adultos.

Manacled se convirtió rápidamente en "toda su personalidad".

"Este libro me consumió por completo", dijo Stallone. "Defino mi vida como antes y después de Manacled, ya sabes, como algunas personas lo hacen como con antes de Cristo".

Se tatuó imágenes de Manacled: una constelación en el hombro y un colibrí en el tobillo. Leyó el libro media decena de veces y, cuando no lo estaba leyendo, escuchaba una grabación de audio de la historia hecha por fans a triple velocidad para llegar antes a las mejores partes. Sus amigos le regalaron por su cumpleaños una edición encuadernada de Manacled en tres volúmenes y 1188 páginas. Creó un club del libro Manacled e insistió en la historia a quien quisiera escucharla.

"Hice de mi hiperfijación el problema de todo el mundo", dijo. "Hablé de este libro sin parar. Hice que todas las personas de mi vida leyeran Manacled.

Un asombroso número de personas comparte su hiperfijación. Manacled obtuvo más de 10 millones de visitas en el sitio de fanficción Archive of Our Own, o AO3, y más de 100.000 valoraciones de cinco estrellas en Goodreads. Y ahora una versión renovada y retitulada de Manacled, de SenLin Yu, está a punto de convertirse en uno de los mayores debuts del año en fantasía romántica, el género que mantiene a flote el mercado de la ficción.

La nueva versión de la historia que tanto cautivó a Stallone pronto saldrá a la venta como Alchemised, no queda a nadie a quien salvar, y la editorial de la novela, Del Rey, apuesta por la posibilidad de que la febril devoción por su predecesora en fanficción se traduzca en un éxito de ventas. Del Rey ha encargado una primera tirada de 750.000 ejemplares para la publicación de la novela a finales de septiembre; y a la espera están traducciones en 21 idiomas.

Además de atraer a las hordas de fans existentes, Alchemised, no queda a nadie a quien salvar tiene otra ventaja: aprovecha el furioso apetito por la fantasía romántica, un subgénero que mezcla elementos fantásticos como la magia, las hadas y los dragones con el amor, el anhelo y el sexo explícito.

En cierto modo, la explosión de la fantasía romántica --impulsada por el éxito de autoras superventas como Sarah J. Maas y Rebecca Yarros, cuyas series han vendido millones y millones de ejemplares-- tiene su origen en el legado de populares series juveniles como Crepúsculo y Harry Potter. Esos libros moldearon a generaciones de jóvenes lectores que ya han crecido, pero que siguen ansiando grandes novelas de fantasía, ahora con una dosis de erotismo.

"Crecieron con los personajes y las historias terminaron, pero aún existe un apetito enorme", dijo Leah Hultenschmidt, editora del sello romántico Forever. "Siguen hambrientas de esa construcción mágica del mundo, un elenco épico de personajes y heroísmo, y quizá solo lo quieren un poco más picante".

Las editoriales buscan frenéticamente la próxima serie de fantasía romántica de éxito. El año pasado, las ventas de novelas de fantasía romántica superaron los 32 millones de ejemplares impresos, un 47 por ciento más que el año anterior, según Circana Bookscan. Cinco de los 10 títulos de ficción para adultos más vendidos este año son ficciones románticas. Al mismo tiempo, las ventas generales de ficción para adultos se han estancado.

El tipo de novela romántica que ahora se vende como pan caliente --mezclas de géneros con carga erótica-- despegó primero en la fanficción, antes de que las editoriales reconocieran que había apetito por ella.

"Durante mucho tiempo, había que acudir a la fanficción para encontrarlo", dijo Anne Jamison, profesora de inglés de la Universidad de Utah, quien ha estudiado la fanficción. "La fantasía romántica es básicamente lo que hacía la fanficción".

Lo que los lectores parecen ansiar más ahora es Dramione. Hay unas 35.000 historias de Dramione en AO3, y unas dos decenas de ellas tienen más de un millón de visitas.

Incluso cuando algunos seguidores de Harry Potter han renunciado a los libros para protestar por la postura de J.K. Rowling sobre los derechos de los transexuales, que ha suscitado oleadas de críticas por parte de quienes consideran sus comentarios como antitrans, han proliferado las historias sobre los personajes. La fanficción y sus ramificaciones de fantasía romántica han permitido a los Potterheads envejecidos y alienados pasar página a Harry Potter, sin pasar realmente página.

