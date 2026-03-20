Colombia da "por superada" la crisis con Ecuador por los ataques a grupos criminales en la frontera

Las conclusiones a las que llegó la comisión técnica de defensa de Colombia y Ecuador, tras analizar directamente el lugar de los hechos, indican que el artefacto explosivo implicado en los recientes incidentes en la frontera compartida probablemente impactó primero en territorio ecuatoriano y, después de rebotar, cruzó unos 210 metros hasta caer en territorio colombiano, sin que este hecho provocara daños a personas o bienes. A raíz de estos hallazgos, el gobierno colombiano ha manifestado oficialmente que la crisis diplomática con Ecuador queda “por superada”, concentrando ahora los esfuerzos en fortalecer la colaboración militar y en la elaboración de nuevos protocolos operacionales para la región fronteriza, según informó el medio Europa Press.

La declaración del presidente Gustavo Petro hizo énfasis en la importancia de consolidar una coordinación estrecha entre los mandos militares de ambos países. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X y atribuido al Ministerio de Defensa, Petro señaló que ambos gobiernos acuerdan que la operación ecuatoriana tenía como objetivo atacar amenazas criminales y no buscaba generar provocaciones ni desconfianza hacia Colombia, según detalló Europa Press. Además, destacó que la resolución del incidente refleja “madurez, profesionalismo y respeto mutuo en la búsqueda de la verdad de lo sucedido”.

Por su parte, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, declaró en una entrevista radial que la reciente controversia se origina en parte por el periodo electoral en el país vecino y por las presiones que, según él, enfrenta el mandatario colombiano dentro de su propio país, producto de la guerra arancelaria entre ambas naciones. Sus palabras, recogidas por Europa Press, sugieren también que existen tensiones internas derivadas de factores comerciales y políticos que han contribuido a la disputa diplomática.

A pocos días de la reunión prevista entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, que tendrá lugar los días 23 y 24 de marzo en Lima bajo el auspicio de la Comunidad Andina, se ha confirmado que el punto central del diálogo será la cadena de incidentes recientes en la frontera y la revisión de los mecanismos conjuntos de seguridad. Según publicó Europa Press, Ecuador ha reconocido que sus fuerzas armadas han ejecutado ataques a grupos criminales en la zona limítrofe, operaciones que definen como orientadas principalmente contra estructuras criminales de origen colombiano. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas enfatizan que estas acciones siempre se han llevado a cabo dentro de su propio territorio, al tiempo que reclaman a Colombia una mayor intervención para evitar el libre tránsito de estos grupos entre ambos países.

El intercambio de recriminaciones se intensificó luego de los bombardeos llevados a cabo por Ecuador, que detonaron la crisis diplomática. Desde la perspectiva ecuatoriana, consignada por Europa Press, la raíz del conflicto radica en la percepción de insuficiente control por parte del Estado colombiano sobre el movimiento de grupos armados en la frontera común. El gobierno ecuatoriano insiste en que sus operaciones han sido estrictamente defensivas y dirigidas a contener actividades delictivas transnacionales.

La participación de la comisión técnica integrada por representantes de Defensa de ambos países resultó determinante para reducir la tensión. Según Europa Press, tras la visita al sitio del suceso, el informe conjunto no logra establecer con certeza absoluta el origen de la trayectoria del artefacto, pero sí establece una “muy alta probabilidad” de que se trató de un rebote que terminó afectando levemente territorio colombiano sin ocasionar daños adicionales. Ambas partes acordaron que no hubo una intención deliberada de violar la soberanía nacional.

Con la normalización de las relaciones diplomáticas, tanto Bogotá como Quito buscan avanzar hacia una mayor articulación en materia de seguridad y defensa. El plan inmediato incluye nuevos encuentros entre los altos mandos militares y la elaboración de mejores protocolos para la gestión de incidentes en la frontera, con el objetivo de evitar malentendidos y fortalecer la respuesta ante amenazas criminales en la región fronteriza, según informó Europa Press.

El incidente ha puesto de manifiesto la complejidad de gestionar una frontera binacional extensa y marcada por la presencia de grupos armados ilegales. Ambas naciones ahora encaran el reto de reforzar la cooperación y la vigilancia conjunta, no solo ante los desafíos de seguridad, sino también en el marco de relaciones económicas distendidas por tensiones recientes, tal como reportó Europa Press.

El proceso abierto tras los bombardeos servirá también de marco para revisar y consolidar las reglas de actuación para futuros episodios en la zona limítrofe. La vigilancia de los acuerdos y la puesta en marcha de mecanismos de verificación estarán entre los puntos tratados en la próxima cumbre de Lima, donde los equipos de defensa buscarán establecer criterios unificados frente a las amenazas transnacionales que afectan a ambos países.

Las gestiones iniciadas por las autoridades militares y diplomáticas apuntan a mitigar el riesgo de incidentes similares y aumentar la confianza mutua, en un contexto en que las complejidades internas y externas impactan en la estabilidad regional, según reiteró Europa Press. Los próximos encuentros serán un escenario para monitorear los avances y ajustar los protocolos conjuntos que regirán la cooperación en la frontera común.