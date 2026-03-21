Putin traslada a las autoridades iraníes que Rusia sigue siendo "un socio de fiar"

Putin, en el contexto de Nowruz, destacó el carácter sólido de la cooperación entre Rusia e Irán, reafirmando durante una llamada telefónica el respaldo absoluto de Moscú a Teherán en medio de los desafíos actuales. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el mandatario ruso hizo énfasis en la permanencia de Rusia como socio confiable para Irán, reiterando su apoyo ante la “difícil prueba” que enfrenta el país asiático en la coyuntura de tensiones con Estados Unidos e Israel.

El medio Europa Press detalló que Vladimir Putin transmitió directamente a las autoridades iraníes el compromiso total de su gobierno, apuntalado en la asociación estratégica firmada el año anterior entre ambos países. Esta declaración se produjo durante el tradicional intercambio de felicitaciones por Nowruz, el año nuevo persa, ocasión que Putin utilizó para comunicarse no solo con líderes iraníes sino también con otros mandatarios de repúblicas que integraron la antigua Unión Soviética y con representantes de la diáspora iraní.

En la conversación, Putin dirigió sus felicitaciones tanto al líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, como al presidente Masud Pezeshkian. Les transmitió sus mejores deseos para que la población iraní “supere estas difíciles pruebas con dignidad” y subrayó la continuidad del respaldo de Moscú. Europa Press precisó que el líder del Kremlin hizo hincapié en la amistad duradera entre ambas naciones y el carácter leal de Rusia como aliado durante la actual situación.

Según consignó el medio, el apoyo ruso a Irán se fundamenta en el acuerdo estratégico consolidado en el último año, el cual refuerza la cooperación bilateral en un contexto de conflicto geopolítico que involucra a potencias occidentales como Estados Unidos e Israel. Esta alianza se ha manifestado en múltiples declaraciones oficiales que insisten en la importancia de la colaboración frente a retos externos.

Europa Press reportó que las tensiones recientes han intensificado la necesidad de respaldo mutuo entre Moscú y Teherán. Putin utilizó la ocasión de Nowruz para fortalecer los lazos diplomáticos, recordando los compromisos bilaterales y destacando la resiliencia y los intereses compartidos. Los mensajes enviados por el presidente ruso se alinean con la política exterior de Moscú orientada a consolidar alianzas en la región de Asia Central y Oriente Medio.

La agencia destacó que el llamado de Putin se produjo en un contexto en el que Irán afronta presiones derivadas de los conflictos regionales, mientras que Rusia busca ampliar su influencia diplomática a través de la continuidad en el diálogo y la cooperación estratégica. Esta interacción se suma a una serie de gestos diplomáticos con los que Moscú intenta proyectar su imagen como actor global dispuesto a apoyar a sus aliados en escenarios de crisis.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, la comunicación de Putin tuvo también significado simbólico al coincidir con el inicio del año nuevo persa, ocasión tradicionalmente utilizada para reforzar vínculos diplomáticos y enviar mensajes de apoyo político. La reafirmación del compromiso ruso con Irán resalta la relevancia que ambas naciones otorgan a sus acuerdos bilaterales para afrontar conjuntamente desafíos internacionales.

El respaldo de Moscú, según mencionó el medio, adquiere especial relevancia en momentos en los que Irán ha incrementado su protagonismo en la escena global a raíz de su enfrentamiento abierto con Estados Unidos e Israel. Putin, en su mensaje, reiteró que Moscú “sigue siendo un amigo leal y un socio de fiar para Teherán durante este difícil período”, consolidando la postura de apoyo desde la Federación Rusa hacia la República Islámica en el actual contexto internacional.