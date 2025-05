Los CDC contradicen a Kennedy y mantienen la recomendación de la vacuna contra la covid en niños

Coronavirus (2019-nCoV) Vaccination and Immunization Children and Childhood Pregnancy and Childbirth Centers for Disease Control and Prevention Kennedy, Robert F Jr Health Insurance and Managed Care Disease Rates Trump, Donald J United States Politics and Government

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., dijo el martes que la vacuna ya no figuraría en el calendario de vacunación infantil. La actualización de los CDC contradice su política.

Días después de que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., anunciara que las vacunas contra la covid se retirarían del calendario federal de vacunación infantil, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) emitieron una recomendación actualizada que contrarrestaba en gran medida la nueva política de Kennedy.

La agencia mantuvo las vacunas contra la covid en el calendario para los niños sanos de 6 meses a 17 años, pero añadió una nueva condición. Los niños y sus cuidadores podrán recibir las vacunas en consulta con un médico o proveedor, lo que la agencia denomina "toma de decisiones compartida".

Las vacunas también seguirán estando disponibles en esas condiciones para unos 38 millones de niños con bajos ingresos que dependen del programa Vacunas para Niños, según una actualización enviada por correo electrónico por los CDC el viernes.

El pronunciamiento original de Kennedy del martes había provocado indignación entre los pediatras y los expertos en salud pública, quienes señalaron que los niños muy pequeños y las mujeres embarazadas corren un alto riesgo de padecer un cuadro grave a causa del virus. A muchos también les preocupaba que la nueva política indujera a las aseguradoras y a los programas gubernamentales a reducir o suprimir la cobertura del costo de las vacunas.

Los cambios más recientes aclaran la cobertura para los niños sanos mayores de 6 meses. Pero dejan a los grupos de mayor riesgo --las mujeres embarazadas y los lactantes de corta edad, que están cubiertos por la vacunación durante el embarazo-- sin una recomendación formal.

La rápida retirada esta semana de las propuestas de Kennedy sobre las vacunas se suma a una larga lista de promesas del gobierno de Donald Trump que han sido revocadas días después. Las políticas arancelarias del presidente Trump, por ejemplo, han sido revertidas repetidamente, y a menudo debilitadas, tras sus medidas iniciales más duras.

Dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Kennedy también ha modificado sus políticas, o se ha retractado selectivamente de ellas. Por ejemplo, tras presidir una reducción de 20.000 empleados del departamento que ha supuesto el cierre de muchos programas, permitió el regreso de algunos cuyos ceses de funciones importantes habían suscitado las críticas de legisladores y expertos en salud pública.

Los esfuerzos de Kennedy por renovar y, en algunos casos, desmantelar los protocolos estándar de vacunación representan sus opiniones de hace tiempo como escéptico de las vacunas. Ha hecho campaña contra las vacunas contra la covid para los niños, y su decisión de esta semana de dejar de recomendar la vacuna para los niños sanos se alinea con los escépticos de las vacunas que se han opuesto a los mandatos estatales de vacunación y han reclamado que los padres decidan qué inoculaciones deben recibir sus hijos.

En una declaración, Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por su sigla en inglés), defendió los cambios de política de esta semana.

"Las antiguas recomendaciones de la vacuna contra el COVID-19 para niños sanos menores de 18 años y para mujeres embarazadas se han eliminado del calendario de vacunas de los CDC", decía la declaración de Nixon. "Los CDC y el HHS animan a las personas a hablar con su proveedor de atención sanitaria sobre cualquier decisión médica personal".

"Bajo el liderazgo del secretario Kennedy, el HHS está restableciendo la relación médico-paciente. Si un padre desea que se vacune a su hijo sano, su decisión debe basarse en el consentimiento informado mediante el juicio clínico de su proveedor de atención sanitaria".

Los cambios de políticas sobre las vacunas no acabaron con la incertidumbre de las mujeres embarazadas.

La semana pasada, la Administración de Alimentos y Medicamentos citó el embarazo como una afección de alto riesgo que calificaría a una mujer para la vacuna contra la covid, lo que también contradice la decisión de Kennedy de eliminar a las mujeres embarazadas de las recomendaciones de los CDC.

