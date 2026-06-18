Dos muertos y varios heridos tras desbarrancar autobús en Almoloya de Juárez, iba a Zitácuaro, Michoacán

Al menos dos muertos dejó esta mañana un accidente de tránsito de un autobús de pasajeros que iba rumbo a Zitácuaro Foto: Protección Civil

Un autobús de la línea Excelencia cayó a un barranco en la autopista Toluca-Zitácuaro la mañana de este jueves 18 de junio y dejó, de manera preliminar, dos personas muertas y varios lesionados en un tramo de Almoloya de Juárez, donde las autoridades mantuvieron labores de rescate mientras seguían sin determinar la causa del accidente.

La unidad se precipitó a una profundidad aproximada de 20 metros en el kilómetro 14 de la vialidad, aunque otro reporte ubicó el percance en el kilómetro 12. En ambos casos, la referencia situó el accidente dentro del municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

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El aviso de emergencia se realizó a través del número 9-1-1. Después de la llamada acudieron paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México, personal de Protección Civil estatal, elementos de Protección Civil de Almoloya de Juárez, Cruz Roja y otras corporaciones de seguridad y rescate.

El saldo preliminar incluyó dos fallecidos y varios pasajeros lesionados

La información preliminar señaló dos personas fallecidas y aproximadamente 13 heridos. Otra versión incluida en los reportes del hecho habló de al menos dos o cuatro víctimas mortales y 8 pasajeros lesionados, por lo que el saldo permaneció en actualización durante las maniobras de auxilio.

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El autobús salió del camino y cayó a una zona de barranca por causas que seguían bajo investigación. Hasta ese momento, las autoridades no habían informado si el accidente se relacionó con una falla mecánica, una salida de camino por velocidad o alguna condición de la autopista.

En el sitio trabajaron de forma simultánea cuerpos de emergencia para extraer y atender a las víctimas. Las labores se concentraron en el fondo del barranco y en el tramo carretero donde quedaron desplegadas las unidades de auxilio.

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Las autoridades implementaron un operativo en la zona y pidieron a los automovilistas facilitar el paso de ambulancias y vehículos de rescate. También solicitaron atender las indicaciones oficiales mientras continuaban las maniobras para auxiliar a los pasajeros del autobús.

La línea transportista ofreció apoyo a las familias de víctimas y heridos

La delegación estatal de Canapat confirmó que la empresa transportista se haría cargo del caso y brindaría acompañamiento a las familias de las personas fallecidas y lesionadas. Esa comunicación ocurrió mientras seguía la atención en campo y no se había emitido un dictamen sobre el origen del percance.

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El accidente volvió a colocar atención sobre los riesgos de viajar por carretera en México. El Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales del Instituto Mexicano del Transporte correspondiente a 2021 indicó que las volcaduras representaron 20% de los accidentes viales en carreteras federales.

Las cifras de Accidentes de Tránsito del INEGI para el Estado de México señalaron además que la velocidad, la distracción y las condiciones del camino solían figurar entre las principales causas de siniestros viales en la entidad. Ese contexto coincidió con un hecho en el que la unidad de pasajeros salió del camino y se precipitó a una barranca.

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La emergencia se registró sobre una de las rutas que conectan la zona de Toluca con el poniente del estado y con dirección hacia Zitácuaro. Por esa razón, el operativo también buscó evitar afectaciones mayores a la circulación durante el ingreso y salida de ambulancias, rescatistas y personal de protección civil.

El autobús de la línea Excelencia cayó a un barranco de aproximadamente 20 metros en la autopista Toluca-Zitácuaro, en Almoloya de Juárez.

El saldo preliminar fue de dos personas muertas y varios lesionados; otro reporte mencionó 8 pasajeros heridos.

Las causas del accidente no se habían determinado y Canapat informó que la empresa brindaría apoyo a las familias afectadas.