El año de Dramione

A finales de junio, unas 170 personas, en su inmensa mayoría mujeres jóvenes, se reunió en la librería Strand de Manhattan para conocer a SenLin Yu, quien escribió Manacled y su descendiente, Alchemised, no queda a nadie a quien salvar. Stallone también estaba allí, aferrada a sus tres volúmenes encuadernados de Manacled. Ella y una amiga manejaron unas 10 horas desde Toronto hasta Nueva York para conocer a la autora y estar en comunión con otros seguidores. Durante el trayecto, escucharon la lista de canciones de Manacled de Stallone que le recordaban a los personajes y al escenario.

La multitud gritó salvajemente cuando SenLin Yu subió al escenario y leyó un pasaje de Alchemised, no queda a nadie a quien salvar. "Te quiero mucho", dijo un miembro del público durante una sesión de preguntas y respuestas, un sentimiento que parecía ampliamente compartido.

Stallone se sentó en primera fila y más tarde declaró que había sido "la mejor noche de mi vida".

Junto a ella, también vibrando de emoción, estaba su amiga Jessica Sorrentino, otra seguidora de Harry Potter convertida en fanática de Manacled, quien ahora prefiere Manacled al material original que lo inspiró.

"Tomó algo precioso de nuestra infancia y lo mejoró", dijo.

Alchemised, no queda a nadie a quien salvar es la última novela de fantasía romántica que ha surgido del extraño y extrañamente popular mundo de la fanficción de Dramione. En julio, la novela de fantasía romántica de Julie Soto Rose in chains, que fue una adaptación de su historia viral de Dramione The auction, debutó en el número 1 de la lista de superventas de ficción de The New York Times. Le siguió la estrella de fanficción de Harry Potter Brigitte Knightley, cuya novela de fantasía romántica inspirada en Dramione, El irresistible encanto de tu peor enemigo, debutó en el número 2.

La moda de Dramione despegó durante la pandemia y se extendió cuando los influentes de BookTok descubrieron las historias.

"La gente publicaba estas historias de fanficción como si fueran novelas", dijo la agente literaria Alyssa Morris, quien bautizó 2025 como "el año de Dramione".

Aunque es ilegal vender fanficción sobre obras protegidas por derechos de autor, los fans querían copias en sus estanterías, y se desarrolló un mercado de copias encuadernadas con portadas elaboradamente diseñadas que parecen indistinguibles de los libros reales.

"Existe toda una economía secreta de fanficción de Dramione", dijo Morris.

Solo era cuestión de tiempo que las editoriales y los agentes se dieran cuenta. Ahora las historias de Dramione --que vienen convenientemente empaquetadas con un público numeroso y devoto-- están migrando de los rincones especializados de internet a los pasillos de las librerías y las grandes cadenas.

Antes de que aparecieran las adaptaciones de Dramione, ya estaba bien establecida la vía de la fanficción al romance. E. L. James fue pionera con su trilogía erótica Cincuenta sombras de Grey, que empezó como fanficción de Crepúsculo y vendió más de 165 millones de copias. Le siguieron autoras de novelas románticas como Christina Lauren, Ali Hazelwood y Thea Guanzon, quienes habían empezado con fanficción.

A medida que más escritores pasan del mundo en la sombra de la fanficción a la publicación tradicional, el estigma persistente y el miedo a las demandas se han desvanecido. Los escritores emprendedores se dieron cuenta de que podían adaptar y vender fanficción sin violar la ley de derechos de autor si cambiaban los nombres de los personajes y otros materiales derivados. Las editoriales, que antes se mofaban de los escritores de fanficción como si fueran cerebritos que creaban secuelas de El señor de los anillos en sus sótanos, empezaron a aceptarlo como mercadeo gratuito, y después como incubadora de talentos.

Algunos autores, incluida Rowling, han dado su bendición a los escritores de fanficción, aunque según su agencia, Rowling se opone a las historias que ponen a sus personajes en escenarios "obscenos", ya que fueron escritas para niños. (Lo más probable es que le horrorizara el extenso catálogo de novelas eróticas inspiradas en Harry Potter, incluidas las historias "Snarry" en las que Harry y su profesor de pociones de Hogwarts, Severus Snape, se enredan románticamente).

