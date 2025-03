Orquídeas y el legado de un icónico arquitecto mexicano en una muestra fascinante en el Jardín Botánico de Nueva York

Las orquídeas estallan de una hilera de arcos de vivos colores con bordes afilados en la exposición The Orchid Show: Mexican Modernism, en el Jardín Botánico de Nueva York (Michelle V. Agins/The New York Times)

La exposición busca conciliar el estilo de líneas limpias y superficies mínimas del arquitecto mexicano Luis Barragán con el vistoso esplendor de una de las plantas más cultivadas del mundo.

La resplandeciente pared naranja repleta de flores rosas y carmesí que me recibió en el Conservatorio Enid A. Haupt del Jardín Botánico de Nueva York un viernes reciente no era para nada lo que yo esperaba. Por supuesto, es el turno de la 22.ª Exposición Anual de Orquídeas, y la misión de esa exposición, según dijo Joanna L. Groarke, vicepresidenta de exposiciones y programación del jardín, es ofrecer una “inyección de color cuando la gente realmente lo necesita”.

Pero The Orchid Show: Mexican Modernism (el espectáculo de las orquídeas: modernismo mexicano) ha superado con creces esa simple línea de base. La exposición de este año se concibió como un homenaje al gran arquitecto mexicano de mediados de siglo Luis Barragán (1902-88), y el problema, tal como lo explicó Marc Hachadourian, director de horticultura en invernadero y conservador jefe de orquídeas, era encontrar una forma de conciliar la reputación de líneas limpias y modernistas y superficies mínimas de Barragán con el extremo y vistoso esplendor de una de las plantas más cultivadas del mundo.

Parte de su solución, expuesta en tres extravagantes escenografías que anclan el principio, el medio y el final de un vaporoso paseo por los invernaderos del jardín, reside en los colores concretos que se ofrecen este año. Inclinándose en gran medida hacia los blancos y rosas que complementan la paleta característica de Barragán de rosas cremosos, naranjas y morados, ayudan a que las piezas te llamen la atención como unidades mucho antes de que puedas fijarte en algún detalle.

Fotografía de un maniquí vestido con unas orquídeas durante otra exposición: 'The Orchid Show: Florals in Fashion' (EFE/Ángel Colmenares)

En la Cúpula de las Palmeras, donde empecé, una pared de color naranja intenso y oxidado, una pared blanca más pequeña y un abrevadero de fondo cuadrado que sobresale evocan la Fuente de los Amantes que el arquitecto construyó en la década de 1960 en Ciudad de México. De las cavidades construidas en cada uno de estos muros emergen cientos de Phalaenopsis rosas y blancas, en densas explosiones de color y vida casi demasiado ricas para enumerarlas.

La Phalaenopsis, conocida como la orquídea de supermercado, es originaria del sudeste asiático, pero como ha sido la más ampliamente hibridizada, es la que presenta mayor variedad de colores. También se exponen especies originarias de México, como las fragantes pero pequeñas orquídeas vainilla, o Vainilla planifolia, que proporciona las minúsculas motas negras de tu Häagen-Dazs de vainilla, y que fue cultivada por primera vez por los aztecas.

Al final de la exposición descubrirás una instalación aún más exuberante, inspirada en un jardín que Barragán construyó alrededor de una jacaranda existente: en lugar de jacarandas, este árbol fabricado de acero sostiene una abundancia de orquídeas moradas.

El otro elemento que sirve para lograr el matrimonio de la estética de Barragán con la de las orquídeas es la colocación de las flores en los muros. Siempre dentro de los bordes, están enmarcadas no solo por esquinas afiladas, sino por al menos un metro o dos de estuco de imitación plano y pintado de colores brillantes. Esto funciona de forma mágica en un pasillo dividido en secciones por tres paredes austeras con puertas recortadas, una morada, otra naranja y otra fucsia. Al entrar en el vestíbulo -acompañado por una lista de reproducción de boleros mexicanos y música de guitarra- ves una hilera de arcos lisos, aunque de colores brillantes. Sin embargo, una vez que los atraviesas y te giras para mirar hacia atrás, ves que estos muros también están repletos de flores.

La exposición no solo presenta orquídeas en diversas tonalidades, sino que también invita a los visitantes a reflexionar sobre la diversidad de la vida en la Tierra (Freepik)

Por supuesto, brindar a los visitantes cansados del invierno -y del mundo- una inyección de color no es realmente el objetivo. (Tampoco es tan difícil, ya que actualmente existen más de 150.000 variedades distintas de orquídeas, con tonos que van desde un naranja intenso y mantecoso a un violeta que derrite los ojos, pasando por un blanco verdoso astringente). El verdadero objetivo de captar el interés de la gente con una exposición como esta es introducirla en una de las grandes colecciones botánicas del mundo y ponerla cara a cara con la alucinante diversidad de la vida en la Tierra.

Por eso, aunque las propias instalaciones inspiradas en Barragán se ciñen a una gama relativamente estrecha de estilos florales, las orquídeas que se han esparcido cuidadosamente por el resto de enredaderas, palmeras y cactus instalados permanentemente son tan variadas que si, como yo, vienes con la intención de tomar notas, saldrás mareado y aturdido.

Hay una característica que diferencia a la orquídea de otras flores: la fusión del pistilo femenino y el estambre masculino en una única estructura llamada columna. Aparte de eso, es fácil encontrar parejas de orquídeas que podrían haber venido de planetas distintos. Una Phalaenopsis de aroma inconfundible podría caber en la punta de tu dedo meñique, mientras que las flores de otro tipo, de color rosa pálido, prácticamente se desplazan unas a otras de sus perchas en su afán por ocupar espacio. Una variedad morada plana de otro género, la Miltoniopsis, parece la mano de Fátima, mientras que otras, de otros géneros, podrían pasar por algas rojas comestibles o insectos gigantes.

Las orquídeas exhibidas en el Jardín Botánico de Nueva York se destacan por su diversidad, con más de 150,000 variedades en todo el mundo (Pexels)

Mexican Modernism hace un trabajo admirable al equilibrar la sencillez de su concepción con la opulencia en su ejecución. Las ventanas de colores de una sección tiñen de naranja y morado los cactus a medida que el sol se desplaza por el cielo; las orquídeas en macetas de la galería de plantas acuáticas y enredaderas llenan la sala de fragancia incluso cuando atraen tu atención hacia los nenúfares y las amapolas de agua; una exposición contigua de elegantes fotografías de Martirene Alcántara, en la cercana Galería Ross del jardín, te lleva directamente a las paredes y rincones nítidos pero explosivamente coloridos de Barragán. Pero te recomiendo que tomes algunas decisiones rápidas antes de que la abundancia se te suba a la cabeza. Respira hondo, escoge una sola flor -como una Phalaenopsis “Taida Day”, cuyos sépalos blancos están marcados por elegantes venas moradas- y mírala de cerca.

The Orchid Show: Mexican Modernism

Hasta el 27 de abril en el Jardín Botánico de Nueva York, 2900 Southern Boulevard, Bronx; 718-817-8700, nybg.org.

* Will Heinrich escribe sobre novedades en el arte contemporáneo, y fue crítico para The New Yorker y The New York Observer.

©The New York Times 2025