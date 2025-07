El trabajo de Trump en Irán apenas ha comenzado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Toby Melville)

La satisfacción y la frustración son los términos que mejor reflejan lo que debería ser la reacción de Estados Unidos a los ataques militares israelíes y estadounidenses del mes pasado contra Irán.

Satisfacción porque los ataques, particularmente contra el programa de armas nucleares, pueden haber logrado lo que décadas de ilusión, ingenuidad, diplomacia equivocada y sanciones económicas inadecuadas no lograron, y frustración porque los ataques fueron terminados prematuramente e innecesariamente.

Queda por ver si Washington ha aprendido la lección lo suficiente como para completar la destrucción de la infraestructura nuclear iraní, por medios militares si es necesario. Como en muchas ocasiones anteriores, Irán ha anunciado que dejará de cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica, lo que demuestra que actualmente no hay ninguna posibilidad real de una solución diplomática satisfactoria.

Las primeras señales son contradictorias y opacas. Mucho depende de la estabilidad del régimen de los ayatolás y de sus divisiones internas, y de si la población iraní expresará públicamente su descontento.

Lamentablemente, la oposición en Irán, si bien de alcance nacional, no está bien organizada, y el potencial del régimen para una represión brutal ha quedado demostrado repetidamente. Mucho depende también de si los líderes estadounidenses tienen la determinación, la concentración y la persistencia necesarias, un asunto que genera considerables dudas.

Medio Oriente ha cambiado significativamente desde que los aliados iraníes actuaron el 7 de octubre de 2023, culminando la estrategia del “Anillo de Fuego” de la República Islámica, que rodea a Israel de enemigos, como Hezbollah en el Líbano, Hamas y la Yihad Islámica en Gaza, y milicias extranjeras en Siria. En casi todas las dimensiones estratégicas importantes, Irán es hoy mucho más débil, e Israel (y Estados Unidos) mucho más fuerte.

Los factores de producción de armas nucleares retrasados ​​son armas nucleares negadas, aunque sea temporalmente. No hay ninguna prueba de que los ayatolás estén dispuestos a abandonar sus sueños nucleares, y este no es el momento para que Washington le ofrezca a Teherán ayuda política o económica, y menos aún un “nuevo” acuerdo nuclear con Estados Unidos.

Inmediatamente después de que el presidente Trump declarara prematuramente la victoria, pusiera fin a los ataques estadounidenses y obligara a Israel e Irán a un alto el fuego, estalló un intenso debate sobre las estimaciones iniciales de los daños infligidos al proyecto nuclear de Teherán. Con escasas pruebas, Trump proclamó de inmediato la “completa y total destrucción” de los esfuerzos de Irán, mientras que fuentes anónimas sostenían con vehemencia que un análisis preliminar recién publicado de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) concluía que Estados Unidos había retrasado el programa nuclear iraní sólo unos meses. Al día siguiente del ataque, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, afirmó con acierto que era “demasiado pronto” para hacer una evaluación viable.

Como dijo Matthew Arnold, ejércitos ignorantes se enfrentaron de noche en esta batalla por el control de la narrativa política. Solo más datos podrán aclarar o quizás determinar dónde reside la verdad. Por ahora, me satisface la conclusión posterior de Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, de que los ataques israelíes y estadounidenses causaron un daño enorme a los esfuerzos nucleares de Irán. Enorme, sí, pero aún insuficiente.

ARCHIVO - El ex asesor de seguridad nacional John Bolton, a la izquierda, escucha al presidente Donald Trump, a la derecha, hablar durante un almuerzo de trabajo con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, en el club privado Mar-a-Lago de Trump, el 18 de abril de 2018 en Palm Beach, Florida (AP Foto/Pablo Martínez Monsiváis)

El inevitable y continuo debate sobre si se necesita más fuerza militar influirá tanto en la opinión de Washington sobre la amenaza nuclear restante de Teherán como en cómo abordar su régimen gravemente debilitado. Quienes se opusieron al uso de la fuerza militar, incluyendo a varios senadores demócratas que ahora critican a Israel y Estados Unidos por no haber destruido todos los aspectos de la infraestructura nuclear iraní, argumentan implícitamente que no deberíamos haber destruido nada. ¿Dónde está el uranio enriquecido?, preguntan. ¿Qué hay de los sitios de actividad nuclear más recientes o menos conocidos, como la Montaña Pickaxe cerca de Natanz? ¿Y qué hay de la realidad de que desmantelar el programa físico no elimina el conocimiento que Irán conserva para reconstruirlo?

En un mundo ideal, todo el uranio de Irán, independientemente de su nivel de enriquecimiento, se retiraría y almacenaría en un lugar seguro, como Oak Ridge, Tennessee, adonde se envió lo que una vez fue el programa de armas nucleares de Libia. Cualquier uranio en manos de un proliferador es potencialmente peligroso.

Cualquier reserva que los ayatolás hayan ocultado previamente o sustraído recientemente de instalaciones nucleares conocidas sólo es verdaderamente peligrosa cuando se convierte en arma. Debe convertirse en uranio metálico para fabricar armas nucleares. Hasta donde sabemos, las capacidades de conversión de Teherán, tanto de torta amarilla a UF6 como de UF6 a metal, probablemente ya no estén operativas.