Autores que antes se mostraban tímidos a la hora de escribir fanficción ahora alardean en materiales publicitarios, publicaciones en las redes sociales y en firmas de libros y eventos con seguidores.

En un guiño poco sutil a los constituyentes de Dramione, las portadas de Rose in chains y El irresistible encanto de tu peor enemigo, presentan figuras inconfundibles para los fans como versiones mayores y más sexis de Draco (pelo plateado, rostro cincelado) y Hermione (pelo castaño ondulado, rasgos delicados). Ambas portadas están ilustradas por Nikita Jobson, una artista muy apreciada en los círculos de fanficción por sus sugerentes y melancólicas ilustraciones de Draco y Hermione.

Knightley --quien llamó la atención de editores y agentes literarios cuando una de sus historias de Dramione se hizo viral y llegó a tener más de 4,6 millones de visitas-- describió su nueva novela, sobre una sanadora mágica parecida a Hermione y un asesino parecido a Draco, como una obra original "Dramione-coded".

"Dramione-coded es una forma abreviada de decir a los lectores qué tipo de dinámica pueden esperar; en este caso, una dinámica que implica arquetipos de personajes de chico fresa y chica lista", dijo Knightley.

Con Rose in chains, el primero de una trilogía, Soto también ha cortejado a los lectores de Dramione, quienes acudieron en masa durante su gira literaria, a veces trayendo ejemplares de su fanficción para que se los firmaran.

Sentada en un Barnes & Noble de Manhattan, donde firmaba enormes pilas de Rose in chains antes de reunirse con una multitud de 270 personas, Soto se maravilló de lo mucho que había cambiado la actitud hacia el trabajo de los fans.

"Antes, la fanficción parecía un secretito sucio", dijo.

Ahora, se considera una atracción. En un Barnes & Noble de Mansfield, Ohio, "Rose in chains se presentó directamente a los fans adultos de Harry Potter con un gran cartel en la mesa: "Si te gustan Draco Malfoy y Hermione Granger, ¡estos son tus libros! ¡Dramione para siempre!".

¿Quién necesita el original?

Ni siquiera hace falta ser un gran fan de Harry Potter para estar obsesionado con la fanficción de Harry Potter. Hay gente que camina por la tierra que ha leído obras de fanficción de Potter que duran un libro, pero a la que no le interesan especialmente los originales. Y algunos de ellos incluso están haciendo carrera con el fandom de Harry Potter.

SenLin Yu, de 34 años, quien se identifica como no binario y utiliza los pronombres elle/elles, conoció a Harry Potter a través de la fanficción, mucho antes de leer los libros.

Sen creció con seis hermanos en un hogar cristiano conservador del noroeste del Pacífico, hije mediane de un pastor evangélico y de una antigua bailarina, se educó en casa y lejos de la cultura popular dominante. Harry Potter, que los padres de Sen consideraban poco cristiano, estaba fuera de su alcance.

Sin embargo, Sen podía acceder a internet para realizar búsquedas educativas, y descubrió la fanficción. A pesar de no tener ninguna relación con los libros originales, Sen devoraba las historias ambientadas en el mundo de Harry Potter y no leyó la serie original hasta la universidad.

Años más tarde, tras licenciarse en una pequeña universidad cristiana, casarse y tener dos hijos, Sen empezó a escribir fanficción a altas horas de la noche en su teléfono. En 2018, ideó una retorcida historia de amor sobre Hermione y Draco, imaginando a Hermione como una sanadora con poderes mágicos y a Draco como su amante moralmente comprometido, y publicó capítulos bajo seudónimo en A03. Cuando Sen terminó la historia en el verano de 2019, Manacled superaba las 370.000 palabras, más que el libro más largo de la serie, Harry Potter y la Orden del Fénix.

Sen había superado Manacled cuando estalló durante la pandemia, cuando los creadores de TikTok lo abrazaron y publicaron reacciones desgarradas a los devastadores giros de la historia. Los fans hicieron grabaciones de audio y traducciones a otros idiomas, y escribieron sus propias series derivadas de Manacled. Generó obras de arte, camisetas, tazas y copias impresas que se venden en sitios como Etsy y Mercari.

