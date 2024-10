Los votantes afroamericanos se alejan de los demócratas, según una nueva encuesta

Kamala Harris (AP Foto/Susan Walsh)

La vicepresidenta Kamala Harris ha mejorado la posición de su partido entre los votantes negros desde que el presidente Biden abandonó la carrera presidencial, pero sigue estando significativamente por detrás de la proporción de Biden de ese vital electorado demócrata en 2020, según una encuesta de New York Times/Siena College entre probables votantes negros.

Casi ocho de cada 10 votantes negros en todo el país dijeron que votarían por Harris, según la encuesta, un marcado aumento en comparación con el 74 por ciento de los votantes negros que dijeron que apoyarían a Biden antes de que abandonara la carrera en julio. Pero Biden ganó el 90 por ciento de los votantes negros por márgenes estrechos para llegar a la Casa Blanca en 2020, y la caída de Harris, si se mantiene, es lo suficientemente grande como para poner en peligro sus posibilidades de ganar estados clave para la batalla.

Los demócratas han estado apostando por una oleada de apoyo de los votantes negros, atraídos por la oportunidad de elegir a la primera presidenta negra y por la repulsión hacia el expresidente Donald Trump, cuyo cuestionamiento de la identidad racial de Harris, sus comentarios sobre los "empleos negros" y la demonización de los inmigrantes haitianos llevaron su largo historial de ataques racistas al primer plano de la campaña.

Simpatizantes de la candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris posan para una foto (REUTERS/Megan Varner)

No cabe duda de que Harris va camino de ganar a una abrumadora mayoría entre los votantes negros, pero Trump parece estar socavando ampliamente una antigua ventaja demócrata. Su campaña ha recurrido a la publicidad específica y a actos esporádicos de acercamiento para cortejar a los votantes afroamericanos --especialmente a los hombres negros-- y ha experimentado un repunte de su apoyo. Según la nueva encuesta, alrededor del 15 por ciento de los posibles votantes negros dijeron que pensaban votar por el expresidente, lo que supone un aumento de seis puntos respecto a hace cuatro años.

Gran parte de la erosión del apoyo a Harris se debe a la creciente creencia de que los demócratas, que durante mucho tiempo han considerado a los votantes negros como la “columna vertebral” de su partido, no han cumplido sus promesas, según el sondeo. El 40 por ciento de los votantes afroamericanos menores de 30 años dijo que es más probable que el Partido Republicano cumpla sus compromisos de campaña que los demócratas.

"Barren las sobras de la mesa como si fuéramos un perro amaestrado y nos dicen: 'Esto es para ustedes'", dijo LaPage Drake, de 63 años, de Cedar Hill, Texas, a las afueras de Dallas, refiriéndose al Partido Demócrata. "Y aplaudimos como focas amaestradas".

Simpatizantes de Harris en un acto en Florida (REUTERS/Octavio Jones)

Drake, quien es dueño de un servicio de remoción de árboles, dijo que apoyaría a Trump.

“Independientemente de que la gente lo llame racista y esas cosas, él está a favor del país de Estados Unidos”, dijo Drake.

El apoyo de las mujeres negras a la vicepresidenta es fuerte, alrededor del 83 por ciento. El 12 por ciento de las mujeres negras dijeron que apoyarían a Trump, con un 5 por ciento de indecisas. Pero la disminución de los números desde Biden en 2020 entre los hombres negros es sorprendente; el 70 por ciento dijo que votaría por Harris en noviembre, por debajo del 85 por ciento en 2020. Esto está en línea con la brecha de género en términos más generales, pero es relativamente nuevo entre los votantes negros.

Aun así, a pesar de los continuos esfuerzos de Trump para convencer a los votantes afroamericanos de que estaban mejor durante su presidencia, ahora más votantes negros que en febrero dicen que las políticas del gobierno Biden-Harris los ha ayudado.

Geneva Thomas y su marido Larry Thomas se toman un selfie mientras el expresidente de EE.UU. Bill Clinton habla durante su gira por Georgia en apoyo de la candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris (REUTERS/Megan Varner)

Un número sustancialmente menor ahora dice que las políticas de Trump los ha ayudado.

En Pittsburgh el jueves por la noche, el expresidente Barack Obama apeló directamente a los hombres negros que podrían estar indecisos sobre el apoyo a Harris, sugiriendo que a muchos “simplemente no les agrada la idea de tener a una mujer como presidenta” y les recordó que las “mujeres en nuestras vidas nos han estado cubriendo las espaldas todo este tiempo”.

Los aliados de Harris señalan su labor como vicepresidenta para reducir el desempleo entre la población negra, estabilizar los costos de la atención sanitaria y aumentar la financiación a las universidades históricamente negras como ejemplos de un esfuerzo concertado y mensurable en favor de las comunidades negras. En entrevistas recientes, Harris ha dicho que sabe que no es una conclusión inevitable que los votantes afroamericanos acudan en masa a su campaña.

