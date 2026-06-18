México

Xóchitl Gálvez acusa a Sheinbaum de dar doble discurso sobre clasismo tras asistir a fiesta de la FIFA en Castillo de Chapultepec

La excandidata presidencial de oposición acusó al gobierno federal de minimzar las protestas de la madres buscadoras

Guardar
Google icon
Xóchitl Gálvez afirmó que no es momento de culpar a Calderón por la violencia en Michoacán. | X- Xóchitl Gálvez
Xóchitl Gálvez afirmó que no es momento de culpar a Calderón por la violencia en Michoacán. | X- Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener un doble discurso sobre el clasismo, luego de que la mandataria asistió a la exclusiva fiesta que ofreció la FIFA en el Castillo de Chapultepec, un día antes de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

En su cuenta de X, la empresaria y exsenadora de oposición consideró que la presencia de la presidenta en ese evento contradice sus mensajes públicos sobre la inclusión y la erradicación de la división entre los mexicanos.

PUBLICIDAD

Gálvez sostuvo que, mientras Sheinbaum pide erradicar el clasismo y llama a la inclusión, participa en actos reservados para quienes llama “los de arriba”, por lo que afirmó que este tipo de gestos agravan la polarización y alejan al gobierno de los problemas que afectan al país.

“No hay congruencia en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Un día divide a los mexicanos y al otro llama a la inclusión”, sentenció la excandidata del PAN.

PUBLICIDAD

Por ello, insistió en que resulta contradictorio que la mandataria anteriormente afirmó no necesitar “codearse con los de arriba”, un día después de que acudió a la cena de gala organizada por la FIFA.

“Si de verdad no quiere codearse con los que considera de arriba, ¿por qué asistió a la lujosa cena de gala organizada por la FIFA en el Castillo de Chapultepec? No hay congruencia”, subrayó Gálvez.

En la misma publicación, Gálvez también reprochó la postura del gobierno federal frente a las madres buscadoras, al acusar a Sheinbaum de minimizar sus manifestaciones y de burlarse al decir que había más trabajadores de la Comisión Nacional de Búsqueda que víctimas.

Según la exsenadora, la presidenta justificó su falta de diálogo con las madres argumentando que está “en espíritu mundialista”, lo que Gálvez consideró una evasión.

“A ellas, a las madres buscadoras, no les alcanzó el espíritu mundialista que pregona desde Palacio Nacional”, ironizó.

La panista también exigió que las autoridades dejen de investigar a las buscadoras y se concentren en localizar a sus hijos desaparecidos.

“Hágame usted el favor, mejor que investiguen el paradero de sus hijos”, reclamó.

En su mensaje, Gálvez advirtió que la división social no es nueva y recordó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también se caracterizó por separar a la sociedad.

“Que no se le olvida a la presidenta que el gobierno de su antecesor se caracterizó por dividir a los mexicanos”, dijo.

La excandidata subrayó que el país enfrenta retos urgentes como la inseguridad y los asesinatos de alcaldes y periodistas. En este sentido, llamó a la presidenta a reconsiderar su narrativa y a evitar discursos que profundicen la división.

Asimismo, aprovechó para criticar el sorteo de boletos para el Mundial 2026 organizado por la FIFA, al denunciar que nadie en su entorno logró obtener entradas y calificó el proceso de falso.

“En lo personal, no conozco a nadie que haya ganado un boleto para la inauguración”, afirmó.

Agregó que la FIFA anunció boletos a precios accesibles en un segundo sorteo, pero que nunca estuvieron disponibles para la compra, sugiriendo que el gobierno mexicano permitió estas prácticas sin intervenir.

Sheinbaum confirma que la FIFA rentó el Castillo de Chapultepec

El señalamiento de Gálvez cobró mayor relevancia luego de que Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno rentó el Castillo de Chapultepec a la FIFA para la fiesta previa al Mundial.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria explicó que el recinto se renta para distintos eventos y que, en este caso, el pago fue de aproximadamente un millón de pesos, aunque precisó que la cifra oficial la dará a conocer la Secretaría de Cultura, encargada de la administración del espacio.

