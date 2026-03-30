Bielorrusia liberará a 250 presos políticos tras una negociación entre Lukashenko y EEUU, según Trump

El mandatario estadounidense Donald Trump ha expresado públicamente su gratitud al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, por la supuesta puesta en libertad de 250 presos políticos, hechos que según detalló el propio Trump se produjeron después de las negociaciones directas entre Lukashenko y el enviado norteamericano John Coale durante la última semana. Tal como reportó el medio, esta iniciativa forma parte de un esfuerzo diplomático impulsado desde Washington y se presenta como un componente clave para la propuesta de paz formulada por Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida por Trump este domingo en redes sociales, las liberaciones responderían a conversaciones desarrolladas entre John Coale y el líder bielorruso, aunque hasta el momento las autoridades de Minsk no han ofrecido declaraciones oficiales acerca de la medida. El medio informó que esta acción, en caso de confirmarse, situaría en más de 500 el número de opositores liberados por Bielorrusia desde el pasado mes de mayo, según los cálculos señalados por el presidente estadounidense.

El mensaje de Trump remarca el carácter generoso de las excarcelaciones, al mismo tiempo que reitera su agradecimiento a Lukashenko. El líder estadounidense agregó su deseo de coincidir con el presidente bielorruso en la próxima reunión de la denominada Junta de Paz, una instancia cuyo propósito reside en abordar y facilitar negociaciones para la resolución del conflicto en la Franja de Gaza. Según consignó el medio, Bielorrusia se encuentra entre los 27 estados fundadores de este organismo, que constituye uno de los pilares de la propuesta pacificadora promovida por Trump.

El medio indicó que, pese a los anuncios realizados desde la Casa Blanca, las fuentes oficiales en Minsk todavía no se han pronunciado sobre la existencia o el alcance de esta liberación masiva de presos, lo que introduce cautela respecto a la verificación independiente de los hechos. La falta de una confirmación pública por parte de las autoridades bielorrusas ha generado expectativas en torno a la evolución de este gesto, descrito por Washington como humanitario y significativo dentro del panorama internacional.

El envío de John Coale como representante de Estados Unidos respondió, según detalló el medio, a la intención de reactivar los canales de comunicación entre Washington y Minsk en temas de derechos humanos y participación en procesos de diálogo internacional. Las gestiones diplomáticas mantenidas la semana pasada tuvieron como objetivo prioritario lograr avances tangibles en materia humanitaria, en un contexto en el que Bielorrusia ha sido reiteradamente señalada por organizaciones internacionales por su registro de personas detenidas bajo cargos políticos.

Las declaraciones de Trump enfatizan la relevancia de estas negociaciones en el contexto de la estrategia estadounidense enfocada en lograr avances diplomáticos, tanto en Europa del Este como en regiones afectadas por conflictos, como la Franja de Gaza. El medio especificó que la Junta de Paz propuesta por Trump busca, entre otros puntos, la coordinación multilateral entre estados para promover soluciones a crisis prolongadas, integrando la cooperación de países que mantienen relaciones complejas con Occidente, como Bielorrusia.

El anuncio sobre la liberación de detenidos ocurre en medio de peticiones constantes de la comunidad internacional para que el gobierno de Lukashenko reduzca las detenciones por motivos políticos y cumpla compromisos en materia de derechos fundamentales. El medio publicó que Estados Unidos ha sostenido contactos constantes con varios estados del este europeo, abordando tanto la situación interna de libertad política, como el impacto que podrían tener medidas de distensión en la posición internacional de Bielorrusia.

En el trasfondo de la noticia, la incertidumbre respecto a la confirmación oficial por parte de Minsk se mantiene, ya que el gobierno bielorruso aún no ha comunicado públicamente si adoptará esta medida humanitaria en la escala y términos anticipados por Trump. El medio agregó que este silencio oficial contribuye a la expectativa internacional sobre la materialización o no de la liberación masiva y su posible influencia en futuras iniciativas diplomáticas entre Estados Unidos y Bielorrusia.

Las palabras de Trump, publicadas en su cuenta oficial en redes, no solo agradecen la medida a Lukashenko, sino que también reflejan una voluntad de afianzar la cooperación en ámbitos multilaterales, especialmente en el marco de la Junta de Paz y sus esfuerzos para abordar conflictos globales. El medio detalló que la inclusión de Bielorrusia en esta Junta representa para Washington tanto una oportunidad de promover reformas internas en el país europeo como de fortalecer el diálogo internacional en torno a la resolución pacífica de disputas.

Finalmente, el medio subrayó la importancia de las negociaciones encabezadas por John Coale como parte de la política estadounidense de incentivación de reformas democráticas y humanitarias por medio de la diplomacia directa. El proceso de puesta en libertad de presos políticos, si es ratificado por las autoridades bielorrusas, podría convertirse en un antecedente relevante dentro de la agenda internacional de derechos humanos y negociación multilateral en el contexto europeo.