Simpatizantes demócratas durante un acto partidario (REUTERS/Megan Varner)

En un esfuerzo por llegar a estos votantes, la campaña de Harris ha iniciado una gira por colegios y universidades históricamente negros, e iniciará el fin de semana una campaña de captación de votantes religiosos negros en los estados disputados. Harris también ha intentado atraer a los hombres negros mediante actos con promotores y entrevistas con medios de comunicación no tradicionales, como una reciente aparición en el podcast All the Smoke, presentado por los ex jugadores profesionales de baloncesto Matt Barnes y Stephen Jackson.

La vicepresidenta tiene previsto asistir el martes a un acto público en Detroit organizado por el programa de radio matinal The Breakfast Club, según dijo el viernes uno de sus presentadores, Charlamagne Tha God. El programa, de difusión nacional, es popular entre los millennials negros.

Los votantes afroamericanos tienen una opinión mucho más favorable de Harris personalmente que de Trump; el 75 por ciento dijo que Harris haría un mejor trabajo manejando los temas importantes para ellos personalmente. Solo el 17 por ciento dijo que Trump lo haría.

“Ella es más capaz de hacer el trabajo que él, me parece”, dijo William Cox, de 47 años, camionero en Greensboro, Carolina del Norte. “Ella defiende más lo que le conviene a mi familia”.

Simpatizantes sostienen pancartas durante un mitin de campaña de Harris (REUTERS/Jonathan Drake)

Pero en cuestiones concretas, los votantes negros estaban divididos. El 56 por ciento dijo que Estados Unidos debería prestar menos atención a los problemas en el extranjero y concentrarse en los problemas en casa, una postura que refleja más las opiniones de Trump que las de Harris. El 40 por ciento de los votantes negros está a favor del muro fronterizo de Trump, y el 41 por ciento apoya deportar a los inmigrantes que están en el país ilegalmente, algo que Trump ha dicho que hará en masa. Eso es menos que el 52 por ciento que se opone a esa propuesta, pero sigue siendo una parte sustancial del electorado negro.

Trump, quien cierra su campaña con una retórica cada vez más nativista y tácticas de miedo, invoca con frecuencia una falsa imagen de delincuencia desbocada en las ciudades del país, impulsada por inmigrantes indocumentados. De hecho, la delincuencia violenta en las ciudades de EEUU ha disminuido.

Pero el 47 por ciento de los votantes afroamericanos, una mayoría, dijo que la delincuencia en las grandes ciudades se había descontrolado, alineándose aparentemente con la imagen de Trump. El 42 por ciento se mostró de acuerdo con una formulación más moderada de la cuestión: la delincuencia es un problema importante en las grandes ciudades, pero no está fuera de control.

Las tasas de criminalidad, especialmente las de asesinatos, están, de hecho, mejorando en la mayoría de las grandes ciudades tras el repunte de la pandemia de coronavirus en el último año del mandato de Trump, según muestran las estadísticas.

Los votantes negros, sin embargo, han suavizado su opinión sobre la etapa de Biden en el cargo. En febrero, eran más los votantes afroamericanos que decían que las políticas de Biden los había perjudicado que los que decían que los había ayudado, por 25 puntos porcentuales. Ahora las opiniones se han invertido, y los votantes negros son 23 puntos porcentuales más propensos a decir que las políticas de Biden los ha ayudado, una ventaja potencial para Harris en su intento de presentar su caso.

Al mismo tiempo, las opiniones sobre el mandato de Trump se han agriado desde febrero. Los votantes negros son ahora dos veces más propensos a decir que las políticas de Trump los ha perjudicado que a decir que los ha ayudado; en febrero, los votantes negros estaban divididos en la pregunta.

Sin embargo, los problemas de Harris con los votantes afroamericanos se basan en la misma cuestión que sus luchas con otros grupos: la economía. Casi tres cuartas partes de los votantes negros calificaron la economía de regular o mala, y la economía junto con el aborto fueron considerados sus preocupaciones más acuciantes. Más de siete de cada diez votantes negros dijeron que habían recortado sus gastos en alimentación debido al costo; el 56 por ciento dijo que lo había hecho a menudo.

El 78 por ciento de los votantes negros dijo que la raza seguía planteando obstáculos significativos para salir adelante, y de esa cifra, el 21 por ciento dijo que el Partido Demócrata no tenía soluciones para hacer frente a los obstáculos.

Sin embargo, lo que podría ayudar a Harris es la reputación que aún tiene su partido de ayudar a las personas de color con bajos ingresos, que persiste entre una amplia franja de votantes negros.

"Las cosas mejoran cuando tenemos presidentes demócratas", dijo Queneshia Baldwin, de 34 años, empleada sanitaria a domicilio en Norwood (Carolina del Norte), quien añadió que votaría por Harris. "Creo que el problema es más bien con los republicanos".

