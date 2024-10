El día que Kris Kristofferson respaldó a Sinead O'Connor ante un público iracundo

Pop and Rock MusicMusicDylan, BobKristofferson, KrisO'Connor, Sinead

En un momento en que la cantante irlandesa contaba con pocos defensores, el veterano de la música country le mostró su firme apoyo. El vínculo perduró a lo largo de sus vidas.

El 16 de octubre de 1992, Columbia Records ofreció a Bob Dylan, su artista de toda la vida, un evento en el Madison Square Garden para celebrar el 30 aniversario de su primer álbum con la discográfica. El concierto, disponible en la modalidad de pago por evento, contó con actuaciones de Dylan junto a algunas de las mayores estrellas de su época, entre ellas Stevie Wonder, George Harrison, Johnny Cash y Eric Clapton.

Pero lo más memorable fue la actuación de la relativamente novata Sinead O'Connor y la ayuda que le prestó el veterano del country Kris Kristofferson, quien falleció el sábado a los 88 años.

O'Connor, quien en ese entonces solo tenía 25 años, estaba en el centro de la polémica. Apenas dos semanas antes, la cantante irlandesa fue la invitada musical en Saturday Night Live cuando, al final de su segunda y última actuación de la noche, rompió una foto del papa Juan Pablo II y exhortó: "Luchen contra el verdadero enemigo", un desafiante acto de protesta contra los abusos sexuales en la Iglesia católica (y también, según reveló más tarde, una declaración profundamente personal: la fotografía había pertenecido a su madre, quien había abusado físicamente de ella). El incidente provocó una indignación generalizada y convirtió a O'Connor en una paria cultural.

Y, tras ese momento de polarización, fue Kristofferson quien se encargó de llevar a O'Connor al escenario.

"Estoy muy orgulloso de presentar a la siguiente artista, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de valentía e integridad", dijo Kristofferson, en obvia referencia al incidente previo (luego cantaría sobre O'Connor: "Ella les dijo su verdad con toda la fuerza que pudo/ Su mensaje fue profundamente malinterpretado").

O'Connor subió al escenario en medio de una cascada de aplausos y abucheos, que no cesaron mientras permanecía en silencio ante el micrófono con las manos a la espalda. Pasó un minuto y Kristofferson volvió a aparecer por la izquierda del escenario, rodeó a O'Connor con el brazo y le susurró algo al oído.

Mientras el pianista tocaba el comienzo de la canción programada de O'Connor, el tema de Dylan "I Believe in You", la cantante hizo un gesto a la banda para que parara y procedió a interpretar una versión a capella de "War" de Bob Marley, la misma canción de aquella fatídica actuación en Saturday Night Live, un tema de confrontación con una letra extraída principalmente de un discurso que el emperador etíope Haile Selassie I había pronunciado en las Naciones Unidas.

O'Connor terminó la canción, miró desafiante al público mientras persistían los abucheos y empezó a salir del escenario, pero no antes de que Kristofferson se le volviera a acercar, la abrazara y se marchara con ella.

El momento unió a los dos músicos --el actor y compositor de música country de Texas y la cantante de voz dulce de Dublín-- para el resto de sus vidas (O'Connor murió el año pasado a los 56). Kristofferson apareció con ella en su video musical de 1997 para la canción "This Is to Mother You". En 2010, los dos interpretaron a dúo la canción de Kristofferson "Help Me Make It Through the Night" en un programa de entrevistas irlandés. Fue un año después de que Kristofferson lanzara una canción sobre el incidente de 1992, "Sister Sinead".

En esa aparición en el programa de entrevistas, Kristofferson recordó con más detalle la velada de 1992 en el Madison Square Garden. Como el público hostil amenazaba con ahogar la actuación de O'Connor aquella noche, los organizadores del concierto le pidieron a Kristofferson que la acompañara fuera del escenario. Él se negó y, en su lugar, salió y le dijo: "No dejes que esos idiotas te hundan". A lo que ella le respondió: "No estoy hundida".

En su libro de memorias publicado en 2021, Remembranzas. Escenas de una vida complicada, O'Connor contaba los hechos de un modo menos optimista. Escribió que cuando vio a Kristofferson acercarse a ella, pensó: "No necesito que un hombre me rescate, gracias". Y, cuando salieron del escenario, estuvo a punto de vomitarle encima.

"Me pareció mal abuchear a esa niña", añadió Kristofferson tantos años después. "Ella siempre ha tenido coraje".

O, como cantaba en "Sister Sinead":

Y tal vez esté loca y tal vez no lo estéPero también lo estaba Picasso y también los santosY nunca le han gustado los grilletes ni las cadenasEs demasiado vieja para romperla y demasiado joven para domarla

