Irán ataca el centro de Israel mientras el Ejército israelí bombardea Teherán y se enfrenta con Hezbolá en Líbano

El alcalde de Rishon Lezion, Raz Kinstlich, confirmó la existencia de al menos ocho impactos atribuidos a posible munición de racimo transportada por un misil balístico de origen iraní, que alcanzó la ciudad en el centro de Israel, causando daños en un jardín de infancia y en los alrededores de una escuela, pero sin reportes inmediatos de víctimas. Esta información, recogida por el canal 12 de la televisión israelí, se divulga en el marco de un nuevo intercambio de ataques entre Israel e Irán. Según detalló el medio que difunde la noticia, el Ejército israelí anunció bombardeos en la capital iraní y una ofensiva terrestre en el sur de Líbano, donde el saldo preliminar incluye la muerte de cuatro miembros de Hezbolá.

Según informó el medio a partir de un comunicado oficial del Ejército israelí, durante la madrugada, las Fuerzas de Defensa de Israel ejecutaron ataques dirigidos contra “objetivos del régimen iraní en Teherán”. El comunicado, emitido alrededor de las 05.00, hora de España peninsular y Baleares, no incluyó precisiones sobre los lugares atacados ni sobre posibles daños o víctimas. El cruce de fuego se produce tras semanas de tensiones crecientes entre ambos países, intensificándose en el inicio de la cuarta semana de conflicto.

De acuerdo con la información publicada, el misil iraní que impactó en Rishon Lezion causó únicamente daños materiales. Las áreas afectadas comprenden una guardería infantil y zonas cercanas a una escuela, de acuerdo con el testimonio del alcalde Raz Kinstlich recogido por la televisión local. Las autoridades municipales y de emergencia inspeccionaron el sitio para valorar el alcance de los daños y coordinar la respuesta.

El incidente en Rishon Lezion sucede en medio de una escalada de hostilidades que incluye también enfrentamientos en terreno libanés. El Ejército israelí reportó la muerte de al menos cuatro combatientes de Hezbolá durante la noche, como resultado de una operación terrestre de envergadura en el sur del Líbano iniciada esta semana. Estas acciones responden a la intensificación de ataques de Hezbolá provenientes de territorio libanés contra posiciones israelíes en la frontera norte.

Acerca de la situación en Líbano, el mismo medio indicó que fuerzas israelíes realizaron un bombardeo contra una sede perteneciente al partido-milicia chií en Beirut, capital libanesa. Hasta el momento de la publicación, no se había confirmado la existencia de heridos o fallecidos a consecuencia del ataque en la ciudad.

La sucesión de bombardeos durante la madrugada y primeras horas de la mañana responde a una dinámica de represalias mutuas caracterizada por el empleo de artillería y misiles de largo alcance, abarcando zonas civiles y militares en ambos países. El conflicto, que ha entrado en su cuarta semana, muestra una tendencia al aumento en la intensidad y alcance geográfico de las operaciones.

Entre los elementos destacados en los reportes difundidos por los medios israelíes y recogidos por el canal 12, figura la utilización de munición de racimo en el proyectil que golpeó la ciudad israelí de Rishon Lezion. La presencia de restos en distintos puntos del área afectada motivó una inspección y análisis adicional por parte de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de identificar posibles amenazas latentes para la población local.

El medio subrayó que mientras los bombardeos en Teherán representan una intensificación relevante en el enfrentamiento directo entre Israel e Irán, los combates en el sur del Líbano y los ataques en Beirut evidencian la expansión regional de la confrontación. Esta dinámica implica a diversos frentes y grupos armados, situando a la frontera israelí-libanesa como un eje crítico del conflicto.

El anuncio israelí sobre los ataques en Teherán no estuvo acompañado de imágenes ni de declaraciones adicionales respecto a daños o bajas. Hasta el cierre de la información brindada, las autoridades iraníes no habían emitido comunicados oficiales acerca de las operaciones referidas por Israel.

Las repercusiones del intercambio de ataques incluyen restricciones temporales en partes de la ciudad de Rishon Lezion, donde equipos de emergencia colaboran en la remoción de escombros y evaluación de la seguridad en infraestructuras educativas. Las actividades cotidianas en centros escolares y espacios públicos cercanos a las zonas afectadas permanecen sujetas a revisión en función de la evolución de la situación militar, según el canal 12.

La cobertura recogida por el medio cita la vigilancia en aumento en otras ciudades israelíes ante la posibilidad de nuevos lanzamientos de misiles. Al mismo tiempo, en las fronteras del sur del Líbano, el despliegue de fuerzas terrestres israelíes busca contener e interceptar incursiones de milicias aliadas a Irán y neutralizar posiciones de lanzamiento de proyectiles.

En el contexto del conflicto, los partes oficiales y las declaraciones de portavoces militares difundidas por los medios subrayan la ausencia, hasta el momento, de víctimas mortales en los ataques a centros urbanos, aunque persiste la preocupación por el impacto psicológico y material sobre la ciudadanía. Las autoridades continúan monitorizando la situación e instando a la población a mantener medidas de precaución.

El cruce simultáneo de operaciones aéreas y terrestres entre Israel e Irán, así como la confrontación con Hezbolá en Líbano y los bombardeos en Beirut, ilustran la complejidad y amplitud de la actual escalada militar. Las secuelas inmediatas abarcan desde daños materiales en infraestructuras civiles hasta la movilización de fuerzas en varios escenarios, conforme reporta el medio.