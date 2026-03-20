El Almería gana con un jugador menos en Huesca y aprieta por el segundo puesto

Lopy sentenció la victoria visitante con un gol en el minuto 73 al encabezar un contragolpe y definir con una vaselina ante el portero del Huesca, consolidando el 1-3 definitivo que permitió al Almería sumar tres puntos en condición de visitante y avanzar, de forma provisional, a la segunda posición de la tabla general. Según publicó el medio original, este resultado coloca temporalmente a la UD Almería en la segunda plaza de LaLiga Hypermotion, desplazando al RC Deportivo de La Coruña y dejando a la SD Huesca en la zona de descenso.

El enfrentamiento en el estadio El Alcoraz, que abrió la jornada 31, presentó alternativas desde el inicio. El Almería tomó la delantera en el minuto 11, con Léo Baptistão aprovechando un rebote tras un remate de Dion Lopy para anotar el primer gol del encuentro. Esta acción llegó tras una jugada individual de Lopy, cuyo disparo forzó la intervención del arquero del Huesca, propiciando el rechazo que Baptistão transformó en gol.

De acuerdo con la misma fuente, la respuesta local no tardó. Dani Ojeda emparejó el marcador en el minuto 23 mediante un disparo cruzado desde la frontal del área que superó al portero visitante. La igualdad se mantuvo hasta que Sergio Arribas, tras la señalización de un penal en el 33, convirtió la oportunidad desde los once metros para volver a adelantar al Almería, estableciendo el 1-2 antes del descanso.

El partido tomó un giro importante en el minuto 57 debido a la tarjeta roja directa que recibió Léo Baptistão, lo que dejó al conjunto andaluz con un jugador menos. Esta desventaja numérica exigió ajustes defensivos por parte del Almería para sostener el resultado, pues el Huesca incrementó la presión en busca del empate. Según detalló la fuente consultada, el equipo local ejerció dominio territorial ante un rival en inferioridad, aunque no logró concretar sus ocasiones.

Fue en esas circunstancias cuando Dion Lopy protagonizó una jugada al contragolpe para asegurar el triunfo de su equipo. Al avanzar con el balón desde su campo, Lopy superó la presión rival y finalizó la acción con un remate sutil ante el guardameta, marcando el tercero para los visitantes en el minuto 73. Este tanto sentenció el marcador y alejó las posibilidades de reacción para el conjunto oscense.

Con este resultado, la UD Almería llegó a 55 puntos y, al menos hasta el resto de la jornada, quedó en segundo lugar de la clasificación, como reportó la fuente original. Por su parte, la SD Huesca permanece con 31 puntos, en posiciones comprometidas respecto a la permanencia en la categoría, según consignó el medio que cubrió el encuentro.

El Alcoraz presenció un duelo determinante tanto para las aspiraciones de ascenso del Almería como para las urgencias del Huesca por salir de la zona baja de la tabla. De acuerdo con la información reseñada, la jornada 31 de LaLiga Hypermotion continuará con otros compromisos relevantes, entre ellos los partidos Leganés contra Ceuta y Racing de Santander ante Albacete el sábado, así como el enfrentamiento entre Deportivo de La Coruña y Zaragoza por la noche. El domingo y el lunes se completarán los partidos de la fecha.

La victoria andaluza fuera de casa representa un reto adicional para los equipos que luchan por los puestos altos, además de situar al Huesca en una situación delicada en cuanto a la lucha por la permanencia. Según publicó la fuente, el Almería logró sobreponerse tanto a la igualdad local como a la desventaja por la expulsión y aprovechó sus oportunidades ofensivas de forma eficiente para consolidar su posición en la tabla.

El calendario de partidos anunciado por la fuente prevé, para el sábado, los encuentros Leganés - Ceuta a las 14:00, Racing de Santander - Albacete y Andorra - Eibar ambos a las 16:15, Cádiz - Málaga a las 18:30, y Deportivo de La Coruña - Zaragoza a las 21:00 horas. El domingo se celebrarán los duelos Burgos - Córdoba a las 14:00, Mirandés - Valladolid y Real Sociedad B - Granada a las 16:15, y Las Palmas - Sporting de Gijón a las 18:30. Cerrará la jornada el lunes el partido Castellón - Cultural Leonesa a las 20:30.

El triunfo de la UD Almería en Huesca y los resultados correspondientes a la jornada pueden modificar las posiciones tanto en la zona alta como en la baja de la clasificación, dependiendo de la evolución de los otros encuentros programados, según adelantó la fuente original.