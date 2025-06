¿Quién es el director de 'Elio'? La respuesta es complicada

Animated Films Pixar Animation Studios Molina, Adrian Shi, Domee Elio (Movie) Sharafian, Madeline

En el filme más reciente de Pixar hay tres directores en los créditos, pero no todos aparecen en la pantalla al mismo tiempo. Explicamos por qué.

Tras el emotivo momento final de Elio, la nueva aventura espacial de Pixar, aparecen en pantalla los nombres de las directoras Domee Shi y Madeline Sharafian, algo típico en cualquier largometraje. Pero si te quedas hasta después de la mitad de los créditos, puede que notes algo curioso. Una vez que comienza el rastreo, aparece alguien más como director: Adrian Molina.

La discrepancia sugiere algunos de los cambios sucedidos entre bastidores de la película sobre un niño huérfano que sueña con ser abducido por extraterrestres.

A mitad de la producción, Molina, el director original, fue sustituido por Shi y Sharafian. Todos los cineastas mencionados tienen antecedentes en la empresa. Molina fue uno de los guionistas y codirector de la exitosa Coco (2017). Shi dirigió la historia de la pubertad del panda rojo Red (2022), mientras que Sharafian estuvo detrás del corto nominado al Oscar Burrow (2020).

En una entrevista con The Wrap el verano pasado, el director creativo de Pixar, Pete Docter, dijo que Molina había sido trasladado de Elio a un "proyecto prioritario del que aún no podemos hablar". (Al parecer, Molina está trabajando en una secuela de Coco que se estrenará en 2029, aunque no está claro si Docter se refería a eso).

En la misma entrevista, Docter explicó que Shi y Sharafian fueron clave para descifrar los hilos de la historia que involucraban al torpe Elio (con voz de Yonas Kibreab), que finalmente consigue su deseo y es transportado a una cumbre intergaláctica por extraterrestres amables que creen que es el líder de la Tierra. "Creo que han hecho algunos descubrimientos importantes sobre él que realmente han ayudado al público a conectar y a avanzar con el personaje hacia el segundo acto", dijo Docter.

En las películas de animación, una persona a menudo asume el título de codirector, un papel que el veterano de Pixar Andrew Stanton describió una vez como el de un "milusos". Ese es el papel que Molina tuvo en Coco. Pero en Elio ninguno de los directores mencionados lleva el prefijo "co".

Elio ha tenido un largo trayecto hasta la pantalla. El proyecto se anunció en la conferencia D23 de Disney en 2022 y su estreno estaba previsto inicialmente para 2024. America Ferrera apareció en ese evento y reveló que interpretaría a la madre de Elio. Esto ya ofrece algunas pistas sobre lo que ha cambiado. En la película terminada, la madre de Elio está muerta y Zoe Saldaña pone voz a su agobiada tía, que vive en una base militar.