El triaje de Enfermería de Urgencias, "clave" para distinguir entre migraña y cefalea en racimos y derivar al neurólogo

Algunos cuadros de dolor de cabeza se manifiestan repentinamente, a menudo durante la noche y siempre en un mismo horario, acompañados de síntomas como lagrimeo ocular, párpado caído y sensación de congestión nasal. Estos elementos pueden ayudar a distinguir entre una migraña y una cefalea en racimos, condición que requiere un abordaje específico desde el primer contacto con el sistema sanitario. Según publicó Europa Press, el papel del triaje de la Enfermería de Urgencias resulta determinante para identificar con precisión el tipo de cefalea y derivar de forma adecuada al paciente al especialista en neurología.

La responsable de la sección 'SEMES Divulgación' de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, Rosa Pérez, explicó a Europa Press que el triaje de enfermería en urgencias adquiere una función central en el proceso diagnóstico entre cefaleas más frecuentes, como la migraña, y otras menos habituales, como la cefalea en racimos. Pérez destacó la necesidad de que los profesionales estén preparados para plantear una batería de preguntas específicas que permitan valorar la gravedad y características del episodio doloroso. Esta formación avanzada resulta esencial porque el manejo terapéutico difiere significativamente entre las distintas formas de dolor de cabeza.

Europa Press detalló que el tratamiento inicial y la orientación de los pacientes dependen de un diagnóstico diferencial preciso. Pérez subrayó que una cefalea puede deberse a causas primarias, entre las que se incluyen tanto las migrañas como las cefaleas en racimos y las cefaleas tensionales, siendo estas últimas las más prevalentes. Las cefaleas primarias se caracterizan porque aún no se ha identificado una causa orgánica que las explique, por lo que su reconocimiento temprano se torna más complejo y relevante.

Respecto a los síntomas, la cefalea en racimos suele localizarse detrás del ojo y se describe habitualmente como un dolor punzante o incluso urente, lo que se traduce en sensaciones de quemazón. Europa Press precisó que estos cuadros clínicos también se asocian a un lagrimeo ocular intenso, caída o cierre involuntario del párpado y frecuencia nocturna. Muchas personas experimentan además secreción nasal al mismo tiempo que el dolor. Pérez recalcó que el inicio de la cefalea en racimos aparece de manera súbita, a diferencia de la migraña, que con frecuencia resulta precedida de signos premonitorios.

En su intervención para Europa Press, Pérez abordó los factores que pueden influir en la aparición de estos episodios, entre los que figuran la predisposición genética y la presencia de desencadenantes como situaciones de estrés, alteraciones en los hábitos de vida, problemas de sueño, deshidratación y cambios hormonales. Además, el patrón de recurrencia en brotes y duración limitada del episodio, que oscila entre quince y cuarenta minutos aunque puede prolongarse más, distingue a la cefalea en racimos de la migraña, cuyo dolor puede persistir durante toda la jornada o incluso prolongarse por dos días consecutivos.

La migraña, en cambio, suele ir acompañada de manifestaciones digestivas como náuseas y vómitos, y se presenta con un dolor considerado menos intenso que el de la cefalea en racimos. Europa Press explicó que tanto la evolución como los síntomas asociados ayudan al personal de enfermería a categorizar el tipo de cefalea y orientar el tratamiento con mayor rapidez.

En relación al abordaje terapéutico, Pérez informó a Europa Press que el manejo de la cefalea en racimos puede implicar la administración de oxígeno, empleo de melatonina o uso de fármacos vinculados a otras enfermedades del sistema nervioso central. También existen opciones de tratamiento quirúrgico en casos determinados, lo que resalta la necesidad de individualizar las estrategias para cada paciente. Por su parte, los tratamientos para la migraña suelen dirigirse a bloquear las vías neurológicas relacionadas con el dolor, utilizando una clase diferente de medicamentos.

Europa Press añadió que la cefalea en racimos crónica dispone de terapias preventivas, entre las que se incluyen los triptanes, agonistas de los receptores de serotonina. No obstante, la indicación específica requiere identificación exacta del tipo de cefalea y descartar otras formas como las tensionales o aquellas debidas a problemas vasculares. Pérez destacó la importancia de acudir al médico ante la aparición de síntomas dolorosos fuertes que no ceden.

En sus declaraciones, Pérez apuntó que la cefalea en racimos aparece con mayor frecuencia en hombres, aunque en el caso de las mujeres puede guardar relación con alteraciones hormonales. También explicó que se encuentra estrechamente asociada a los ritmos circadianos del sueño, lo que puede incidir en la recurrencia de los episodios a la misma hora, generalmente por la noche. Europa Press remarcó que la documentación cuidadosa por parte de los pacientes sobre el momento exacto de inicio, duración y características del dolor contribuye al trabajo clínico y diagnóstico del personal sanitario.

Por último, Europa Press citó a Pérez advirtiendo sobre la escasez de estudios en torno a la cefalea en racimos, circunstancia que frecuentemente se traduce en retrasos diagnósticos. Según la representante de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, la dificultad para distinguir entre las diferentes formas de cefalea persiste incluso en el ámbito profesional, lo que refuerza la necesidad de una formación estructurada entre el personal de enfermería y de un triaje inicial especializado para mejorar la detección y acelerar el acceso a tratamientos eficaces.