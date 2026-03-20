(Crónica) Guillem Crespí logra el décimo puesto en los 60 metros lisos de Torun

La actuación española en la sesión matutina del Campeonato del Mundo de Atletismo en pista cubierta, celebrado en la región polaca de Cuyavia y Pomerania, arrojó dos plazas para las semifinales de 800 metros femeninos. Según consignó Europa Press, Rocío Arroyo inauguró su participación mundialista en pista corta al terminar tercera en la serie 3 con un crono de 2:01.35, idéntico tiempo que marcó Lorea Ibarzabal en la serie 6 al ubicarse cuarta. Esta igualdad de resultados garantizó el avance de ambas atletas a la fase siguiente.

De acuerdo con la información de Europa Press, la representación española tuvo destacados desempeños individuales en diferentes distancias. Guillem Crespí, especialista en velocidad nacido en Baleares, obtuvo el décimo lugar en los 60 metros lisos tras una jornada que le permitió fijar su mejor marca personal: en la ronda matinal, Crespí logró un registro de 6.61 segundos, suficiente para avanzar a las semifinales de la tarde. En esa instancia, mejoró su tiempo con un 6.57, una actuación que lo ubicó entre los diez mejores del campeonato. La final fue conquistada por el estadounidense Jordan Anthony, quien paró el reloj en 6.41 segundos, mientras que el jamaicano Kishane Thompson y el norteamericano Trayvon Bromell compartieron tiempos de 6.45 para el segundo y tercer puesto respectively, detalló Europa Press.

El medio Europa Press informó sobre la evolución de los españoles en la prueba de 800 metros masculinos. Mohamed Attaoui, después de controlar el ritmo desde la parte trasera de su serie, imprimió un cambio de velocidad en la última vuelta y terminó segundo con 1:45.75, resultado que lo clasificó para las semifinales. En contraste, Elvin Josué Canales quedó eliminado tras concluir quinto en su serie, donde marcó 1:47.30, hecho que los organizadores atribuyeron al desgaste de haber liderado el ritmo.

En el apartado de 400 metros femeninos, Europa Press señaló que Blanca Hervás (52.15) y Paula Sevilla (51.86) mostraron buen estado de forma en las series de la sesión matutina y aseguraron su presencia en las semifinales. Más tarde, la suerte varió para ambas; Hervás, con un tiempo de 51.58, avanzó por tiempos a la final, mientras Sevilla quedó fuera tras registrar 52.19 en su carrera vespertina.

La competición masculina del 400 metros tuvo representación de David García Zurita y Markel Fernández. Según publicó Europa Press, ambos avanzaron desde las series mañaneras con marcas de 46.91 y 46.68, respectivamente, pero ninguno logró el pase a la final tras hacer 46.65 y 46.72 en sus siguientes pruebas.

En los 1500 metros masculinos, los españoles incrementaron la expectativa para el equipo nacional. Tal como difundió Europa Press, Carlos Sáez experimentó una remontada que lo llevó hasta la tercera posición de su semifinal con 3:35.94, accediendo así a la final junto a Mariano García. García, por su parte, se impuso en los 1.000 metros de su semifinal y concluyó primero con un tiempo de 3:38.19, consolidando la presencia española en la última ronda de la distancia.

Europa Press reportó que la ciudad de Torun, epicentro del mundial de pista cubierta en Polonia, fue escenario de avances y eliminaciones para los representantes españoles, destacando marcas personales, remontadas estratégicas y clasificaciones ajustadas en distintas pruebas. El balance provisional situó al equipo nacional con presencia en finales y semifinales, subrayando el rendimiento y la progresión de sus atletas tanto en pruebas de velocidad como de fondo.