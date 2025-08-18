The New York Times

El gobierno de Trump minimiza los documentos de la cumbre con Putin que dejaron en el hotel

Por Katie Rogers

Los papeles, que describen la secuencia de los acontecimientos e incluyen los números de teléfono de varios funcionarios, fueron encontrados el viernes y enviados a NPR por un huésped del hotel.

Este fin de semana, el gobierno de Donald Trump le restó importancia a un informe según el cual funcionarios dejaron en una zona pública de un hotel documentos que describían los movimientos confidenciales del presidente Trump y el presidente Vladimir Putin de Rusia durante su reunión del viernes en Alaska.

NPR informó anteriormente de que los documentos se dejaron en una impresora del Hotel Captain Cook, en el centro de Anchorage, cerca de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, donde Trump y Putin mantuvieron su reunión sobre la guerra en Ucrania. Los documentos fueron elaborados por la Oficina del Jefe de Protocolo, cargo que ocupa Monica Crowley, una antigua personalidad de Fox News que prestó servicio en el primer mandato de Trump.

Los documentos fueron encontrados hacia las 9 a. m. del viernes y enviados a NPR por un huésped del hotel, a quien se concedió el anonimato. En ellos se enumeraba la secuencia de los acontecimientos, que incluía una reunión más reducida con Trump, Putin y sus principales asesores de política exterior; una reunión ampliada y un almuerzo de trabajo con varios funcionarios del gabinete; una conferencia de prensa; y una entrevista entre Trump y Sean Hannity, de Fox News.

Los documentos también incluían un menú para un almuerzo de tres platos celebrado "en honor de su excelencia Vladimir Putin". Ensalada verde, filete miñón y fletán Olympia --un humilde plato favorito local-- figuraban en el menú. Pero como la larga jornada de reuniones se interrumpió el viernes, la reunión ampliada y el almuerzo de trabajo se obviaron para celebrar una abrupta conferencia de prensa entre los dos dirigentes, que no aceptaron preguntas.

Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado se han burlado de los documentos sugiriendo que se les está tratando como un menú de almuerzo glorificado.

"En lugar de cubrir los pasos históricos hacia la paz logrados en la cumbre del viernes, NPR está intentando hacer una historia del menú de un almuerzo. Es ridículo", dijo en un correo electrónico Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

La Casa Blanca no respondió el domingo a una solicitud de comentarios, pero NPR informó un día antes de que una portavoz del gobierno había calificado los documentos de "menú de almuerzo de varias páginas" y no de violación de la seguridad.

Los documentos incluían horas y lugares precisos de cada reunión, así como los números de teléfono de varios funcionarios del gobierno. Eliot Cohen, exconsejero del Departamento de Estado que trabajó en el gobierno de George W. Bush, dijo en una entrevista que el gobierno había sido "descuidado" e "incompetente" al dejar el material.

"Por encima de todo, no tienen un método", dijo Cohen, quien ahora es analista en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. "Una burocracia bien entrenada no hace estas cosas".

Pero añadió que los materiales no parecían de alto nivel ni revelaban secretos de Estado o militares.

"Creo que los rusos ya tienen los números de teléfono de todo el mundo", dijo Cohen.

Katie Rogers es corresponsal del Times para la Casa Blanca y reporta sobre el presidente Trump.

