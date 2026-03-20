VÍDEO: Trump, sobre negociar con Irán el final de la guerra: "No quiero un alto el fuego"

Según detalló Europa Press, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que la reapertura del estrecho de Ormuz consiste en una operación militar sencilla y segura, aunque subrayó que requiere una colaboración significativa por parte de otras naciones. A raíz de esta afirmación, Trump enfatizó que la OTAN podría desempeñar un papel relevante, pero valoró que hasta la fecha la alianza no ha demostrado la determinación necesaria para asumir dicha responsabilidad. Este contexto sirvió como antesala a la declaración principal del mandatario: no contemplar la posibilidad de una tregua con Irán, ni mostrar interés por pactar un alto el fuego durante la actual ofensiva militar, desarrollada en conjunto con Israel contra territorio iraní.

De acuerdo con Europa Press, Trump confirmó que, aunque se mantienen canales de diálogo abiertos, rechaza categóricamente cualquier alto el fuego en las condiciones actuales de la confrontación militar. “Podemos dialogar, pero no quiero un alto el fuego. No se declara un alto el fuego cuando, literalmente, estás arrasando al bando contrario. No es eso lo que buscamos”, manifestó Trump ante la prensa, desde el exterior de la Casa Blanca. Estas declaraciones se produjeron cuando la operación militar impulsada por Washington e Israel contra posiciones iraníes había superado los 20 días de duración.

Europa Press publicó que Trump evitó dar detalles sobre la posibilidad de desplegar nuevas tropas estadounidenses en Oriente Próximo. El presidente argumentó que revelar dicha información podría afectar negativamente a los intereses de las fuerzas armadas de su país. Aun así, Trump sostuvo que Estados Unidos cuenta con una cantidad considerable de efectivos, así como con recursos armamentísticos extensos y equipamiento considerado de alta calidad a nivel mundial. “Estamos diezmando a Irán. Ya era hora y, francamente, debería haberse hecho mucho antes de que yo llegara (a la Casa Blanca)”, expresó el mandatario.

Durante la comparecencia ante medios, Trump volvió a pedir un mayor compromiso de los países aliados de la OTAN en asuntos relacionados con la seguridad y la estabilidad en el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio naval internacional. Según Europa Press, el presidente insistió en que la reapertura de Ormuz “es una maniobra militar muy sencilla, relativamente segura”, aunque reiteró que requiere una colaboración internacional significativa. Consideró que la Alianza Atlántica podría asumir esa función, pero hasta ahora califica su respuesta como insuficiente.

El medio agregó que Trump dirigió fuertes críticas hacia los países aliados. Los calificó de “cobardes” y sostuvo que la OTAN “es un tigre de papel” si no cuenta con la intervención directa de Estados Unidos. En este sentido, Trump resaltó que el país norteamericano no depende económicamente del flujo comercial que transita por el estrecho de Ormuz. Sostuvo que la protección de este paso marítimo resulta fundamental principalmente para otros actores globales, defendiendo el interés de Washington en mantener su apertura “para todos los demás”.

Europa Press consignó que en los últimos días la Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó ataques contra buques que navegan por el estrecho de Ormuz. Estas acciones se insertan en la respuesta militar de Teherán ante la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel sobre objetivos ubicados en territorio iraní. Además, las represalias iraníes alcanzaron intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluyendo bases militares y otros enclaves.

El aumento de la tensión en la zona coincide con la extensión de los ataques y operaciones militares. Las acciones emprendidas desde Washington y Tel Aviv motivaron a Irán a incrementar su actividad en el estrecho de Ormuz, zona considerada estratégica para el tránsito de mercancías y recursos energéticos a nivel global. En este escenario, las declaraciones del presidente estadounidense refuerzan la decisión de mantener la presión militar, descartar una tregua a corto plazo y reclamar una mayor implicación de los aliados internacionales, especialmente dentro del marco de la OTAN.

Las relaciones entre Estados Unidos y sus socios de la Alianza Atlántica relucieron diferencias notables, especialmente respecto al reparto de responsabilidades y recursos en contextos de conflicto fuera de Europa. Según informó Europa Press, las palabras de Trump dejaron en evidencia la percepción de una disparidad entre Washington y el resto de miembros aliados, remarcando que la seguridad global y el control de rutas comerciales vitales dependen en gran medida de la voluntad y acción estadounidenses.

El presidente sostuvo que, al margen de las conversaciones abiertas con el gobierno iraní, Estados Unidos continuará priorizando su capacidad militar para debilitar las posiciones de Teherán. La ausencia de una propuesta de alto el fuego refleja la intención de Washington de mantener las operaciones hasta lograr sus objetivos definidos junto al aliado israelí. La situación describe un momento de tensión sostenida en la región y una nueva fase en las relaciones internacionales marcadas por las posturas divergentes entre Estados Unidos, Irán y los países que integran la OTAN.