La supresión de las recomendaciones para las mujeres embarazadas es preocupante para los expertos, quienes señalan que las investigaciones demuestran que el riesgo de mortinato, parto prematuro, hospitalización y muerte se incrementa si las mujeres embarazadas contraen covid.

Michelle Fiscus, pediatra y directora médica de la Asociación de Gestores de Inmunización, dijo que había esperado una recomendación modificada de los CDC en la que se aconsejara a las mujeres embarazadas que se vacunaran si tenían una afección médica adicional que las pusiera en alto riesgo.

"Eso es preocupante", dijo.

En el sitio web de los CDC, la sección sobre el embarazo y la vacuna contra la covid sigue instando a las mujeres embarazadas y puérperas a vacunarse. Si están embarazadas, las mujeres tienen "más probabilidades de necesitar hospitalización, cuidados intensivos o el uso de un respirador o equipo especial para respirar si enferman por COVID-19".

"La enfermedad grave por COVID-19 puede provocar la muerte", advierte la agencia.

Paul Offit, pediatra y experto en vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, dijo que los ensayos clínicos iniciales de las vacunas contra la covid no incluyeron a mujeres embarazadas. Sin embargo, los investigadores recopilaron datos sobre decenas de miles de mujeres embarazadas después de que se vacunaran para determinar que las vacunas eran seguras.

Cuando quedaron claros los riesgos de muerte y pérdida del embarazo para las mujeres no vacunadas, los CDC emitieron una "recomendación urgente" para que las mujeres embarazadas se pusieran las vacunas contra la covid. Dijo que las recientes limitaciones de las vacunas contra la covid, además de otras medidas políticas, como recortar la financiación para el desarrollo de una vacuna contra la gripe aviar, equivalían a una "guerra contra las vacunas".

Las determinaciones de los CDC pueden influir a la hora de establecer la cobertura de los seguros y las prestaciones públicas. Sigue sin estar claro cómo enfocarán las aseguradoras de salud privadas y Medicaid la cobertura de la vacuna contra la covid para las mujeres embarazadas. Una inyección de una vacuna contra la covid cuesta unos 130 dólares, lo que no incluye una tasa de servicio al centro o a la persona que la administra. La factura total puede superar los 200 dólares.

Además, es probable que el cambio de política sobre las consultas a médicos o proveedores cree barreras para los niños que esperan vacunarse en una farmacia, afirmó Richard Hughes IV, abogado de Epstein Becker & Green, quien ha asesorado a empresas de vacunas. En las farmacias hay poca intimidad para las consultas, y los estados difieren en cuanto al alcance de los servicios que los farmacéuticos pueden prestar.

"Es problemático", dijo. "Varía mucho según el estado y puede crear algunos problemas, sin duda".

También es probable que la recomendación de "toma de decisiones compartida" con un profesional de salud dé motivos a algunas aseguradoras privadas para negar la cobertura, dijo Hughes. Las aseguradoras prefieren un lenguaje más claro --como que "deben" cubrir las vacunas-- por parte de los expertos del gobierno federal, añadió.

"La forma en que ha funcionado, en términos de cobertura y acceso, ha sido un verdadero desafío", dijo.

Los cambios fueron una continuación de la afición de Kennedy por ignorar el proceso aceptado para decidir la política de vacunas. La semana pasada, la FDA dijo que los adultos mayores de 65 años y las personas con determinadas afecciones médicas podrían obtener nuevas vacunas contra la covid en otoño. Pero la agencia no publicó un esquema detallado de la nueva información sobre los riesgos y beneficios del producto, como la que había acompañado a decisiones anteriores.

Normalmente, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC celebra una reunión pública en la que los expertos revisan los datos sobre la seguridad de las vacunas y sobre las tasas de enfermedad, hospitalización y muerte. A continuación, los miembros del comité emiten recomendaciones sobre quién, en función de los grupos de edad o las afecciones médicas, debe recibir cada vacuna. Ese comité, cuya reunión está prevista para finales de junio, no tuvo voz ni voto en los últimos cambios de política de esta semana.

Christina Jewett cubre la Administración de Alimentos y Medicamentos, lo que supone vigilar de cerca los medicamentos, los dispositivos médicos, la seguridad de alimentos y las políticas sobre el tabaco.