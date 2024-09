En 'High Potential', Kaitlin Olson aprovecha su inteligencia

Este mes, la actriz Kaitlin Olson estaba en su cocina de Los Ángeles cortando un limón.

"Lo cortaba con mucha fuerza", aseguró. "Puse el cien por ciento de mi esfuerzo en ello".

El cuchillo resbaló y casi le rebana el dedo meñique, lo que explica por qué, una mañana unos días después en Manhattan, Olson, de 49 años, combinó su blusa de seda negra y sus pantalones negros con una férula negra para el dedo (también llevaba un conjunto de diamantes, uno del tamaño de una naranja cherry). El atuendo le quedaba muy bien. Un mesero le preguntó si estaba en la ciudad para asistir a la Semana de la Moda.

Hay pocas cosas que Olson, alta y rotundamente rubia, con una energía endiablada, haga a la ligera. En lo que respecta a la comedia, las acrobacias físicas y también, al parecer, la cocina, adopta la estrategia de darlo todo. En el plató de "It's Always Sunny in Philadelphia", la descarada comedia de FX que coprotagoniza desde hace casi 20 años, se ha roto un pie, se ha abierto la pantorrilla y ha sufrido al menos una posible conmoción cerebral. "Definitivamente valió la pena", dice de la escena.

No era la primera vez que se lesionaba preparando comida, y no acudió a urgencias. No tenía tiempo. Además de actuar en "Sunny", es actriz invitada en la serie de HBO "Hacks" y protagonista de una nueva serie procedimental de ABC, "High Potential", en la que interpreta a una empleada de limpieza con tendencias de sabia que asesora a la policía. Se estrena el martes.

Aunque no es el primer papel protagonista de Olson en una serie (ese sería el que interpretó en la comedia de Fox "The Mick") ni su única oportunidad de hacer alarde de su aptitud para el drama (véase también: "Hacks"), "High Potential" pone de manifiesto sus dotes vertiginosas, chifladas y sardónicas, algo que Olson agradece.

"Nada sienta tan bien como decir algo y hacer reír a la gente o hacer algo físico con tu cuerpo que haga reír a la gente", dice Olson. "No hay nada como eso. Es como drogarse, es algo egoísta. Es todo para mí".

En 2004, se presentó a la audición de "Sunny" y le ofrecieron el papel de la mesera Sweet Dee. Pero cuando recibió los guiones iniciales, se enteró de que los diálogos que había leído en la audición estaban pensados para un personaje masculino. Dee fue escrita como un personaje soso e insulso, una aguafiestas.

A Olson le habría venido bien el trabajo, ya que tenía tres empleos de medio tiempo. Pero le dijo a Rob McElhenney, uno de los creadores, que no aceptaba. "¿Por qué iba a ser el peor personaje de una serie tan increíble?", recordó hacer dicho. "Me sentaría allí a verlos ser divertidos y me sentiría miserable".

McElhenney le pidió que lo reconsiderara, diciéndole que los guionistas solo tenían que aprender a escribir para una mujer. Olson le dijo que, a pesar de todo, debían escribir un personaje divertido. "Y yo aportaré a la mujer, porque soy mujer", dijo.

McElhenney estuvo de acuerdo y los guiones mejoraron. ¿Pero el carácter despreocupado, muy físico y arriesgado de Dee? Eso es todo de Olson.

"Lo más difícil de hacer 'Sunny' es intentar mantener la cara seria cuando está ella", dice McElhenney, quien se casó con la actriz y ahora tienen dos hijos.

En 2017, John y Dave Chernin --guionistas de "Sunny"-- crearon "The Mick" pensando en ella. Olson disfrutó protagonizar una comedia de la cadena, pero su personaje, una mujer miserable y adorable que se ve obligada a cuidar a los hijos de su hermana, estaba cerca en espíritu a Dee, una caricatura. Nadie parecía confiar en Olson para interpretar a una mujer humana.

Eso cambió con "Hacks". Los directores Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky crearon el papel de DJ, la única hija de la negligente madre cómica de Jean Smart, solo para ella. "Tiene una gracia líquida que nos pareció sobrenatural", dice Aniello.

Aniello no sabía cómo gestionaría Olson los momentos más emotivos. Pero lo que encontró fue una actriz dramática hábil, capaz de conjurar estados emocionales complejos.

"Hay algo muy crudo y honesto en sus interpretaciones", dice Aniello. "Sientes que salen de sus entrañas".

"High Potential", una serie procedimental como "Columbo" o "Murder, She Wrote", es una adaptación de una serie francesa. Drew Goddard, el productor, escribió el personaje de Morgan para Olson, sabiendo que la serie viviría o moriría por su estrella. Necesitaba una actriz que pudiera pasar de la comedia a momentos muy dramáticos, e intuyó que Olson, a quien había admirado en "Sunny", podía hacerlo.

"Es muy difícil llegar a los límites de la comedia y mantener al mismo tiempo una humanidad empática", afirmó.

Morgan, como las demás mujeres del repertorio de Olson, es luchadora e intensa. Pero Olson nunca había interpretado a alguien tan inteligente (Morgan tiene un coeficiente intelectual de 160) ni tan segura de sí misma. Olson descubrió que había mucho en lo que podía inspirarse.

"No tengo un coeficiente intelectual de 160, pero sé lo que es no poder apagar el cerebro", dice. Y le encanta interpretar por fin a una madre, aunque cree que Morgan podría hacer menos cosas a la vez.

Sin embargo, la actriz no cree que sería una gran detective. "Me aburriría", dice. "Hago un rompecabezas un rato y luego digo: '¿Saben qué? Ustedes sigan'".

Ahora, con tres series, Olson no puede darse el lujo de aburrirse. "Hacks" ha recibido luz verde para continuar con otra temporada. "Sunny" empezará a rodar su temporada 17 a finales de este año. Le gustaría hacer varias temporadas más de "High Potential" y espera que "Sunny" dure para siempre (tiene grandes planes para la menopáusica Dee). Y, sí, hace muchas cosas a la vez, pero también es su forma de moverse por el mundo. Así es como se enfrenta, sin pensarlo, a la incomodidad, la incertidumbre y las lesiones.

"Cuando tengo dudas, digo: 'Muy bien, voy a hacerte reír'", dice.

Kaitlin Olson en Los Ángeles, el 26 de agosto de 2024. (Elizabeth Weinberg/The New York Times)

