Oscar 2025: lista completa de ganadores

Academy Awards (Oscars)Movies

Todos los ganadores de la 97.ª edición de los Premios de la Academia.

Lee lo más destacado de los Oscar 2025.

La contienda por los Oscar ha sido más un maratón que una carrera de velocidad, con algunas sorpresas, controversias y mucho análisis en el camino. Y ahora hemos cruzado la meta.

La mayor ganadora de la noche fue Anora, que se llevó a casa cinco de los seis premios a los que estuvo nominada: mejor película, director, actriz, edición y guion original. Con sus victorias, el guionista, director y editor Sean Baker ha empatado el récord de Walt Disney de número de Oscar conseguidos en una noche.

El brutalista se llevó tres premios, Wicked y Duna: Parte dos recibieron dos cada una.

Emilia Pérez, que fue la película más nominada del año con 13 categorías, solo se llevó dos de esos premios, a la mejor actriz de reparto y a la mejor canción original.

Conan O'Brien se encargó de las labores de anfitrión durante la transmisión, que duró algo menos de cuatro horas e incluyó un popurrí de Wicked, un número de James Bond y un homenaje a Quincy Jones.

He aquí la lista completa de ganadores.

Mejor película

Anora Lee nuestra reseña.

Nominados en esta categoría: El brutalista; Un completo desconocido; Cónclave; Duna: Parte dos; Emilia Pérez; Aún estoy aquí; Nickel Boys; La sustancia; Wicked.

Mejor director

Sean Baker, Anora Lee nuestra entrevista en inglés.

Nominados en esta categoría: Jacques Audiard, Emilia Pérez; Brady Corbet, El brutalista; Coralie Fargeat, La sustancia; James Mangold, Un completo desconocido.

Mejor actor

Adrien Brody, El brutalista

Nominados en esta categoría: Timothée Chalamet, Un completo desconocido; Colman Domingo, Sing Sing; Ralph Fiennes, Cónclave; Sebastian Stan, El aprendiz

Mejor actriz

Mikey Madison, Anora Lee nuestro perfil en inglés.

Nominadas en esta categoría: Cynthia Erivo, Wicked; Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez; Demi Moore, La sustancia; Fernanda Torres, Aún estoy aquí

Mejor actor de reparto

Kieran Culkin, Un dolor real Lee nuestro perfil.

Nominados en esta categoría: Yura Borisov, Anora; Edward Norton, Un completo desconocido; Guy Pearce, El brutalista; Jeremy Strong, El aprendiz

Mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña, Emilia Pérez Lee nuestro perfil.

Nominadas en esta categoría: Monica Barbaro, Un completo desconocido; Ariana Grande, Wicked; Felicity Jones, El brutalista; Isabella Rossellini, Cónclave

Guion original

Anora

Nominados en esta categoría: El brutalista, Un dolor real, Septiembre 5, La sustancia

Guion adaptado

Cónclave

Nominados en esta categoría: Un completo desconocido, Emilia Pérez, Nickel Boys, Sing Sing

Película de animación

Flow Lee nuestra reseña en inglés.

Nominados en esta categoría: Intensa mente 2, Memorias de un caracol, Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas, Robot salvaje

Diseño de producción

Wicked

Nominados en esta categoría El brutalista, Cónclave, Duna: Parte dos, Nosferatu

Diseño de vestuario

Wicked

Nominados en esta categoría: Un completo desconocido, Cónclave, Gladiador II, Nosferatu

Cinematografía

El brutalista

Nominados en esta categoría: Duna: Parte dos, Emilia Pérez, Maria, Nosferatu

Edición

Anora

Nominados en esta categoría: El brutalista, Cónclave, Emilia Pérez, Wicked

Maquillaje y peinado

La sustancia

Nominados en esta categoría: Un hombre diferente, Emilia Pérez, Nosferatu, Wicked

Sonido

Duna: Parte dos

Nominados en esta categoría: Un completo desconocido, Emilia Pérez, Wicked, Robot salvaje

Efectos visuales

Duna: Parte dos

Nominados en esta categoría: Alien: Romulus, Better Man, El reino del planeta de los simios, Wicked

Banda sonora original

El brutalista

Nominados en esta categoría: Cónclave, Emilia Pérez, Wicked, Robot salvaje

Canción original

"El Mal" ( Emilia Pérez)

Nominados en esta categoría: "The Journey" (Seis Triple Ocho), "Like a Bird" (Sing Sing), "Mi camino" (Emilia Pérez), "Never Too Late" (Elton John: Never Too Late)

Largometraje documental

No Other Land Lee nuestro reportaje en inglés.

Nominados en esta categoría: Black Box Diaries, Porcelain War, Soundtrack to a Coup d'Etat, Sugarcane

Largometraje internacional

Aún estoy aquí, Brasil Lee nuestro reportaje.

Nominados en esta categoría: La chica de la aguja, Dinamarca; Emilia Pérez, Francia; La semilla de la higuera sagrada, Alemania; Flow, Letonia

Cortometraje animado

In the Shadow of the Cypress

Nominados en esta categoría: Beautiful Men, Magic Candies, Wander to Wonder, Yuck!

Cortometraje documental

La única mujer de la orquesta Lee nuestro reportaje en inglés.

Nominados en esta categoría: Death by Numbers, I Am Ready, Warden, Incident, Instruments of a Beating Heart

Cortometraje de acción

I'm Not a Robot

Nominados en esta categoría: A Lien, Anuja, The Last Ranger, The Man Who Could Not Remain Silent

Shivani Gonzalez es asistente de noticias en el Times, escribe una columna semanal sobre televisión y colabora en diversas secciones. Más de Shivani Gonzalez