A pesar de las súplicas de Sen para que la gente dejara de vender ediciones piratas encuadernadas, que violan la ley de derechos de autor, internet pronto se inundó de copias ilícitas. Vendedores de terceros vendían copias en el sitio web de Walmart.

"Cada vez iba a más y escapaba a mi control", dijo Sen.

En 2022, Sen decidió borrar Manacled, reescribir la historia y publicarla. Sen inventó un nuevo sistema mágico basado en la alquimia, creó un mundo elaborado con siglos de historia, cambió los nombres y los antecedentes de los personajes y reelaboró la trama, recortando más de 50.000 palabras, pero manteniendo la estructura y transplantando algunas frases más o menos textualmente.

Incluso desde que Sen borró la fanficción y dijo a los lectores que se transformaría en una obra original, Manacled sigue teniendo adeptos incondicionales y siguen circulando copias piratas.

"Rompió la contención", dijo Sen, "de forma espectacular".

La sombra de Rowling

En una noche de llovizna en julio, decenas de mujeres jóvenes vestidas para salir por la noche estaban delante del Book Club Bar, un bar y librería independiente del East Village. La multitud de casi 90 personas estaba llena de fans de Dramione que esperaban para entrar en una fiesta de lanzamiento a medianoche de Rose in chains. Pasaron las horas que faltaban para la salida del libro sorbiendo cócteles púrpura, haciéndose fotos con la autora, jugando al Pictionary y charlando con otros seguidores, intercambiando de vez en cuando consejos sobre las mejores historias de Dramione.

Algunos trajeron ejemplares encuadernados de The auction, la encarnación fanficción original de la historia. (Esos ejemplares son ahora más difíciles de encontrar: Soto borró The auction de A03 porque no quería que hubiera avances de la nueva versión, pero sabe que el original sigue circulando. "Si tu amigo quiere enviarte un PDF, eso es cosa tuya y de Jesús", dijo).

Olivia O'Keefe y Margaret Thomas, amigas y recién licenciadas universitarias, acudieron caracterizadas con vestidos de noche, portando sus ejemplares de The auction, y estaban atolondradas ante la perspectiva de conocer a Soto. O'Keefe y Thomas crecieron con Harry Potter y se aficionaron a la fanficción de Dramione tras leer Manacled de SenLin Yu. El atractivo, dijeron, está en el romance picante, la nostalgia y la forma en que la fanficción les permite seguir conectados a Harry Potter sin beneficiar a Rowling, a cuya política de género se oponen.

"Muchos encontramos consuelo en la fanficción porque podíamos seguir viviendo en ese mundo sin apoyar sus puntos de vista", dijo Thomas.

No todo el mundo está de acuerdo en que eso sea posible. Algunos críticos de Rowling han cuestionado la ética de publicar fanficción reelaborada de Dramione, argumentando que comprometerse con la obra de Rowling de cualquier forma, incluso fanficción, ayuda a apuntalar su legado.

La indignación hacia Rowling se ha extendido a autores que se han inspirado en ella. El mes pasado, Soto se retiró de una convención romántica después de que los organizadores del evento fueran criticados por promocionar su obra, una novela que comenzó como fanficción de Harry Potter. Soto dijo que ya no escribe historias de Dramione debido a la política de Rowling. "Dejé de interactuar con el fandom de Harry Potter", dijo.

SenLin Yu dijo que escribir fanficción de Harry Potter le parecía una forma de desafiar a Rowling y reivindicar a los personajes. Aún así, a Sen le preocupa que pueda parecer un apoyo, y no está segura de publicar más historias de Dramione.

"No quiero que se malinterprete que intento promocionarla o alinearme con sus puntos de vista", dijo.

Stallone --quien tiene previsto asistir a la fiesta de lanzamiento de Alchemised, no queda a nadie a quien salvar a medianoche en un Barnes & Noble de Nueva York en septiembre junto con una multitud prevista de 900 fans-- dijo que, a pesar de ser "una gran fan de Harry Potter" cuando era más joven, ahora es principalmente fan de Dramione.

Manacled fue "una droga de iniciación", y ahora lee sobre todo historias de Dramione, junto con series de fantasía romántica de autoras como Sarah J. Maas y Rebecca Yarros, dijo.

En cuanto al Harry Potter original, ya no ve el atractivo.

"No creo que pueda volver a leerlo", dijo. "Sin embargo, leería una fanficción al cien por cien".

