El Comité de Ética del Congreso se preparaba para la publicación de un informe crítico sobre Matt Gaetz

El comité había estado investigando las acusaciones de que Gaetz, elegido como fiscal general por el presidente electo Donald Trump, incurrió en conducta sexual inapropiada y consumo de drogas ilícitas.

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes, que ha estado investigando las acusaciones de que el representante Matt Gaetz incurrió en conducta sexual inapropiada y consumo de drogas ilícitas, estaba preparado para votar sobre la decisión de publicar un informe muy crítico sobre Gaetz el viernes, según un funcionario republicano familiarizado con el asunto. La publicación se habría producido dos días después de que el presidente electo Donald Trump eligiera a Gaetz como fiscal general.

Gaetz, republicano por Florida, renunció abruptamente a su escaño en la Cámara de Representantes el miércoles, con lo que de manera efectiva pone fin a la investigación ética que lo ha perseguido durante años.

Gaetz, dijo el funcionario, había respondido repetidamente de forma combativa a las preguntas formuladas por el comité, retrasando el proceso de investigación durante meses. La publicación de las conclusiones de la comisión se retrasó además, dijo el funcionario, debido a una norma de la Cámara que prohíbe publicar un informe negativo cerca de unas elecciones. El funcionario habló bajo condición de anonimato para hablar de una investigación delicada.

Ahora, con la salida de Gaetz del Congreso, la comisión ya no tiene jurisdicción para investigarlo. No quedó claro de inmediato si aún publicaría sus conclusiones. Tom Rust, abogado jefe y director de personal de la comisión, declinó hacer comentarios.

Punchbowl News había informado anteriormente que el reporte se publicaría el viernes.

Los republicanos del Congreso expresaron su sorpresa por la elección de Gaetz como fiscal general. Gaetz, quien el otoño pasado dirigió el exitoso esfuerzo para expulsar al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy de California, es uno de los miembros más vilipendiados de su congreso.

Durante dos años, el Departamento de Justicia investigó las acusaciones de que mantuvo una relación sexual inapropiada con una chica de 17 años y posiblemente violó las leyes federales sobre tráfico sexual. El departamento cerró su investigación el año pasado sin presentar cargos contra Gaetz.

Aun así, el Comité de Ética abrió una investigación en 2021 sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada, junto con las denuncias de que Gaetz utilizó indebidamente los registros de identificación del estado, convirtió fondos de campaña para uso personal, aceptó regalos no permitidos por el reglamento de la Cámara y compartió imágenes o videos inapropiados en la Cámara, entre otras transgresiones.

Gaetz ha intentado convertir las acusaciones contra él en una insignia de honor. "Soy el hombre más investigado del Congreso de Estados Unidos", dijo Gaetz sobre la investigación ética cuando comenzó, insinuando que la investigación era un mero castigo por socavar el liderazgo de McCarthy.

La renuncia de Gaetz complica los números para los republicanos de la Cámara de Representantes, quienes efectivamente ganaron el control de la cámara el miércoles por la noche, según The Associated Press. Pero van camino de tener una escasa mayoría y, con la marcha de Gaetz, perderán un escaño desde el principio.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano por Luisiana, anunció la dimisión de Gaetz en una rueda de prensa el miércoles por la noche, después de que los republicanos de la Cámara eligieran a sus líderes para el próximo Congreso. Johnson dijo que había llamado al gobernador de Florida, Ron DeSantis, para iniciar el proceso de convocar unas elecciones especiales para cubrir el escaño.

Trump comunicó a Johnson su decisión de elegir a Gaetz más temprano ese día, poco antes de subir al estrado para dirigirse brevemente a la conferencia Republicana y felicitarla. En esas declaraciones, Trump bromeó sobre la posibilidad de tomar a más miembros del Partido Republicano de la Cámara de Representantes para su gobierno.

"He rogado y suplicado al nuevo presidente: 'Ya basta, ¿OK?'", dijo Johnson a los periodistas. "Porque nuestro número es pequeño".

Ese día más temprano, algunos colegas de Gaetz no ocultaron su alegría por ver su partida.

"La mayoría de la gente de ahí dentro está emocionada por ello. Que se vaya", dijo el representante republicano por Ohio, Max Miller, refiriéndose a sus colegas del Partido Republicano que se habían reunido para votar en las elecciones de liderazgo. Dijo que Trump tenía muchas otras buenas opciones para candidatos, pero que probablemente se decidió por Gaetz para recompensar su lealtad.

Antes de que se anunciara públicamente la renuncia de Gaetz, Miller sugirió que si las audiencias del Senado desenterraban pruebas nuevas y convincentes de que las acusaciones de mala conducta contra Gaetz eran ciertas, sus colegas podrían expulsarlo, como hicieron con el representante George Santos a finales del año pasado.

Miller dijo que a él y a otros republicanos de la Cámara les sorprendió que Gaetz hubiera aceptado participar en las audiencias de confirmación del Senado, que implican una rigurosa e invasiva revisión de antecedentes.

"Me sorprende que Matt se haga esto a sí mismo", dijo Miller. "Quiero ir por una gran bolsa de palomitas y sentarme en la primera fila para ese espectáculo".

