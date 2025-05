La protesta del sindicato de maestros en México paralizó el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México

Mexico City (Mexico) Demonstrations, Protests and Riots Teachers and School Employees Airports Organized Labor Wages and Salaries Sheinbaum, Claudia Aeromexico Delays (Transportation) Mexico Politics and Government Federal Budget (US) Workplace Hazards and Violations Airlines and Airplanes Elections

El bloqueo reflejó cómo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está sufriendo la presión de algunos sindicatos y movimientos sociales, mientras una economía débil limita su capacidad para mejorar las condiciones laborales.

Una protesta organizada por un poderoso sindicato de maestros mexicanos interrumpió brevemente los vuelos en el principal aeropuerto internacional de la capital el viernes por la tarde. La manifestación en demanda de mejoras salariales provocó escenas de caos y retrasó el viaje de miles de pasajeros, mientras las fuerzas de seguridad se agolpaban en las terminales del aeropuerto en un intento de imponer el orden.

La paralización en Ciudad de México comenzó hacia las 2:00 p. m., hora local, y duró unos 20 minutos, mientras cientos de sindicalistas marchaban hacia las entradas del aeropuerto. La protesta también colapsó el tráfico en las calles aledañas al aeropuerto, el cual se encuentra en una zona densamente poblada de la ciudad, y se vio a agentes de policía escoltando a viajeros varados hasta el aeropuerto en camionetas. También agentes antidisturbios fueron vistos dentro del aeropuerto.

Aunque la interrupción fue breve, algunos vuelos internacionales que salían de Ciudad de México fueron cancelados o retrasados durante horas el viernes. En el aeropuerto, también conocido como Aeropuerto Internacional Benito Juárez, operan 21 aerolíneas, según su sitio web. El viernes, aerolíneas como Aeroméxico ofrecieron a sus clientes la posibilidad de reprogramar sus vuelos sin costo o pagando solo una pequeña diferencia de precio.

La manifestación refleja cómo la presidenta de izquierda de México, Claudia Sheinbaum, está sufriendo la presión de algunos sindicatos y movimientos sociales, mientras una economía endeble y un enorme déficit presupuestario limitan su capacidad para aumentar los salarios y mejorar las condiciones de trabajo de muchos empleados públicos.

"No hemos recibido esa atención ni ese respeto en la solución de las demandas, ni siquiera en las más mínimas, de parte del Ejecutivo federal", dijo Eva Hinojosa Tera, dirigente sindical del estado de Michoacán, en una entrevista radiofónica el viernes.

La organización que lleva a cabo la protesta, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, conocida comúnmente por sus siglas CNTE, es un grupo escindido del mayor sindicato de maestros de México y ha participado en huelgas y manifestaciones durante años. Entre las exigencias de este grupo de cerca de 100.000 miembros se encuentran la duplicación de los salarios de los maestros y la impugnación de las leyes sobre pensiones y educación que consideran perjudiciales.

A principios de esta semana, el grupo paralizó el tráfico a lo largo de una de las avenidas más emblemáticas de Ciudad de México, y periodistas mexicanos reportaron haber sido agredidos por miembros del sindicato que protestaban frente al Palacio Nacional, en el centro histórico de la ciudad.

Tras esas escenas de caos en las calles de Ciudad de México, Sheinbaum anunció el viernes por la mañana que cancelaría una reunión programada con representantes sindicales. La presidenta dijo que apoyaba las protestas siempre que fueran "pacíficas" y ofreció al sindicato la oportunidad de reunirse en su lugar con sus secretarios de Gobernación y Educación Pública.

Lo que el gobierno "ha dado a los maestros es mucho, y ojalá pudiéramos dar más porque se merecen todo las maestras y los maestros de México", dijo Sheinbaum, y añadió que su gobierno no podía permitirse duplicar los salarios de los maestros. "Hay veces que hay limitaciones presupuestales", añadió.

La semana pasada, el gobierno mexicano dijo que aumentaría los salarios de los maestros en un 10 por ciento y ofrecería una semana más de vacaciones. El anuncio fue bien acogido por otros sindicatos de maestros, pero no por la CNTE, más combativa.

En 2023, unos manifestantes que reclamaban la devolución de su dinero de una entidad financiera desaparecida bloquearon el acceso a la Terminal 1 del aeropuerto durante varias horas.

Los sindicatos de maestros de México han organizado activamente protestas y huelgas, por ejemplo en 2013 y 2016, cuando se opusieron a leyes que obligaban a los maestros a someterse a evaluaciones obligatorias. Algunas de las protestas se tornaron violentas en su momento.

Las actuales tensiones entre Sheinbaum y el sindicato de maestros se producen en un momento crucial para su gobierno. Las autoridades se preparan para las elecciones del 1 de junio, en las que se modificará el poder judicial de México, pasando a un sistema en el que los votantes elegirán a miles de jueces de todo el país, en lugar de un sistema en el que los jueces se eligen en función de su formación, conocimientos y años de experiencia.

La movilización de los votantes a través de los sindicatos, que en general apoyan al gobierno de Sheinbaum, podría desempeñar un papel decisivo en la elección de más de 2600 jueces, desde jueces de distrito hasta magistrados de la Suprema Corte. Pero las tensiones con el sindicato de maestros que protesta podrían afectar la participación de los votantes y los resultados de las elecciones, según han advertido los analistas políticos.

Simon Romero es corresponsal del Times en México, Centroamérica y el Caribe. Reside en Ciudad de México.

Emiliano Rodríguez Mega es reportero e investigador del Times en Ciudad de México y cubre México, Centroamérica y el Caribe.