Xóchitl Gálvez acusa a Sheinbaum de dar doble discurso sobre clasismo tras asistir a fiesta de la FIFA en Castillo de Chapultepec

Xóchitl Gálvez afirmó que no es momento de culpar a Calderón por la violencia en Michoacán. | X- Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener un doble discurso sobre el clasismo, luego de que la mandataria asistió a la exclusiva fiesta que ofreció la FIFA en el Castillo de Chapultepec, un día antes de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

En su cuenta de X, la empresaria y exsenadora de oposición consideró que la presencia de la presidenta en ese evento contradice sus mensajes públicos sobre la inclusión y la erradicación de la división entre los mexicanos.

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Gálvez sostuvo que, mientras Sheinbaum pide erradicar el clasismo y llama a la inclusión, participa en actos reservados para quienes llama “los de arriba”, por lo que afirmó que este tipo de gestos agravan la polarización y alejan al gobierno de los problemas que afectan al país.

“No hay congruencia en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Un día divide a los mexicanos y al otro llama a la inclusión”, sentenció la excandidata del PAN.

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Por ello, insistió en que resulta contradictorio que la mandataria anteriormente afirmó no necesitar “codearse con los de arriba”, un día después de que acudió a la cena de gala organizada por la FIFA.

“Si de verdad no quiere codearse con los que considera de arriba, ¿por qué asistió a la lujosa cena de gala organizada por la FIFA en el Castillo de Chapultepec? No hay congruencia”, subrayó Gálvez.

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En la misma publicación, Gálvez también reprochó la postura del gobierno federal frente a las madres buscadoras, al acusar a Sheinbaum de minimizar sus manifestaciones y de burlarse al decir que había más trabajadores de la Comisión Nacional de Búsqueda que víctimas.

Según la exsenadora, la presidenta justificó su falta de diálogo con las madres argumentando que está “en espíritu mundialista”, lo que Gálvez consideró una evasión.

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“A ellas, a las madres buscadoras, no les alcanzó el espíritu mundialista que pregona desde Palacio Nacional”, ironizó.

La panista también exigió que las autoridades dejen de investigar a las buscadoras y se concentren en localizar a sus hijos desaparecidos.

“Hágame usted el favor, mejor que investiguen el paradero de sus hijos”, reclamó.

En su mensaje, Gálvez advirtió que la división social no es nueva y recordó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también se caracterizó por separar a la sociedad.

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“Que no se le olvida a la presidenta que el gobierno de su antecesor se caracterizó por dividir a los mexicanos”, dijo.

La excandidata subrayó que el país enfrenta retos urgentes como la inseguridad y los asesinatos de alcaldes y periodistas. En este sentido, llamó a la presidenta a reconsiderar su narrativa y a evitar discursos que profundicen la división.

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Asimismo, aprovechó para criticar el sorteo de boletos para el Mundial 2026 organizado por la FIFA, al denunciar que nadie en su entorno logró obtener entradas y calificó el proceso de falso.

“En lo personal, no conozco a nadie que haya ganado un boleto para la inauguración”, afirmó.

Agregó que la FIFA anunció boletos a precios accesibles en un segundo sorteo, pero que nunca estuvieron disponibles para la compra, sugiriendo que el gobierno mexicano permitió estas prácticas sin intervenir.

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Sheinbaum confirma que la FIFA rentó el Castillo de Chapultepec

El señalamiento de Gálvez cobró mayor relevancia luego de que Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno rentó el Castillo de Chapultepec a la FIFA para la fiesta previa al Mundial.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria explicó que el recinto se renta para distintos eventos y que, en este caso, el pago fue de aproximadamente un millón de pesos, aunque precisó que la cifra oficial la dará a conocer la Secretaría de Cultura, encargada de la administración del espacio.

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Señaló que la organización del evento quedó a cargo de las secretarías de Cultura y Turismo, que asumen la logística y la representación institucional, sin participación del resto del gabinete.

La mandataria añadió que recibió una invitación de la FIFA para asistir a la cena, pero inicialmente la rechazó y posteriormente aceptó acudir por unos minutos para ofrecer un mensaje de bienvenida a las personalidades que visitan México en el marco del Mundial, entre ellas exjugadores de futbol y otros invitados.

Relató que entró al castillo, leyó una cuartilla con un saludo a nombre del país y se retiró.

Señaló que la renta del Castillo está disponible para el público en general —incluidos XV años, bodas y otros eventos— siempre que se pague la tarifa correspondiente.