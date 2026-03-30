El Ejército de Israel retira temporalmente al batallón que agredió y detuvo ilegalmente a un equipo de CNN

Durante la detención del equipo periodístico de CNN, los militares israelíes afirmaron ante las cámaras su colaboración con colonos implicados en actos violentos recientes en Cisjordania. Según informó el medio CNN y lo reportaron posteriormente varios portales, esta interacción se produjo mientras los reporteros cubrían el impacto de un asalto perpetrado por colonos en la localidad de Tayasir, donde tras la agresión se levantó un asentamiento calificado por las propias autoridades israelíes como ilegal. Esta situación motivó que los militares retuvieran al equipo periodístico durante cerca de dos horas, un periodo en el que también reconocieron abiertamente haber actuado fuera de la legalidad.

El Ejército israelí anunció en la madrugada del lunes la suspensión provisional del batallón de reserva implicado en estos hechos. Según detallaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado recogido por distintos medios, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, adoptó las recomendaciones de los comandantes militares y dispuso la suspensión de las operaciones de la citada unidad. Zamir precisó que el batallón permanecerá formalmente en servicio de reserva, mientras se somete a “un proceso destinado a fortalecer sus bases profesionales y éticas”, aunque el comunicado indica que los integrantes del grupo podrán retomar sus actividades una vez concluido dicho proceso y bajo decisión del comandante respectivo.

De acuerdo con información de CNN, la intervención militar se produjo después de que el corresponsal de la cadena en Jerusalén, Jeremy Diamond, publicara imágenes de lo ocurrido. Mientras los periodistas documentaban los daños atribuidos al ataque de colonos en Tayasir, un grupo militar israelí se acercó al equipo de reporteros y procedió a su detención. Las grabaciones muestran que los soldados admitieron conocer al colono israelí Yehudah Sherman, fallecido la semana anterior, y declararon: “Toda Cisjordania es nuestra, no solo nuestra, de los judíos también”. CNN consignó además que durante el procedimiento, los militares agredieron físicamente y estrangularon al fotorreportero Cyril Teophilos, parte del equipo de la cadena.

El medio estadounidense reportó que los agentes israelíes confesaron ante las cámaras estar colaborando con colonos que, desde hace semanas, intensifican sus ataques contra comunidades palestinas. Los eventos documentados por CNN ponen en evidencia que las fuerzas militares reconocieron estas acciones durante el periodo de detención de los periodistas, aceptando su participación en actividades consideradas ilegales.

Las FDI indicaron en su comunicado que adoptarán “medidas adicionales de mando” en el futuro, y que se harán públicos los detalles completos de la investigación interna y el resumen elaborado por el jefe del Estado Mayor “lo antes posible”. El batallón involucrado deberá pasar por un proceso que, de acuerdo con lo anunciado, busca consolidar sus fundamentos profesionales y éticos antes de reincorporarse plenamente a sus funciones.

La denuncia de CNN, que se divulgó el pasado sábado, se acompañó de un video difundido en redes sociales que muestra el momento exacto de la confrontación y la detención. El material audiovisual registra tanto las agresiones como las declaraciones de los soldados, quienes verbalizaron su apoyo a los colonos, pese a las investigaciones pendientes sobre la legalidad de los asentamientos y los recientes episodios de violencia, incluido el suceso en el que falleció Yehudah Sherman.

El anuncio del Ejército israelí llega tras el escrutinio público generado por la divulgación de estas imágenes y declaraciones directas ante las cámaras. Según publicó CNN, las autoridades militares precisaron que los integrantes del grupo suspendido solo reanudarán operaciones después del proceso de revisión ética y profesional y de acuerdo con la decisión del comandante responsable.

Por su parte, la cadena estadounidense recopiló testimonios de su equipo que describen la magnitud de la agresión durante la cobertura en Tayasir. El fotorreportero Cyril Teophilos fue uno de los principales afectados, mientras que Jeremy Diamond denunció de manera pública la gravedad del trato recibido. El material difundido da cuenta del reconocimiento explícito de ilegalidad por parte de los soldados implicados.

A la espera de los resultados completos de la investigación interna, las FDI han reiterado en varios comunicados que se presentarán mayores detalles al público y que los resultados del proceso de revisión determinarán la reincorporación o no del batallón a sus funciones habituales. Distintas organizaciones observan de cerca el curso de las acciones posteriores a la detención ilegal y agresiones sufridas por el equipo de periodistas en Cisjordania, un evento que ha elevado la atención internacional sobre el accionar militar en la región, según recoge CNN.