Señaló que la organización del evento quedó a cargo de las secretarías de Cultura y Turismo, que asumen la logística y la representación institucional, sin participación del resto del gabinete.

La mandataria añadió que recibió una invitación de la FIFA para asistir a la cena, pero inicialmente la rechazó y posteriormente aceptó acudir por unos minutos para ofrecer un mensaje de bienvenida a las personalidades que visitan México en el marco del Mundial, entre ellas exjugadores de futbol y otros invitados.

Relató que entró al castillo, leyó una cuartilla con un saludo a nombre del país y se retiró.

Señaló que la renta del Castillo está disponible para el público en general —incluidos XV años, bodas y otros eventos— siempre que se pague la tarifa correspondiente.

Temas Relacionados

Xóchitl GálvezClaudia SheinbaumFIFACastillo de Chapultepecmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Morena usó infraestructura de FINABIEN para dispersar “apoyos sociales” irregulares, revela auditoria

El contrato entre el CEN de Morena y Finabien se firmó en junio de 2022 y concluyó en junio de 2024

Morena usó infraestructura de FINABIEN para dispersar “apoyos sociales” irregulares, revela auditoria

Toy Story 5 revive un debate actual: el uso excesivo de dispositivos puede afectar el desarrollo de niñas y niños

Especialistas de la IBERO advierten que el desplazamiento del juego tradicional limita oportunidades de interacción social y creatividad

Toy Story 5 revive un debate actual: el uso excesivo de dispositivos puede afectar el desarrollo de niñas y niños

Chivas se suma al México vs Corea con guiño al K-pop y los dramas surcoreanos

Este 18 de junio se disputará el partido entre ambas selecciones en el Estadio Guadalajara

Chivas se suma al México vs Corea con guiño al K-pop y los dramas surcoreanos

¿Se renta el Castillo de Chapultepec para XV años? Sheinbaum dice sí, el INAH lo prohíbe

La presidenta afirmó que el Castillo de Chapultepec se renta para bodas y quinceañeras, pero el sitio oficial prohíbe eventos sociales en el recinto

¿Se renta el Castillo de Chapultepec para XV años? Sheinbaum dice sí, el INAH lo prohíbe
MÁS NOTICIAS

NARCO

Paz narca por el Mundial ha reducido homicidios y crímenes de alto impacto, según especialista

Paz narca por el Mundial ha reducido homicidios y crímenes de alto impacto, según especialista

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: trasladan a 25 reos federales de penales en Sinaloa a centro federal de reinserción

Trasladan a 25 reos desde penales de Sinaloa a centros de máxima seguridad en medio de crisis y violencia penitenciaria

Desaparece líder de taxistas en Veracruz: su unidad fue hallada abandonada en Acayucan

México cierra segunda de negociaciones del T-MEC en Washington: Trump insiste que no lo necesita

ENTRETENIMIENTO

Paola Sasso expande su presencia con “El Chal”: el nuevo show digital que conquista a la audiencia latina

Paola Sasso expande su presencia con “El Chal”: el nuevo show digital que conquista a la audiencia latina

Familia de Juan de Dios Pantoja comparte mensajes de condolencia a Kimberly Loaiza tras la muerte de su mamá

Ernesto Zepeda vs Livia Brito: “No por ser famoso alguien puede agredir a la prensa y quedar impune”

Cuál es el motivo por el que Itatí Cantoral nunca llegó al altar con Cristian Castro

De qué murió la mamá de Steff y Kimberly Loaiza, Mary Martínez, en Mazatlán

DEPORTES

K-pop invade el Mundial 2026: estas son las estrellas que apoyarán a Corea ante México en Guadalajara

K-pop invade el Mundial 2026: estas son las estrellas que apoyarán a Corea ante México en Guadalajara

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: el Tri busca el pase a la siguiente fase como líder del Grupo A

Estos son los mejores restaurantes para ver el México vs Corea del Sur en CDMX

Inteligencia Artificial revela a los jugadores de Corea del Sur que México debe temer previo a su duelo en el Mundial 2026

Wendy Sánchez, la famosa modelo colombiana viral exhibe fallas en México durante el Mundial 2026: “No hay un orden”