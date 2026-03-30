Controlado un incendio en la planta petroquímica iraní de Tabriz tras sufrir un ataque aéreo

Las autoridades iraníes solicitaron a la población abstenerse de difundir o atender rumores sobre el reciente ataque aéreo a una planta petroquímica en Tabriz, después de que surgieran informaciones sobre posibles riesgos ambientales o emisiones tóxicas. Según publicó la agencia Fars, los responsables provinciales aseguraron que la situación quedó normalizada y descartaron la presencia de sustancias peligrosas en el entorno tras el siniestro.

El medio Fars detalló que una oleada de bombardeos, atribuida a fuerzas de Israel y Estados Unidos como parte de la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero contra Teherán, provocó un incendio este domingo en una unidad industrial de la ciudad de Tabriz, al noroeste del territorio iraní. La acción se inscribe en un marco de crecientes tensiones regionales en el que instalaciones industriales e infraestructuras críticas figuran entre los objetivos de los ataques reportados.

El director general de Gestión de Crisis de la provincia de Azerbaiyán Oriental declaró a citada agencia que “hace unas horas, una de las unidades petroquímicas de Tabriz fue atacada por el enemigo sionista-estadounidense”. En palabras recogidas por Fars, el funcionario indicó que el fuego resultó contenido y los equipos de rescate, junto con fuerzas operativas, desarrollaron labores en el lugar para evitar la propagación de daños.

Durante la gestión del incidente, las autoridades provinciales mantuvieron la evaluación de la seguridad ambiental y confirmaron la ausencia de materiales tóxicos, radiactivos o contaminantes que pudieran afectar a la población circundante. De acuerdo con la misma fuente, ninguna sustancia peligrosa fue liberada durante el episodio.

El episodio representa uno de los últimos incidentes en una serie de agresiones dirigidas a infraestructuras clave iraníes, en un contexto en el que se registran intercambios de ataques entre actores estatales y no estatales en la región. El medio Fars consignó la instrucción de las autoridades de atender únicamente la información emitida por canales oficiales, con el objetivo de frenar la propagación de información inexacta o sin verificar que pueda alterar el orden público.

El daño logrado por el bombardeo afectó a una sección determinada de la planta petroquímica de Tabriz, una instalación relevante para la industria energética y química de Irán. Los equipos de emergencia permanecieron en la zona para monitorizar el estado posterior del complejo y corroborar la total extinción del fuego, según informó Fars.

Tras el ataque, distintos organismos oficiales de la provincia coordinaron acciones para evaluar las consecuencias materiales y monitorear la seguridad de los trabajadores y la comunidad local. La planta de Tabriz reanudó operaciones bajo estricta supervisión, mientras se mantienen abiertas las investigaciones sobre el método de ejecución del ataque y el balance de daños.

El suceso se integra en la cronología de movimientos militares y hostilidades que involucran a fuerzas externas y que repercuten en la infraestructura industrial iraní. Desde el inicio de la ofensiva mencionada, ciudades estratégicas de Irán han sido escenario de incidentes similares, dirigidos a instalaciones energéticas y químicas, reportó el medio Fars.

Las autoridades siguen advirtiendo sobre el riesgo de propagación de noticias infundadas, recordando a la ciudadanía la importancia de seguir exclusivamente los comunicados emitidos por entes estatales. El seguimiento sobre el estado de la planta de Tabriz continúa bajo observación estratégica mientras perdure la tensión generada por los recientes enfrentamientos regionales.