Además, las instalaciones de fabricación de armas de Irán son conocidas y destruidas; subterráneas y posiblemente irradiadas; o al menos susceptibles de ser observadas y, por lo tanto, destruidas posteriormente. En este sentido, es crucial la vigilancia continua estadounidense e israelí, y la determinación de atacar de nuevo si es necesario.

No se puede descartar la existencia de lugares desconocidos. Pero la posibilidad de que no todo quedara destruido en los primeros ataques no es una razón legítima para haber renunciado a ellos.

Hay quienes nunca están satisfechos. Si Estados Unidos hubiera bombardeado instalaciones de almacenamiento de uranio, quienes se oponen a los ataques se quejarían de la liberación de materiales radiactivos a la atmósfera. Se requiere paciencia y persistencia para sofocar a un proliferador obstinado como Irán.

Irónicamente, la persistencia de los conocimientos científicos y tecnológicos necesarios para que Irán reconstruyera su capacidad nuclear era precisamente lo que preocupaba a la administración de George W. Bush al enfrentarse a Saddam Hussein. Tras la Guerra del Golfo Pérsico de 1991, Hussein mantuvo en nómina a unos 3.000 “muyahidines nucleares”, como él los llamaba, para recrear el programa de armas nucleares de Irak. Eran bien conocidos por los inspectores de armas de la ONU después de la guerra de 1991. Tras la segunda guerra en el Golfo, Estados Unidos y otras naciones de la coalición implementaron programas para mantenerlos con empleo remunerado, de modo que no pudieran ser contratados por otros estados rebeldes.

Ese poder intelectual por sí solo era un argumento convincente para un cambio de régimen en Irak. Irán ahora cuenta con el mismo activo, aunque debilitado por los recientes ataques de Israel.

Sin embargo, muchos siguen persiguiendo reflexivamente el santo grial de un acuerdo nuclear con Irán, incluyendo quizás, según informes de prensa, a la administración Trump. Sin embargo, cualquier esfuerzo que se haga será simplemente un desperdicio de oxígeno.

Imagen de la planta de enriquecimiento Fordow de Irán durante una conferencia de prensa en el Pentágono en Arlington, Virginia, EEUU, el 26 de junio de 2025 (REUTERS/Idrees Ali)

Satisfacer las legítimas demandas de Estados Unidos exige que Irán actúe como Libia, lo que significa un verdadero desempeño en la desnuclearización, no solo la simple conformidad con la palabrería del tratado. Requiere que Irán entregue todos sus activos relacionados con armas, es decir, el uranio enriquecido y todos los activos físicos restantes, incluidas las capacidades de doble uso.

Sin embargo, sin un cambio de gobierno en Teherán, que Washington debería apoyar, una Libia plena es imposible. A diferencia de Muamar el Gadafi, los mulás, ya profundamente humillados, comprenden que una mayor humillación debilitaría fatalmente su gobierno. Nunca aceptarán voluntariamente ese destino. En cambio, retomarán su táctica anterior de usar las negociaciones para engañar a Occidente hasta que los recuerdos se desvanezcan y, como dice el refrán, el “celo por un acuerdo” se imponga, como le ocurrió a Barack Obama, dando lugar al fallido acuerdo con Irán de 2015.

Estrechamente relacionada con la sugerencia de mayor diplomacia está la suposición de que el Organismo Internacional de Energía Atómica es la solución. Siendo realistas, es tan probable que los ayatolás acepten los requisitos del organismo para un inventario y una limpieza adecuados como los de Estados Unidos o Israel.

La agencia de energía atómica realiza una labor importante, pero no es una agencia de espionaje ni una fuerza de ocupación. Gran parte de la información más importante y sensible que ha obtenido a lo largo de los años provino de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Teherán ha tratado a la agencia con desdén durante mucho tiempo, siguiendo lo que James Baker denominó la estrategia de “hacer trampa y luego retirarse” para desafiar una inspección internacional eficaz. Lo más importante es que los problemas que plantea Irán son políticos, no técnicos. La agencia atómica puede ser útil para una solución futura, pero no como pieza central.

La respuesta universal de quienes prefieren lamentarse antes que lograr algo: recuerden Irak. Quienes critican el ataque estadounidense contra Irán están librando la última guerra. Los agentes terroristas mundiales desplegados por Irán y sus avanzados programas nucleares son mucho más amenazantes que el Irak de Hussein. Además, no es necesario desplegar tropas sobre el terreno. La respuesta corta es que Irán no es Irak, algo que Israel y Washington ya han demostrado en parte.

Es muy probable que Israel tenga la determinación de hacer lo necesario para asegurar su supervivencia. La verdadera pregunta para la supervivencia de Estados Unidos es si se puede decir lo mismo de la actual administración estadounidense.

*John R. Bolton fue el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y el asesor de seguridad nacional con más años de servicio del presidente Trump. Es el autor de “The Room Where It Happened”.

© The New York Times 2025.